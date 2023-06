„Nu prea am timp să mănânc, asta este problema. Nu problema, căci este o chestie bună. Nu prea am timp și mănânc foarte mult în mașină și pe unde apuc, când apuc, sincer îți spun. Chiar nu am renunțat la ceva, din contră. De 9 ani, de când am slăbit, mănânc toate prostiile. Din păcate, de multe ori, doar prostii, nu recomand, sunt sinceră.

Când țineam dietă nu îmi permiteam să mănânc cartofi, paste, pizza, iar acum mănânc, dar foarte puțin. Mănânc o banană când plec de acasă sau un croissant când ajung la o benzinărie. Ulterior, nu mănânc toată ziua, am băut cafea, nu am timp, nu îmi stă gândul la mâncare. Când apuc să mănânc, nu mai intră mult. Ai văzut că atunci când mănânci mai mult îți tot vine să mănânci? Când nu mănânci, trebuie să mănânci pentru că îți zice stomacul. Nu îmi mai stă capul la mâncare. Mănânc că trebuie să mănânc, când mănânc”, a declarat Roxana pentru Ego.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Cadavrul găsit acum trei zile într-un apartament din București este al unei fete de 12 ani. Mama victimei, reținută în Spania

„Mi-am învățat organismul, cred că asta contează cel mai mult. Este mult mai greu să te menții. Am slăbit frumos, în sensul că nu am mai făcut diete. Eram plinuță și am zis: «Stop diete! Nu mai suport, nu mai vreau, sunt frustrată, mă enervează, nu o să pot să fac toată viața diete!».

M-am enervat cumva pe tema aceasta și am zis că este OK să mănânc de toate, dar să mănânc puțin. Având treabă tot timpul, alergând mereu, nu îmi mai stă capul la mâncare. Îmi fac o poftă dacă o am, dar nu prea mai am pofte. Îmi doresc să evoluez, să fac alte lucruri. OK, îmi fac, repet, poftele în weekend, dar și în timpul săptămânii mănânc și nu stau să mă uit la ce oră. După părerea mea, la organismul meu a mers să mănânc puțin. Atunci, ți se micșorează natural stomacul”, a mai adăugat vedeta.

Roxana spune că este important să îți cunoști organismul, astfel vei ști de ce are nevoie și mai ales cât are nevoie.

„Fiind pe drumuri tot timpul, poți să mănânci doar prostii, să ronțăi, iar așa te îngrași. Este cu dus și întors. Dar cred că dacă începi să îți cunoști organismul și să vezi la ce reacționează, este super simplu, nu e nimic complicat”, a încheiat Roxana Nemeș.

Playtech.ro Ce l-a DERANJAT teribil pe Regele Charles, în România! Nu s-a putut abţine, ce s-a întâmplat în Valea Zălanului

Viva.ro O mai știi pe directoarea din Liceenii? Uluitor câți bani primește acum lunar Cristina Deleanu pentru rolul de atunci

PUBLICITATE Mădălina Preda a acceptat provocarea ELLE de a-și reinventa stilul. Vezi rezultatul

FANATIK.RO Satul unic din România, cu peisaje deosebite și multă liniște. Ai parte de cea mai relaxantă vacanță din viața ta, puțini știu de el

Știrileprotv.ro Rebelii ruși anti-Putin susțin că au capturat un oraș din Rusia. Mesajul transmis de luptători

Observatornews.ro Misterul crimei din Sectorul 4 al Capitalei se adânceşte. Dispariţia unei femei şi a fiicei sale de 12 ani în preajma Paştelui ar putea avea legătură cu cazul

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Promovarea a adus încă doi acţionari la Dinamo! Conducerea a confirmat că vor investi: "Au făcut business în România"

Unica.ro Surpriză la Antena 1! S-a aflat numele câștigătorului sezonului 11 Chefi la Cuțite