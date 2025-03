Sebastian Dobrincu, unul dintre cei mai de succes tineri antreprenori români, a făcut dezvăluiri emoționante despre relația complicată cu părinții săi, în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”. Împreună cu mama și cu tatăl său, fostul investitor de la „Imperiul Leilor” a vorbit despre distanțarea emoțională dintre ei și impactul pe care copilăria l-a avut asupra lui.

Întrebat de Cătălin Măruță de ce s-a îndepărtat de părinți, Sebastian a recunoscut că acest lucru s-a întâmplat de mult timp: „Spre durerea mea… nici nu este «în ultima perioadă», ci e ceva timp”. Mama sa, Carmen Dobrincu, a confirmat că relația lor s-a răcit destul de devreme.

„Nu am resentimente și nu vă reproșez. Nu aș schimba nimic la cum m-ați crescut. Mi se pare că m-ați ținut pe o linie de plutire și mi-ați insuflat niște valori…”, a mărturisit Sebastian Dobrincu.

Sebastian Dobrincu spune că nu e fericit

Într-un moment sincer, tânărul antreprenor a mărturisit că, deși nu are resentimente, copilăria sa nu a fost lipsită de provocări emoționale: „Nu țin minte să fi auzit prea des «te iubesc» în copilărie. Eu nu sunt fericit… OK, am niște performanțe în domeniul meu, dar nu știu să mă bucur de viață.”

Tatăl lui Sebastian, de profesie mecanic auto, a explicat că fiul său și-a dorit întotdeauna mai mult și a muncit enorm pentru a-și construi cariera, chiar și cu prețul îndepărtării de familie. „El a vrut să fie mai activ și să facă mai mult pentru ceea ce își dorește. Asta l-a îndepărtat de noi ca să nu-l ținem pe loc.”

În timpul discuției, mama lui Sebastian a rememorat un moment dureros: „Mi-a zis: «Cândva… o să ajung foarte important și să nu-ți atribui vreun merit… Și să spui ce mamă rea ai fost!»”

La rândul său, Sebastian a confirmat că a simțit răceală din partea mamei sale: „Eu cred că ai fost o mamă rea cu mine, dar nu îți reproșez nimic.”

Întrebat dacă i-a fost rușine cu familia sa, fostul investitor de la „Imperiul Leilor” a răspuns: „Nu mi-a fost rușine, dar a fost o diferență în clasă. Vedeam în clasă colegi cu posibilități mai mari decât familia mea. Aveam colegi care aveau mai mulți bani și mă gândeam de ce ei au și eu nu.”

Podcastul integral cu Sebastian Dobrincu și părinții săi va fi disponibil pe canalul de YouTube „Acasă la Măruță” începând cu 2 martie, ora 19:00.

Cine este Sebastian Dobrincu

Sebastian Dobrincu, cântăreț și antreprenor, s-a născut pe 30 august 1998 și a fost și investitor la „Imperiul leilor”, show-ul de la PRO TV. El este fondatorul Storyheap, o platformă care a devenit lider pe piața de digital marketing și care are în portofoliu clienți precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack.

Sebastian Dobrincu a intrat în lumea software-ului în 2009, la doar 11 ani. A învățat singur programarea, iar la doar 13 ani, Sebastian Dobrincu avea salariu de 4.000 de euro și lucra la birou, full-time. La 17 ani, s-a mutat în Statele Unite ale Americii și a avut mare succes în programare, devenind milionar la doar 20 de ani. După Storyheap, el a dezvoltat alte două proiecte, Brandmates și Owlmetrics, cu scopul de a ajuta brandurile să folosească statistici pentru a-și crește prezența în social media, ceea ce duce la dezvoltarea afacerilor. Sebastian Dobrincu conduce o afacere de două milioane de euro, dar și un Lamborghini.

El a participat la emisiunea Survivor România 2023, dar Sebastian Dobrincu a părăsit competiția după ce s-a accidentat la piciorul stâng.

Sebastian Dobrincu cochetează și cu muzica, având mai multe melodii lansate.

