Sebastian Dobrincu, în vârstă de 24 de ani, este un tânăr foarte inteligent și a lăsat pe multă lume fără cuvinte cu strategiile sale de afaceri. Tânărul antreprenor a reușit să se descurce foarte bine până acum, însă începutul nu a fost ușor.

Invitat la emisiunea online „Duet cu Alexandra”, fostul concurent de la Survivor România a povestit cum a reușit să își câștige primii bani. La doar 13 ani, Sebastian Dobrincu avea salariu de 4.000 de euro și lucra la birou, full-time. Colegii săi nu știau vârsta acestuia, astfel că el încerca să pară mult mai matur. Faptul că s-a dezvoltat printre oameni mult mai în vârstă decât el l-a ajutat să se maturizeze mai repede.

„Am furat startul la multe chestii în viață. Stăteam să programez când alții băteau mingea în spatele blocului și se înjurau și aruncau cu pietre prin parcuri, poate m-a făcut să fur startul la multe chestii. Faptul că mereu am fost cel mai tânăr în medii profesionale. Eu la 13 ani eram la birou, job full-time, făceam trei-patru mii de euro ca angajat la 13-14 ani, pe acolo. Îmi puneam ochelari să par mai mare, să nu se prindă… poveste lungă, că ei nu știau câți ani am, dar îmi făceam treaba bine, știam. Și m-am obișnuit, fiind printre oameni mai mari poate am cules de mic din gândirea lor, din abordarea asta mai matură”, a declarat Sebastian Dobrincu, potrivit Kanal D.

„Am început să fac mulți bani foarte rapid. Munceam foarte mult, dar nici nu realizam”

Tânărul antreprenor s-a simțit mândru în momentul în care a renunțat la chirie. Drumul către succes nu a fost deloc ușor, iar ca să ajungă unde este astăzi a fost nevoit să muncească enorm. Sebastian Dobrincu a renunțat la facultate, pentru că și-a dat seama că nu-l ajută.

„A trebuit să îmi găsesc o modalitate să mă întrețin, asta pe lângă școală, că trebuia să merg și la facultate, de care m-am lăsat foarte repede, pentru că știam că pierd timpul acolo. Între timp mi-am pornit prima companie, a funcționat, am început să mă întrețin, să scap de grija banilor. Am început să fac mulți bani foarte rapid. Munceam foarte mult, dar nici nu realizam. Nu îmi dădeam seama, să conștientizez. Încă stăteam într-o garsonieră închisă, în capătul holului de la bloc și mie îmi intrau sute de mii, care au devenit milioane. Târziu am stat și am reflectat și mi-am dat seama că nu mai am grija zilei de mâine, am strâns ceva, sunt stabil. Atunci chiar m-am simțit mândru, ăla a fost un moment frumos”.

Cine este Sebastian Dobrincu

Sebastian Dobrincu a fost jurat la „Imperiul leilor”, show-ul de la PRO TV. El este fondatorul Storyheap, o platformă care a devenit lider pe piața de digital marketing și care are în portofoliu clienți precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack. Tânărul antreprenor a intrat în lumea software-ului în 2009, la doar 11 ani, iar la 17 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii. Când era foarte mic, a învățat singur programarea, astfel că acum, la 24 de ani, are mare succes în acest domeniu. După Storyheap, el a dezvoltat alte două proiecte, Brandmates și Owlmetrics, cu scopul de a ajuta brandurile să folosească statistici pentru a-și crește prezența în social media, ceea ce duce la dezvoltarea afacerilor.

Tânărul antreprenor cochetează și cu muzica. Recent, el a lansat o melodie în colaborare cu Alexandra Ungureanu.

