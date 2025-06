După ani de retragere din viața publică, Nicoleta Luciu se întoarce acolo unde se simte cel mai bine: în fața camerelor de filmat. După o lungă perioadă în care s-a dedicat exclusiv familiei și creșterii celor patru copii, vedeta a decis că a venit momentul să revină la „marea iubire” – televiziunea.

Stabilită de mai mulți ani în Miercurea Ciuc, Nicoleta a preferat discreția, alegând să trăiască departe de agitația showbizului. Însă dorul de camere, proiecte media și interacțiunea cu publicul nu a dispărut niciodată. Recent, vedeta a lansat propriul podcast, un proiect personal care îi permite să-și exprime pasiunea pentru comunicare și să revină în atenția fanilor pe termen lung.

Nicoleta Luciu a slăbit 6 kilograme în două săptămâni

Într-un interviu acordat pentru Spynews.ro, Nicoleta Luciu a vorbit deschis despre provocările revenirii în lumina reflectoarelor, recunoscând că revenirea a implicat numeroase sacrificii, inclusiv o luptă cu kilogramele în plus. După sărbătorile de Paște, vedeta a decis să-și recâștige silueta care a consacrat-o și a adoptat un stil de viață strict, concentrându-se pe alimentație echilibrată și disciplină.

„Să vă zic un secret! După ce a trecut Paștele aveam câteva kilograme în plus. De fapt, aveam acele kilograme de mult timp, dar în momentul în care am zis că gata, mă apuc de dietă, după două săptămâni am slăbit undeva la 6 kilograme”, a spus Nicoleta Luciu.

Și a continuat: „După aceea am vorbit cu Loredana (n.r. prietena ei). Ea mi-a zis, după o discuție între noi două despre copii, să punem bazele unui podcast. Am zis: hai să-i dăm bătaie! După ce am slăbit cele 6 kilograme, știind că peste o săptămână trebuie să filmez, am zis că eu trebuie să mai slăbesc, pentru că în fața camerei o să par grasă. Când am început să filmăm aveam -7 kilograme, iar acum am ajuns la -9”.

Nicoleta Luciu a fost susținută de soțul ei să se întoarcă în lumina reflectoarelor

Motivația principală pentru revenirea în carieră a fost faptul că cei patru copii ai săi au crescut, oferindu-i mai multă libertate de mișcare. Un rol important l-a avut și sprijinul soțului său, care a încurajat-o și i-a fost alături în această nouă etapă profesională. Nicoleta a subliniat că susținerea lui a contat enorm în decizia de a se reîntoarce în spațiul public.

„Soțul meu e încântat, ca toată familia mea. Toată lumea mă susține, așa că vă mulțumesc!”, a mai spus vedeta.