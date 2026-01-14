Adriana Bahmuțeanu a avut prima reacție după ce au apărut informații despre casa lui Silviu Prigoană scoasă la licitație. Vedeta susține că situația este mult mai complexă și că fiul cel mare al afaceristului, Honorius Prigoană, ar avea alte planuri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

La mai bine de un an de la moartea lui Silviu Prigoană, tensiunile din familie continuă. Recent, presa a speculat că locuința de milioane de euro a afaceristului ar fi fost scoasă la licitație, ceea ce ar putea afecta drastic împărțirea averii între cei patru copii. Adriana Bahmuțeanu susține însă că Honorius ar intenționa să vândă casa doar pentru a recupera o sumă de bani pe care i-ar fi împrumutat-o tatălui său, bazându-se pe documente de împrumut semnate, potrivit ei, fals.

„Vorbesc despre lucrul acesta de anul trecut, când am și arătat contractul fals de împrumut între Honorius Prigoană și defunctul lui tată, prin care Honorius vrea să recupereze niște bani pe care i-ar fi împrumutat tatălui său. Contractul este fals, semnăturile sunt false. Mai mult, banii au fost transferați cash, aduși cash cu valiza în biroul unui avocat.

Despre acest contract vorbim acum, pentru că Honorius vrea să îi scoată casa la licitație, ca să își recupereze aceste datorii. Din moment ce acest contract este fals și s-a deschis deja dosar penal, eu mă îndoiesc că ar putea să beneficieze de vânzarea casei și de banii rezultați”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la Știrile Antena Stars.

Adriana Bahmuțeanu nu a mai păstrat legătura cu cei doi copii

Vedeta consideră că șansele ca planul lui Honorius să reușească sunt minime, având în vedere presupusa falsitate a actelor. În același timp, Adriana a recunoscut că relația cu propriii copii rămâne tensionată și distantă, afirmând că nu reușește să ia legătura cu ei, fiind complet înstrăinați.

„Din păcate, sunt înstrăinați față de mine, mama lor. Nu știu ce fac copiii, dar sper ca până la urmă să se termine acest coșmar. Eu am vrut să iau legătura cu ei de sărbători, dar ar fi trebuit să vrea și ei, pentru că acum sunt mărișori și nu mai pot fi controlați 100%”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.