Devenit cunoscut prin prisma rolului din serialul „Pariu cu viața”, Sali Levent recunoaște că i-a plăcut ideea de a cânta, dansa și interpreta un personaj în același timp, însă nu se gândea niciodată că show-ul de la Antena 1 îl va pune în situații pe care să nu mai vrea să le experimenteze vreodată. „Îmi vine să stau doar acasă, să nu ies pe stradă. Sper să nu văd pe stradă pe cineva cu pantaloni evazați. Nu îmi mai plac pantalonii evazați absolut deloc. Am avut și un travesti de făcut, recunosc, dar mă bucur că nu am simțit o apropiere de aceste haine. Chiar deloc”, a povestit amuzat pentru Libertatea, completând însă că îi și place mult.

„După cum multă lume știe, eu am făcut parte dintr-un grup, LaLa Band, în serialul Pariu cu viața, și acolo făceam să zicem cam aceeași treabă, dar într-o altă manieră. Am acceptat această provocare pentru că este mult de muncă, îmi place. Este actorie, muzică, dans și este un show cu de toate, iar eu mă simt confortabil în zona asta”.

Atât de mult i-a plăcut ideea de a face parte din acest reality show, încât a renunțat la alte proiecte, inclusiv filmările pentru un lungmetraj. „Aveam de filmat în ianuarie un lungmetraj, nu am putut să-l onorez, din păcate, dar mai am unul în mai, iar până atunci terminăm filmările”, a mai spus actorul.

Sali Levent se bazează pe colegul lui, Nick nnd

Sali Levent nu este singur în acest show, ci alături de Nick nnd. Dacă la prima vedere pare că cei doi sunt puși pe distracție și iau totul ca pe o joacă, lucrurile nu sunt deloc așa.

Sali Levent: Colegul meu este genial, îi iese ușor totul.

Nick nnd: Ce bei, că îți fac cinste? Nu. El a vrut să spună că este genial. Lui îi iese mai bine decât mie. Nu neapărat mai bine, dar mai repede. Procesează mai rapid. Eu stau de trei ori să fac un lucru, el îl face din prima. Știi cum suntem noi? Ca la școală, când în clasă era câte un elev care prindea de la ore, așa este el, iar altul, adică eu, trebuie să îmi mai fac temele și acasă. Încă nu am ajuns la stadiul să adormim pe scaunul de la machiaj, dar nu se știe ce oboseală se va acumula până la ultima ediție.

Sali: Eu mor pe scaunul ăla. Mor pe scaun. Nu am cum să stau atâtea ore. Mor. Noroc că aceea care se ocupă de toți artiștii este genială și are o echipă genială, când mă vede, își pune mâinile în cap. Dar mă înțelege. Eu nu pot să stau mai mult de 45 de minute. Mă ridic, plec, iar vin, iar plec. Nick nu are treabă, el stă și apoi mă zorește și pe mine să intrăm.

Nick: Deși am filmat câteva ediții până acum, am trecut prin multe genuri muzicale, așa că nu știu ce ar putea să ne mai sperie.

Sali: Cred că m-ar speria foarte tare opera. Mor.

Nick: Ce vorbești? Te ajută fratele tău.

Video: Ada Cheroiu

