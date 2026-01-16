Experiența a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât Ela Crăciun a vorbit de-a lungul timpului deschis despre lupta cu kilogramele în plus, mai ales după ce a devenit mamă a trei copii și despre pasiunea ei declarată pentru dulciuri.

„Este prima vacanță din care m-am întors mai slabă, deși am mâncat foarte bine. Mâncarea din Vietnam este incredibil de gustoasă, dar și extrem de echilibrată, iar prospețimea ingredientelor face toată diferența.”, a declarat Ela Crăciun.

Călătoria a reprezentat cea de-a doisprezecea destinație bifată de vedetă în 2025 și a inclus trei zone complet diferite ale Vietnamului: Ho Chi Minh, Phu Quoc și Da Nang. Ho Chi Minh a impresionat prin energia urbană, restaurantele de top, cafenelele cochete și contrastul dintre modern și tradițional. Phu Quoc a fost destinația dedicată relaxării, plajelor și meselor cu fructe de mare proaspete, preparate pe loc, iar Da Nang a completat experiența cu peisaje montane și o atmosferă diferită.

Un element-cheie al acestei vacanțe a fost alimentația. Deși s-a bucurat de mese consistente, vedeta afirmă că diferența a fost făcută de calitatea și prospețimea ingredientelor, precum și de modul echilibrat de preparare, care i-au permis să se simtă bine și să revină acasă mai ușoară.

„Nu m-am ascuns niciodată de faptul că, după trei copii, kilogramele au fost o provocare pentru mine, mai ales că iubesc dulciurile. Tocmai de aceea, faptul că m-am întors din vacanță mai slabă, fără să simt că m-am privat de ceva, a fost o surpriză uriașă și o bucurie reală.”, a completat Ela Crăciun.

Pe lângă experiența din Vietnam, anul acesta vine cu planuri importante și pe plan profesional. Ela Crăciun anunță revenirea podcastului său de succes, „Cu Ela la doctor”, care va începe un nou sezon din 1 februarie, cu forțe proaspete și episoade noi, axate pe educație aplicată, prevenție și dialog onest cu medici și specialiști.

„Cred că sănătatea adevărată începe atunci când înțelegi ce se întâmplă cu tine. Și asta nu vine din trenduri, ci din educație”, spune Ela Crăciun. Cu milioane de vizualizări, o comunitate extrem de activă și sute de episoade publicate, „Cu Ela la doctor” s-a consolidat în timp ca mai mult decât un simplu podcast, devenind un spațiu de conversație reală despre corp, minte și echilibru, într-o lume în care informația este tot mai greu de filtrat.

