„Am fugit 2 zile în Malta!🙂 2 zile înseamnă nimic, pentru a descoperi o insulă cu atâtea de văzut, dar totuși, ne-am bucurat de un weekend în care am fost împreună, am mâncat, ne-am plimbat, ne-am distrat”, a scris Mirela Vaida pe rețelele sociale.

Ce a impresionat-o pe Mirela Vaida

Prezentatoarea TV a mărturisit că a rămas impresionată de frumusețea capitalei Valletta, dar și de atmosfera din St. Julian’s, locul unde familia a fost cazată. Totuși, ea a remarcat că zona era „prea comercială”, plină de turiști, terase, cluburi și hoteluri înalte. „E o împletitură interesantă între vechi și nou, între antic și cosmopolit! E de văzut!”, a subliniat vedeta.

Copiii s-au bucurat din plin de mare, de mâncarea locală și de piscina de pe acoperișul hotelului, în timp ce Mirela și soțul ei au descoperit farmecul străduțelor înguste din orașul vechi. „Atmosfera vibrantă, specifică țărilor insulare, vibe-ul continuu de vacanță, energia pozitivă dată de mirosul mării și de briza plăcută – toate ne-au cucerit”, a povestit prezentatoarea.

Deși vacanța a fost scurtă și obositoare din cauza zborului de noapte, Mirela Vaida consideră că aceste momente sunt esențiale pentru echilibrul unei familii active. „Ne-a plăcut. Ne-a deconectat. Dar ne-a și obosit zborul de azi-noapte. Deja copiii s-au întors de la școală iar eu abia acum plec spre studiouri. Ne întoarcem, fiecare, la program! De aceea cred că e potrivit și indicat să mai rupem ritmul, câteodată!”, a transmis vedeta fanilor săi.

Cu o atitudine pozitivă și un zâmbet molipsitor, Mirela Vaida și-a încheiat mesajul cu o urare pentru toți cei care o urmăresc: „Să avem o săptămână cu spor, dragilor! Vă pup!”.

Mirela Vaida și soțul, 16 ani de căsnicie

De curând, prezentatoarea de la „Acces Direct” și partenerul său de viață au sărbătorit 16 ani de căsnicie și 20 de ani de relație. Cu această ocazie, vedeta a publicat pe Facebook un mesaj plin de afecțiune și umor, împărtășind fanilor o fotografie rară cu cei doi și amintiri din primele etape ale poveștii lor de dragoste.

„N-ar sta la poză nici să-l pici cu ceară! Ba chiar spune că i se pare penibil să ne urăm, azi, noi, nouă, «La mulți ani!» pe rețelele de socializare, cu ocazia împlinirii a 16 ani de căsnicie și 20 de ani de relație! Dar, uite așa, diferiți, ne-am completat iar el m-a suportat 20 de ani!

L-am întrebat: «Cum ți s-au părut anii ăștia?» Mi-a răspuns: «Interesanți. Și plini!» I-am bătut obrazul că, anul trecut pe vremea asta, mi-a făcut cadou o oală de inox, cu capac, de 10L! Superbă, de altfel… Azi m-a scos la restaurant, la prânz! Cică are o surpriză pentru mine, diseară! Sper să nu fie o tigaie! Că-i pun capac! Hai, la mulți ani nouă! Să fie încă 16! Cu noroc și binecuvântare!”, a scris moderatoarea în mediul online.

