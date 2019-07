„Pentru mine, nici la anul şi nici în 10 ani nu mai am ce căuta pe litoralul nostru. Preţuri mari, aglomerat, mizerie pe plajă. Haos. Păcat de ţară. Păcat de natură. Nu preţuim, nu avem respect. Însă, am prieteni care s-au simţit super bine, este adevărat că au copii mai mici, şi revin în fiecare an. Deci, exact cum am învăţat în Bali, este fix despre percepţia fiecăruia. Dacă te simţi bine asta este tot ceea ce contează”, a scris Tily Niculae pe Instagram.

Recent, Tily a dezvăluit că are din nou probleme din cauza psoriazisului cu care se luptă de ani de zile. „Mă scoate din sărite psoriazisul și am fugit la mare. În speranța că o să se mai amelioreze am încercat să stau cuminitică la soare. Problema este caă, nici la soare nu am voie să mă expun foarte mult. Cu factor de protecție 50 la orele nepotrivite, mă ard. Cam din lac în puț”, a scris Tily Niculae. În urmă cu doi ani actrița a povestit prin ce trece din cauza bolii.



