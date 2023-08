„Fata mea, colega mea, partenera mea, prietena mea, Teodorooo… LA MULȚI ANI, dragoste! ❤️ Să-ți trăiască părinții, socrii, frații, prietenii, iubitul și copilașul și cu toții să ne bucurăm de zâmbetul și pofta ta de viață și în următorii 300 de ani! Al tău partener de nebunii muzicale, HB ?”, a scris Horia Brenciu pe Facebook.

El a postat și o fotografie recentă alături de Theo Rose, amândoi apar cu zâmbetul pe buze.

Horia Brenciu și Theo Rose stau pe scaunul dublu de la „Vocea României”

Sezonul 11 aduce noi strategii și schimbări într-o alianță memorabilă: Horia Brenciu și Theo Rose în scaunul dublu. Sezonul trecut, Theo Rose a împărțit scaunul dublu cu Smiley. „Sezonul 11 Vocea României ne găsește altfel pe toți. Pe mine mă găsește tânără mămică, însoțită de un tânăr domn cu experiența multor sezoane de Vocea, pe care publicul abia l-a așteptat să revină în echipă: Horia Brenciu.

Mă leagă multe amintiri de Horia. Este unul dintre oamenii care au crezut cel mai mult în mine și l-am sunat adesea pentru câte un sfat sau o părere sinceră. Vocile ni se potrivesc perfect. Mai rămâne să vedem cum ne potrivim în alegeri. E o combinație care sperăm să ne ofere toată libertatea și inspirația în creație pentru acest sezon”, a spus Theo Rose.

Filmările pentru sezonul 11 Vocea României vor începe în curând, iar Horia Brenciu așteaptă cu mare nerăbdare. „Pentru mine, o invitație la Vocea României ca antrenor este o mare bucurie! Am participat la 4 ediții, din care am câștigat 2. Chiar mi-era dor să trăiesc la maxim fiecare apăsare de buton și întoarcere de scaun! Nu mai vorbesc de voci… ? Când am aflat că voi fi pe același scaun cu Teodora, m-am bucurat și mai tare. După un podcast cu ea, anul trecut, la „LUCRURI SIMPLE” și după colaborarea pe piesa „DACĂ AI ȘTI”, Vocea României, alături de Theo e o continuare absolut firească!”, a spus Horia Brenciu.

Theo Rose, între viața de mamă și cea de artistă

Peste doar o săptămână, fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian va împlini două luni de când a venit pe lume. Cântăreața și-a reluat deja activitatea, iar programul ei este unul foarte încărcat. Theo Rose este antrenoare la „Vocea României” alături de Horia Brenciu și își petrece mult timp pe platoul de filmare.

Tânăra artistă a decis împreună cu Anghel Damian să angajeze o bonă pentru fiul lor. Theo Rose are parte și de ajutor din partea mamei sale, care vine în fiecare weekend în București pentru a sta cu nepoțelul ei.

„Fiica mea și Anghel își cresc pruncul ca puțini alți părinți. Eu și soția mea suntem foarte mândri de ei! Nu doar fiindcă la mijloc e fiica mea, ci în primul rând pentru că într-adevăr formează un cuplu aparte”, a declarat pentru cancan.ro, Ioan Diaconu, tatăl îndrăgitei vedete.

Și a continuat: „Mama lui Theo ajunge în fiecare weekend la București și stă cu nepoțelul ei. De multe ori o aduc personal cu mașina. Suntem amândoi cu serviciu încă și nu o putem ajuta mai mult, dar sfârșitul de săptămână e al nostru. În rest, Theo și Anghel au angajat o bonă pentru cel mic!”

