Ariana, fetița cea mică a vedetei, pare să moștenească pasiunea pentru gătit a mamei sale. Ariana a pregătit plăcintă cu brânză dulce de vacă, iar rețeta este simplă și rapidă.

„Cineva a făcut plăcintă cu brânză, se pare! Ce bine că am ajutoare și că le place să gătească. Îmi amintesc de când erau mici că pe fete le puneam pe blat, în bucătărie, când pregăteam câte ceva. Aveau tălpile pline de făină, mânuțele uleioase, iar lângă gurițe găseai semne de ciocolată.

Urmele de făină erau și pe parchet, contururi de mânuțe pe geamuri și mânecile murdare de la ciocolată. Acum au crescut ambele, iar mie îmi place la fel de mult să gătesc cu ele.

Vă las rețeta plăcintei pregătite de Ari și cred că ideal și important ar fi să o pregătiți împreună cu copiii voștri. Este distractiv, ei chiar se pricep la unele manevre, dar și învață lucruri noi repede. Cu cât sunt mai mari, cu atât plăcinta nu lasă așa multă mizerie în jur”, începe mesajul Elwirei, care însoțește un clip video cu cea mică în bucătărie.

„Noi am luat foi pentru plăcintă de la magazin. Am uns o foaie cu ulei, apoi am pus un strat de brânză și tot așa.

Brânza dulce de vacă este amestecată cu 4 ouă, jumătate de cană de zahăr, iar dacă vă place mai dulce, puneți mai mult, și o esență de portocală. Ultimul strat se găurește ușor cu furculița, apoi se pune la cuptor 45 de minute, la 180 de grade. Clar, activitate fun de încercat cu cei mici”, a adăugat Elwira Petre.

