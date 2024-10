Theo Rose a surprins pe toată lumea cu o veste neașteptată: s-a căsătorit cu Anghel Damian, partenerul ei de viață și tatăl copilului lor, într-o ceremonie extrem de discretă. Dezvăluirea a fost făcută chiar de îndrăgita cântăreață la lansarea serialului „Tătuțu”.

Theo Rose a mărturisit că evenimentul a avut loc în urmă cu aproximativ trei săptămâni, duminica, și a fost mai degrabă o reuniune intimă, în stilul unui grătar cu membrii foarte apropiați ai familiei. Artista a ales să țină secret acest moment important din viața sa, dorind o ceremonie restrânsă, departe de ochii publicului. Îndrăgita artistă a evidențiat că nu a simțit nevoia unui eveniment grandios.

Motivul pentru care au optat pentru o nuntă atât de discretă este programul încărcat al cântăreței, care a recunoscut că nu avea energie pentru o nuntă de amploare. Chiar și așa, verigheta de pe degetul artistei a fost vizibilă pentru toți cei prezenți, semn că ea și Anghel Damian și-au legat destinele pentru totdeauna.

„El e cu mult peste bărbații de vârsta lui, pe care i-am întâlnit până acum. Ne-am căsătorit. A fost într-o duminică, ne-am luat nașii, părinții și frații, atât. Ne-am cununat la primărie și la biserică, a fost cea mai frumoasă nuntă la care am participat vreodată în viața mea. A fost foarte emoționant. Eu cânt foarte mult în ultima vreme, nu mai am energie și pentru petrecerea mea, așa că a fost ca un grătar în familie. A fost acum 3 săptămâni. Iar luna de miere va fi în ianuarie, probabil. Dar oricum, fără copil nu plec. Vreau neapărat să fie copilul meu cu mine în vacanță”, a declarat Theo Rose pentru CANCAN.RO.

„Știam că sunt în stare de această iubire maternă, atât de mare”

Cât despre luna de miere, artista a mărturisit că nu își imaginează să plece în vacanță fără fiul ei. Theo Rose a povestit pentru sursa mai sus-menționată că Sasha este foarte atașat de ea și asta o face foarte fericită.

„Acum a început să fie și mai atașat de mine. Nu e disperare, nu are nicio problemă să stea cu mama sau cu bona, dar atunci când mă vede, e bucuria aia din ochii lui, ceva extraordinar. El vrea cu mine să doarmă, nu cu altcineva, e o satisfacție pe care nu o pot explica. Știam că sunt în stare de această iubire maternă, atât de mare. Îmi doresc și mai mult, și mai bine. Am și un copil minunat, e un copil bun”, a mai spus artista.

Cum s-a schimbat relația dintre Theo Rose și Anghel Damian, după ce au devenit părinți

Theo Rose a recunoscut că, de când Sasha a venit în viața lor, ea și Anghel Damian nu mai petrec la fel de mult timp împreună ca la începutul relației. Cu toate acestea, cei doi fac eforturi să mențină flacăra iubirii aprinsă.

„Probabil că petrecem un pic mai puțin timp împreună decât înainte, evident. Dar suntem mult mai dornici de a-l petrece pe ăla, puțin așa cum e. Și asta face să rămână flacăra aprinsă între noi. Ni se face dor, luptăm mai mult pentru un weekend împreună. E greu să ne eliberăm programul în punctul în care ne aflăm acum. Facem niște concesii ca să ne nimerim la un moment dat să putem să ne petrecem timp. (…) O dată la două luni plecăm câte un weekend împreună, doar noi doi. Dacă nu plecăm și rămânem acasă, ducem copilul la țară la ai mei. Copilul e superfericit când e acolo, nu ne stă inima că ce-o plânge copilul după noi”, a mai spus cântăreața.

„Recunosc că am fost puțin bulversat la început, dar apoi m-am întors la esență”

În vara anului 2022, Anghel Damian și Theo Rose au fost surprinși împreună și atunci s-a aflat de relația lor. Înainte de a fi cu artista, regizorul a avut o relație discretă și de lungă durată cu Lia Bugnar. Anghel recunoaște că a fost bulversat la începutul relației cu Theo Rose.

„Am fost prinși în acest tăvălug, s-au spus minciuni despre noi și, din păcate, oricât ai încerca să repari daunele produse de cancanuri, este foarte greu ca adevărul să fie vizibil în mijlocul acestor furtuni. Recunosc că am fost puțin bulversat la început, dar apoi m-am întors la esență, și anume să trăiesc pur și simplu, fiind perfect împăcat cu adevărul nostru. Mă doare însă atunci când niște oameni sunt reduși la un subiect pus pe tarabă, când se instigă prin asta la jigniri și bullying social mediatic. Dar, indiferent ce a fost și ce va fi, am învățat să ignor orice nu are legătură reală cu adevărul vieții mele și al familiei mele.”

În cadrul interviului, Anghel Damian a fost întrebat de relația pe care o are cu părinții lui Theo Rose. De asemenea, el a precizat că artista a fost primită cu multă dragoste în familia lui.

„Totul a fost de un firesc extraordinar. Am fost «adoptați» instant, atât eu în familia ei, cât și invers. Împreună, suntem o familie cu de toate, cu diversitate și mult umor, uniți prin iubire”, a spus tânărul regizor.

