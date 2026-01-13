Pe parcursul interviului, Ion Țiriac, în vârstă de 86 de ani, a evidențiat rolul realismului, al efortului susținut și al asumării responsabilității individuale, subliniind că succesul este rezultatul muncii constante.

Ion Țiriac: „Oricine poate face tot ce vrea în viață”

„Oricine poate face tot ce vrea în viaţă, atât timp cât are picioarele pe pământ, are contact cu realitatea şi rămâne în contact cu această realitate tot timpul vieţii. Dacă în fiecare dimineaţă te uiţi în oglindă şi spui că astăzi ai făcut tot ce ai putut, dar trebuie să fac puţin mai mult decât ieri, atunci sigur ai făcut un pas înainte.”

De asemenea, acesta a vorbit despre raportul dintre bani și fericire, accentuând ideea de echilibru și acceptare a realităților vieții: „Dacă îţi vezi lungul nasului şi apreciezi ceea ce ţi se întâmplă, atât lucrurile pozitive, cât şi cele negative, acesta este tot secretul vieţii.

Niciodată nu există doar zile cu soare. Există şi ploaie, şi ger. (…) Niciodată să nu te aştepţi că plouă din cer, de undeva. Ceea ce faci cu mâinile tale rămâne personal şi bine făcut. Dacă aştepţi pe altcineva să le facă pentru tine, n-o să ajungi nicăieri.”

Tot în acest context, Ion Țiriac a atras atenția asupra modului în care este perceput succesul financiar, menționând existența unor perspective diferite asupra rolului banilor în viața unui om: „Sunt două filozofii: banii nu aduc fericirea şi banii sunt o modalitate de a face mai puţin. Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât faci mai puţin în viaţă.”

Despre emisiunea „Visul românesc – Succes american”

Din 10 ianuarie, de la ora 16.00, emisiunea „Visul românesc – Succes american”cu Mădălina Bălan a revenit cu noi poveşti inspiraţionale despre românii care au cucerit colţurile lumii. „Pentru că visele nu au granițe, emisiunea dedicată românilor de succes din străinătate, Visul românesc – Succes american, revine sâmbătă, 10 ianuarie, 2026, cu povești inspiraționale ale românilor, care au ales să nu cedeze în fața greutăților.

Din Washington, Las Vegas și Los Angeles, românii de pretutindeni pot vedea în fiecare sâmbătă, de la ora 16.00, povești reale despre curaj, muncă și vise ce păreau odinioară imposibile. Vă spun doar atât: Niciun vis nu e prea mare, doar credeți în el!”.

