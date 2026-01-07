Vedete care își serbează ziua de nume pe 7 ianuarie, de Sfântul Ion

Pe 7 ianuarie, ziua în care creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Ioan Botezătorul, numeroase vedete din showbiz-ul românesc se află în centrul atenției, celebrându-și onomastica și primind urări din partea fanilor, colegilor și apropiaților. Este una dintre cele mai populare sărbători onomastice din calendar, iar numele Ioan, Ioana, Ion sau Ionuț se regăsesc în rândul multor personalități cunoscute.

În lumea muzicii, JO, pe numele său real Ioana Anuța, marchează în fiecare an această zi specială. Artista, devenită cunoscută după participarea la „X Factor”, s-a impus rapid prin vocea sa puternică și printr-o serie de piese de succes.

Tot pe 7 ianuarie își sărbătorește onomastica și Oana Zăvoranu, una dintre cele mai controversate și mediatizate figuri din showbiz-ul autohton. Actrița, cunoscută pentru rolurile sale din telenovele, dar și pentru aparițiile sale constante în atenția publicului, alege de obicei să își celebreze ziua într-un cadru restrâns, alături de persoanele apropiate.

Adelina Pestrițu și Andreea Esca își sărbătoresc azi ziua onomastică

Ziua Sfântului Ion are o semnificație aparte și pentru Adelina Pestrițu, al cărei nume complet este Adelina Ioana. Influencer, antreprenor și fostă prezentatoare TV, aceasta se bucură anual de un val impresionant de urări din partea comunității sale online, fiind extrem de activă pe rețelele de socializare.

Lista vedetelor sărbătorite pe 7 ianuarie continuă cu actorul Ioan Isaiu, apreciat pentru rolurile sale din seriale și producții de televiziune românești. Discret în viața personală, acesta rămâne o prezență constant respectată în lumea artistică. Tot astăzi își serbează onomastica și Ioana Ginghină, actriță cu o carieră solidă în teatru și televiziune, pentru care această zi reprezintă un moment de reflecție și recunoștință.

De Sfântul Ion nu lipsește nici Pepe, al cărui prenume real este Ionuț. Artistul, cu o carieră îndelungată în muzică și televiziune, primește în fiecare an numeroase mesaje din partea publicului care l-a susținut constant.

Pe lista sărbătoriților se mai regăsesc și Andreea Esca, care poartă ca al doilea prenume Ioana, Ion Țiriac, Ionuț Iftimoaie, Ionuț Dolănescu, Ioana Blaj, Ioana State și Ioana Ignat, toate nume cunoscute care marchează, în felul lor, această zi importantă.

