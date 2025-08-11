Bianca și Marian formează unul dintre cele mai urmărite cupluri din sezonul actual Insula iubirii 2025, povestea lor atrăgând rapid simpatia publicului. Însă liniștea lor a fost tulburată de o dezvăluire neașteptată, venită din partea unui anonim, care i-a trimis lui Marian imagini vechi cu Bianca, realizate cu mulți ani în urmă, când aceasta ar fi făcut videochat.

Fotografiile și informațiile au ajuns rapid în presă, stârnind numeroase comentarii. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar printre cei care și-au exprimat părerea s-au numărat Speak și Florin Ristei.

Reacția lui Florin Ristei și a lui Speak

Florin Ristei s-a arătat vizibil deranjat de faptul că trecutul Biancăi a fost scos la iveală, întrebându-se de ce oamenii simt nevoia să „sape” în viața altora pentru a găsi astfel de detalii. Și Speak a avut o reacție similară, subliniind că ceea ce contează este prezentul și felul în care o persoană se definește acum, nu greșelile sau alegerile făcute în urmă cu ani.

Florin Ristei: Mă deranjează foarte tare, pentru că și noi probabil am pățit-o la un moment dat. Ai văzut ce a apărut despre Bianca cu Marian?

Speak: Nu.

Florin Ristei: Nu cred!

Speak: Bă, tu nu înțelegi că eu nu mă uit, nu…

Florin Ristei: Așa cum ar trebui să facă un om normal. Deci au apărut și am primit sute de mesaje cu asta și au scris și acum în toate publicațiile, a preluat toată lumea. Au găsit băieții, acum 8-9 ani, poze cu Bianca făcând videochat. Da. Și gata, print screen-uri, au trimis peste tot. Și cineva i-a trimis și lui Marian, că nu știa. Și a postat conversația cu el. Ok, înțeleg, te uiți la emisiune. Bă… ce satisfacție ai, bă, să cauți? Că dacă cauți în trecutul oricui… Și voi de acasă credeți că dacă nu stă cineva să vă caute ați fost, mamă, ce mișto ați fost! Toată viața nu găsim nimic despre voi. Ce satisfacție vă aduce să-i dați mesaj omului ăla să-i ziceți: „Ia uite ce făcea ea acum 9 ani!” Păi nici nu era cu ea! Toată lumea are un trecut!

Când alegi să fii cu cineva, nu trebuie să știi tot ce a făcut acum! Că nu mă interesează cu ce femeie a fost, ce a făcut…

Ok, dacă făcea acum videochat și îi ascundea, ok, am găsit-o. Nu, dar am săpat noi și acum 9 ani… îi dăm mesaj și au și râs de el în mesaj. I-au scris ceva de genul: „Ia vezi, imaginele astea, poate are nevoie să-i închiriezi o garsonieră, să nu știu ce, să…

Speak: Da, urât.

Dezvăluirea a creat un val de discuții în mediul online, însă mulți fani au ales să o susțină pe Bianca, considerând că trecutul nu ar trebui să-i umbrească parcursul în competiție.

