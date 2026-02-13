Potrivit declarațiilor sale, tradiția are rădăcini vechi și marchează ultima joi înainte de Postul Mare, fiind considerată o zi în care consumul de dulciuri aduce noroc pentru întregul an. Vedeta a explicat și modul în care pregătește desertul, păstrând ingredientele și pașii de preparare specifici rețetei transmise în familie.

Desertul pregătit de Elwira Petre

„🍩 Joia Grasă – o tradiție poloneză (una dintre preferatele mele 😅 În Polonia există o zi specială în care a mânca dulciuri nu este doar permis, ci chiar obligatoriu 😄 Aceasta este Joia Grasă – o sărbătoare cu rădăcini vechi de sute de ani. În trecut, era ultima zi de joi înainte de Postul Mare. Oamenii credeau că dacă nu mănânci o gogoașă în această zi, norocul nu te va însoți tot anul 🍀

De aceea, mesele erau pline de deserturi prăjite în ulei: gogoși, minciunele și alte prăjituri crocante. Astăzi, Joia Grasă este o tradiție veselă care unește generații. La cofetării se formează cozi, în case plutește mirosul de aluat prăjit, iar dieta este amânată «pentru mâine» 😉 . Și pentru că nah mie îmi place să gătesc și să respect tradiția asta😂 vă las și vouă rețeta copilăriei mele care îmi aduce aminte de tata”, a transmis ea.

Ingrediente și mod de preparare

Ingrediente:

• 3 ouă

• 3 lingurițe de zahăr vanilat

• 220 g făină de grâu

• 150 ml lapte

•20 ml vodcă

• un strop de sare

• ulei pentru prăjit

• o linguriță praf de copt

• zahăr pudră pentru decor

Mod de preparare:

1️⃣ Bate ouăle cu zahărul vanilat până obții o compoziție deschisă la culoare.

2️⃣ Adaugă laptele, făina, praful de copt, vodcă și sarea, apoi amestecă până rezultă un aluat neted, ușor curgător.

3️⃣ Încălzește uleiul într-o tigaie adâncă.

4️⃣ Toarnă aluatul în fir subțire în uleiul fierbinte, formând modele neregulate. Eu pentru asta folosesc o sticlă cu dop găurit ☺️

5️⃣ Prăjește până devin aurii, întorcându-le pe ambele părți.

6️⃣ Scoate-le pe șervețele de hârtie pentru a absorbi excesul de ulei și presară zahăr pudră deasupra Crocante, ușoare și dispar mai repede decât gogoșile.

La final, ea a avut o întrebare pentru fani: „Ai încerca dulciurile poloneze de Joia Grasă?”. Mulți dintre ei au felicitat-o și i-au transmis că da.

