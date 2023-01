Sebastian Dobrincu, eliminat de la Survivor România 2023. A părăsit competiția în cârje: „Am nevoie de o intervenție chirurgicală”

După două zile de la accidentare, Sebastian Dobrincu și-a făcut apariția la Survivor România 2023 în cârje. Faimoșii au sărit în sus de bucurie când l-au văzut, au crezut că acesta va reveni pe traseu. Din păcate, acest lucru nu va mai fi posibil.

Sebastian Dobrincu merge acum în cârje, după ce s-a accidentat. Are glezna de la piciorul stâng bandajată. Curând, el va fi nevoit să sufere o intervenție chirurgicală. „Ca să fiu sincer mă simt frustrat pentru că până acum Survivor mi-a fost o experiență care mi-a priit cu totul. Intram pe traseu cu drag, cu adrenalină, să fiu cu nebunii mei.

În schimb, cred că toate lucrurile în viață se întâmplă cu un motiv, știe Universul și Dumnezeu cum le așază pe toate. Pare că până aici a fost. Dacă la începutul emisiunii spuneam că Survivor e un nou capitol în viața mea, pare că termin aici momentan. Termin cu zâmbetul pe buze, recunoscător pentru tot ce am trăit alături de nebunii mei, de adversarii noștri”, a declarat el, la Survivor.

Și a continuat: „Plec cu multe lecții. Din păcate, verdictul medical spune că am nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență. Și intervenția asta doare mai puțin decât toată frustrarea acumulată că eu nu pot să continui, am venit cu cele mai bune intenții, am venit să lupt, n-am venit să câștig, n-am nevoie de fani, de bani, n-am nevoie de altceva în afară să lupt…Din păcate nu am putut!”, a încheiat Faimosul.

Apoi, prezentatorul Daniel Pavel a anunțat eliminarea lui de la Survivor România 2023. „Accidentarea ta este una serioasă. Investigațiile medicale au arătat că ai nevoie de o perioadă mai mare de recuperare și în alte condiții decât cele de la Survivor.

Sănătatea este, dragilor, întotdeauna la cel mai înalt nivel de important nivel pentru noi. Așa că, Sebastian, tu nu mai poți continua aventura Survivor România. Pentru tine Survivor se oprește acum și aici”, a spus moderatorul.

Rând pe rând Faimoșii și-au luat la revedere de la colegul lor accidentat. Vica e de părere că tânărul antreprenor este „un copil de la care noi adulții avem ce învăța” și că are foarte multe caracteristici care îi amintesc de fiul ei. „Mereu, când mă uitam la Sebi, mă gândeam la Edan”, a spus vedeta.

Sebastian Dobrincu va reveni în România zilele următoare.

Reacțiile fanilor după ce Sebastian Dobrincu a fost eliminat de la Survivor 2023

Pe pagina de Facebook a emisiunii, fanii au reacționat după ce Sebastian Dobrincu a apărut în cârje, anunțând că Survivor s-a încheiat pentru el. „Nu-mi vine să cred! ? Era concurentul meu favorit din acest sezon, credeam că va ajunge în finală, avea potențial, viteză pe traseu, caracter frumos, singurul faimos cu cele mai mari șanse de a câștigă! Datorită lui am început să urmăresc din nou Survivor, iar acum că a plecat renunț să mă mai uit la emisiune. Poate îl vom vedea la AllStars! Recuperare rapidă, Sebastian! (…)

Păcat! Un concurent puternic și un caracter exemplar. Autoritățile din România sunt surdo-mute. Felicitări Sebastian!!!

Însănătoșire grabnică! Chiar îmi pare rău de ce s-a întâmplat! Sănătate multă, copil fain! (…)

Îmi pare nespus de rău pentru Sebastian, dacă aș fi putut să îi spun ceva de când a intrat în competiție, ias fi spus să nu se mai arunce în viteză pe traseu. ???Poate bunul Dumnezeu a vrut să se oprească aici și sper să nu fie chiar atât de rău, din punctul meu de vedere era câștigător.”, au scris fanii pe Facebook.

Cum s-a accidentat Sebastian Dobrincu la Survivor România 2023

În ediția de luni, 16 ianuarie, Faimoșii și Războinicii s-au luptat pentru provizii. Sebastian Dobrincu și Alin Chirilă au încercat să aducă punct echipei lor, însă tânărul antreprenor s-a accidentat la numai câteva secunde de la începerea probei. Concurentul din echipa Faimoșilor s-a lovit la picior și a căzut de la înălțime prăbușindu-se pe nisip. Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor.

Sebastian Dobrincu nu putea să se mai deplaseze din cauza durerii, iar colegii săi au intrat în panică. „Sebastian a suferit o accidentare. Imediat a intervenit doctorul nostru și coechipierii lui au sărit acolo. El astăzi nu va mai participa la joc”, a spus Daniel Pavel, prezentatorul show-ului de la PRO TV, Survivor România 2023. Concurentul din echipa Faimoșilor a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

