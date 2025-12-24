În urmă cu un an, la trecerea dintre ani, vedeta și-a pus o dorință, iar puțin mai târziu aceasta s-a împlinit, a rămas însărcinată.

Roxana Nemeș a vorbit despre cum va arăta Crăciunul anul acesta pentru ea. Va fi unul total diferit, deoarece este primul Crăciun petrecut alături de copiii ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Da, este primul Crăciun cu cei mici! E extraordinar, îmi văd visul împlinit în fiecare zi. E primul Crăciun pentru ei, pentru ei totul e pentru prima dată. O să vină toată familia la noi, o să fim cu toții împreună, va veni Moșul pentru prima dată pentru ei”, a spus Roxana Nemeș pentru Spynews.ro.

Vedeta a mărturisit că toată familia se va strânge acasă la ea și la soțul ei, iar rudele din partea ambilor vor veni să-i viziteze.

„Mă aștept ca bebelușii să fie doar ținuți în brațe de către toți oamenii noștri dragi din familie. Vor fi cei mai răsfățați copii. Băiețelul parcă are nevoie de mai mult atașament, iar fetița doarme foarte mult. Am o fetiță foarte cuminte”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

„De Revelion vom fi acasă. Vin niște verișori din Boston. Le-am zis că îi așteptăm cu drag la noi acasă, că facem discotecă la noi acasă, dacă vor. Eu, anul trecut, de Revelion, la ora 12 noaptea, mi-am pus dorința să rămân gravidă, iar acum ar fi ciudat ca fix acum, când vine noul an, să nu-l încep lângă ei. Ar fi culmea”, a mai zis Roxana Nemeș.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE