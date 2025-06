Scorpions este una dintre cele mai influente și longevive trupe de hard rock și heavy metal din istorie, cu peste 100 de milioane de albume vândute în întreaga lume. Trupa a fost fondată în 1965 la Hanovra, Germania, de chitaristul Rudolf Schenker, iar alături de el, Klaus Meine (voce) a devenit vocea inconfundabilă a formației.

Biletele pentru concertul Scorpions au fost puse în vânzare

Printre hiturile ce au cucerit generații se numără „Rock You Like a Hurricane”, „Wind of Change”, „Still Loving You”, „Send Me an Angel” sau „No One Like You”.

Concertul din București, organizat de Marcel Avram (East European Production) și DD East Entertainment, face parte dintr-o serie de evenimente aniversare ce au inclus și un eveniment special în Las Vegas, intitulat „Coming Home to Las Vegas 60th Anniversary Residency”, la Planet Hollywood Resort & Casino, un show unic în orașul natal Hanovra, Germania, alături de Judas Priest, iar în curând în România!

Biletele pentru concertul din România vor fi disponibile pe platformele de ticketing IaBilet, Entertix Eventim. Bilete Early Bird, într-un număr limitat, au fost puse deja în vânzare, iar prețurile sunt:

General Acces: 302,5 de lei

Golden Circle: 385 de lei

Pe măsură ce se apropie data concertului, prețurile vor fi:

General Acces: 330 de lei

Golden Circle: 440 de lei

Front of Stage: 550 de lei

O moștenire de 60 de ani în hard rock și influență globală

Formată în 1965 la Hanovra (Germania), de către chitaristul Rudolf Schenker, trupa Scorpions a evoluat de la influențe Merseybeat la una dintre cele mai emblematice formații de hard rock și heavy metal din lume.

Alăturarea lui Klaus Meine ca solist vocal și a fratelui mai mic al lui Rudolf, Michael Schenker, la chitară solo, în 1970, a definit identitatea timpurie a trupei. Albumul de debut, „Lonesome Crow” (1972), a marcat începutul unei cariere legendare.

După plecarea lui Michael Schenker către trupa UFO, Scorpions a fuzionat cu membrii trupei Dawn Road, inclusiv chitaristul Uli Jon Roth și basistul Francis Buchholz. Deși majoritatea membrilor proveneau din Dawn Road, formația a păstrat numele Scorpions datorită notorietății.

Această formulă a lansat „Fly to the Rainbow” (1974), urmat de „In Trance” (1975), începutul colaborării cu producătorul Dieter Dierks și dezvoltarea unui sunet mai puternic și distinct.

Sfârșitul anilor 70 a adus albume notabile precum „Virgin Killer” (1976) și „Taken by Force” (1977), care au sporit popularitatea trupei, deși au generat și controverse din cauza copertelor îndrăznețe.

După plecarea lui Roth, Matthias Jabs s-a alăturat trupei, iar „Lovedrive” (1979) a consolidat formula de succes Scorpions – piese hard rock energice combinate cu balade melodice.

Anii 80 au reprezentat apogeul comercial al formației. Albume precum „Animal Magnetism” (1980), „Blackout” (1982) și „Love at First Sting” (1984), cu hituri ca „Rock You Like a Hurricane” și „Still Loving You”, au propulsat Scorpions în topurile internaționale.

Albumul live „World Wide Live” (1985) a capturat energia spectacolelor lor live. Trupa a devenit și un simbol cultural, susținând concerte emblematice, inclusiv la „Moscow Music Peace Festival” în 1989, câștigând numeroși fani dincolo de Cortina de Fier.

În 1990, Crazy World a inclus celebra piesă „Wind of Change”, inspirată de căderea Zidului Berlinului, transformând Scorpions în martori și mesageri ai schimbării globale. De-a lungul anilor 90 și începutul anilor 2000, trupa a explorat noi direcții, precum „Eye II Eye” (1999) sau colaborarea simfonică „Moment of Glory” (2000), dar a rămas fidelă fanilor prin albume puternice precum „Unbreakable” (2004) și „Humanity: Hour I” (2007).

Deși anunțaseră un turneu de adio odată cu „Sting in the Tail” (2010), trupa Scorpions a continuat să concerteze și să înregistreze, lansând „Return to Forever” (2015) și „Rock Believer” (2022).

Recunoscuți drept una dintre cele mai bine vândute trupe rock din toate timpurile, cu peste 100 de milioane de discuri vândute, Scorpions au influențat generații întregi de artiști, de la Metallica la Guns N Roses. Cu distincții precum o stea pe Hollywood RockWalk și introducerea în Hall of Heavy Metal History, Scorpions rămân adevărați ambasadori ai rockului mondial.