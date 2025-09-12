Din dorința de a le oferi telespectatorilor mai mult conținut exclusiv şi acces direct în culisele celui mai iubit show matrimonial, „Mireasa”, emisiunea „Mireasa. Direct din culise”, prezentată de Andreea Frătilă, își prelungește programul.

„Mireasa. Direct din culise” își prelungește programul

Începând de luni, 15 septembrie, emisiunea va dura o oră și va fi difuzată de luni până vineri, de la 12:30 la 13:30. Andreea Frățilă aduce imagini inedite, detalii exclusive și momente din spatele camerelor, astfel încât publicul să fie mereu la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul emisiunii și să trăiască fiecare poveste alături de concurenți.

„Sunt extrem de încântată că, începând de luni, emisiunea «Mireasa. Direct din culise» se extinde și va fi difuzată de la ora 12:30. Pentru mine este o bucurie imensă să fiu și mai mult timp în inima casei Mireasa și să îi pot aduce pe telespectatori mai aproape de tot ce trăiesc concurenții zi de zi.

În culise se simte şi mai intens energia concurenților: emoțiile la intensitate maximă, reacțiile la cald, poveștile care se scriu în fiecare clipă. Aici descoperim zâmbete, lacrimi, gânduri nerostite și detalii care nu se văd nicăieri altundeva.

Este primul pas în povestea fiecărei zile și locul unde totul se întâmplă în premieră. Îmi doresc ca telespectatorii să simtă, alături de mine, vibrația casei chiar din primele momente ale zilei și să trăiască această experiență autentică, plină de emoție. Extinderea emisiunii înseamnă mai multă apropiere, mai multă intensitate și mai multe povești împărtășite direct din sufletul concurenților.”, dezvăluie Andreea Frățilă.

Jurnalul e de la ora 11

Tot de luni, 15 septembrie, Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță, vor putea fi urmărite zilnic, începând cu ora 11.00. Jurnalul continuă să aducă cele mai noi vești mondene, interviuri exclusive, invitați speciali, sfaturi de la experți și momente pline de emoție, oferind telespectatorilor un mix complet de informație și divertisment.

În weekend, sâmbătă și duminică, programul păstrează tradiția cu retrospectiva săptămânii, alături de Geanina Ilieș, de la ora 09:00, pentru ca fanii să nu rateze niciun moment important. „Pentru mine este o bucurie să ne revedem, de acum înainte, de la ora 11.00, alături de colegul meu, Marius Niță. Simt că această schimbare vine cu un plus de energie și vibe bun, exact așa cum își dorește publicul nostru. Abia aștept să începem fiecare zi împreună, cu cele mai tari subiecte mondene și să transformăm jurnalul într-o întâlnire zilnică pe care o așteptați cu drag.”, dezvăluie Geanina Ilieş, în vreme ce Marius Niță completează „Știrile bune circulă repede, așa că vă anunțăm că vă dăm întâlnire zilnic, de la ora 11.00. Vă promitem același conținut de calitate, dezvăluiri în premieră, exclusivități mondene, transmisiuni live… și voi, alături de noi.”

În plus, pentru ca publicul să fie la curent cu tot ce se întâmplă seara în show-ul matrimonial, „Mireasa. Capriciile iubirii”, prezentat de Raluca Preda, își mută reluarea. Astfel, telespectatorii vor putea urmări edițiile de luni până vineri, între orele 8:30 și 11:00, completând perfect experiența fiecărei zile și oferind fanilor o imagine de ansamblu asupra poveștilor de iubire și tensiunilor care animă competiția.

