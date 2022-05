În ediția de ieri a emisiunii „Acces direct” a avut loc un schimb de replici între Mirela Vaida și Amalia Bellantoni. Prezentatoarea și-a ieșit din fire după ce a auzit comentariile făcute de invitata sa în cazul unui subiect sensibil prezentat în emisiune. În urma momentului tensionat, Amalia a părăsit platoul show-ului de la Antena Stars.

„Eu nu m-am certat cu nimeni. Ea este cea care, de fiecare dată când mă duc în emisiune, mă împunge. Eu sunt oaspete, comentator, deci mă duc ca să comentez cazurile prezentate de emisiune. Ea nu este comentator, ea este moderator, deci trebuie să modereze, nu să își spună părerile.

Doar că orice aș comenta, ea îmi taie vorba, nu am voie să spun nimic. Cu siguranță are o problemă personală cu mine, nu e prima dată când face asta”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Amalia Bellantoni, în urma scandalului de ieri.

Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” este convinsă că Mirela Vaida are ceva personal cu ea și tocmai din cauza aceasta a existat acel conflict între ele. Amalia Bellantoni este deranjată și de faptul că niciodată vedeta nu o salută când se întâlnesc înainte de a intra în direct. „Când mă duc acolo nici măcar nu salută, este foarte prost educată…”, a spus vedeta reality-show-ului de la Antena Stars.

Amalia Bellantoni consideră că Mirela Vaida se teme că ar putea fi înlocuită la „Acces direct” chiar de invitata ei.

„Ea are o problemă personală cu mine pentru că insist mereu pe viața de familie, pe respectul pe care trebuie să îl aibă, reciproc, soții între ei. Ea întotdeauna dă în mine, spune că am disperat-o cu «amore», chestiuni din astea.

O deranjează prezența mea pentru că, din câte am înțeles, din ceea ce mi s-a spus, lumea crede că locul ei va fi luat de mine. Eu nu am nicio informație în acest sens, mie nu mi-au zis așa ceva cei de acolo. Pe mine mă cheamă în emisiune producătorii, insistă să vin, și consider că ea se manifestă așa pentru că îi este frică de mine”, a continuat Amalia.

În urma scandalului din emisiune, fosta concurentă de la show-ul culinar a făcut declarații care o vor scoate din sărite și mai tare pe Mirela Vaida. Amalia a insinuat că prezentatoarea de la „Acces direct” și-ar neglija soțul.

„Poate e și un pic de gelozie feminină. Cred că viața ei de familie, cea de acasă, că de aici pleacă toate chestiunile astea, nu este la nivelul dorit. Iar eu când spun că femeia este responsabilă, dar și bărbatul, atunci când unul dintre parteneri fuge, apare problema.

Ea spune că atunci când ai trei copii și au febră nu o mai interesează de bărbat. Dar este greșit, trebuie să ai grijă și de el. Că dacă nu îi dai de mâncare va mânca în altă parte. Oricât ar fi de înțelegător, dacă nu ai grijă de el, îl dai deoparte, știi cum e, caută o ciorbă caldă”, a mai spus vedeta.

Mirela Vaida: „Astăzi o să ne și revedem, în emisiune”

Mirela Vaida a fost mult mai rezervată în declarații și nu a dat curs răutăților spuse de invitata ei. Prezentatoarea a anunțat că astăzi se vor revedea în platoul de la „Acces direct”.

„Ea oricum trebuia să plece la 6 (18.00, n.red.) și era 6 fără 2 minute. Deci nu a fost nicio chestie. Se face mai mult caz decât este, pentru mine nu e nicio problemă. Astăzi o să ne și revedem, în emisiune.

Dacă ea se plânge (de faptul că nu poate vorbi în emisiune, n. red.), înseamnă că așa percepe ea. Nu am ce să discut, chiar nu am nicio problemă. Am atâtea alte probleme cu adevărat importante încât asta chiar nu e… Nu am absolut nicio problemă că ea, nu avem chiar nimic de împărțit”, a spus, pentru FANATIK, Mirela Vaida despre scandalul cu Amalia Bellantoni.

