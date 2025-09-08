Vedete la MTV Video Music Awards 2025. De la rochii transparente la coafuri avangardiste, starurile au impresionat

Gala MTV Video Music Awards 2025 a adus în prim-plan o serie de ținute extravagante și îndrăznețe, continuând tradiția acestui eveniment de a șoca și impresiona prin modă. Covorul roșu a fost dominat de rochii transparente, accesorii inedite și omagii aduse unor icoane ale muzicii.

Într-o atmosferă plină de energie și creativitate, vedetele și-au etalat cele mai spectaculoase ținute la UBS Arena din New York. De la coafuri avangardiste la rochii care sfidează convențiile, evenimentul a oferit un adevărat spectacol vizual.

Coafura inovatoare a lui FKA Twigs

Cântăreața FKA Twigs a atras toate privirile cu o coafură ce imita perfect o pereche de căști audio. Creația aparține lui Louis Souvestre, un hairstylist cunoscut pentru abordarea sa sculpturală. Împletiturile elaborate formau «căștile», în timp ce contrastul dintre cornrows și țepi amplifica iluzia. Ținuta a fost completată de o bluză scurtă și pantaloni burgundy cu talie joasă.

Sabrina Carpenter a surprins plăcut într-o rochie Valentino de un roșu intens, aproape identic cu nuanța covorului. Deși acoperitoare la prima vedere, rochia prezenta detalii transparente și broderii strategice ce lăsau să se întrevadă pielea. Un boa lila a adăugat o notă de glamour acestei ținute elegante, potrivită pentru o seară în care artista a câștigat trei premii importante.

Yungblud a ales să-i aducă un omagiu emoționant mentorului său Ozzy Osbourne, decedat în iulie. Cântărețul britanic a purtat crucea împodobită cu bijuterii pe care Osbourne i-o dăruise în 2022. Yungblud a dezvăluit că poartă acest colier la fiecare apariție și s-a angajat să interpreteze piesa «Changes» a trupei Black Sabbath la toate concertele sale viitoare.

Tate McRae Tate McRae a îmbrățișat tendința transparenței într-o rochie spectaculoasă creată de Ludovic de Saint Sernin. Confecționată manual din mătase și șifon alb, rochia a necesitat 134 de ore de lucru. Sutienul și lenjeria asortată erau perfect vizibile prin materialul diafan, oferind o imagine etereală comparată de fani cu cea a unei «zeițe grecești».

Glamour-ul anilor ’80 adus de Doja Cat

Doja Cat a strălucit într-o rochie Balmain cu model harlequin și o perucă blondă voluminoasă, aducând un omagiu stilului anilor ’80. Momentul său viral a venit când a scos un ruj MAC din geanta sa în formă de ruj și a început să-l aplice în fața camerelor, pentru ca apoi să mușce din el. S-a dovedit a fi o reclamă ingenioasă, artista fiind anunțată ca noua imagine a brandului MAC.

Tyla a dat o nouă viață unei piese Chanel din colecția primăvară-vară 1993. Cântăreața sud-africană a transformat o bluză fără mâneci, purtată inițial de Claudia Schiffer, într-o mini-rochie mulată. Ținuta a fost accesorizată cu bijuterii din colecția Talisman de la Pandora, Tyla fiind ambasadoare a brandului.

Ținuta marinarească a lui Conan Gray

Conan Gray a impresionat cu o ținută teatrală inspirată de stilul marinăresc, creată de designerul Erik Charlotte. Ansamblul din denim, cântărind aproximativ 13 kilograme, includea mâneci bufante exagerate, un corset strâns și o fustă cu volane. Pantofii albi cu platformă înaltă au completat această apariție îndrăzneață.

Evenimentul a mai inclus ținute memorabile precum rochia „sac de dormit” a membrelor trupei animate Huntr/x, inspirată de filmul «KPop Demon Hunters», și numeroase alte rochii transparente care au lăsat puțin loc imaginației.

Gala MTV Video Music Awards 2025 a reconfirmat statutul evenimentului ca unul dintre cele mai așteptate și comentate din industria muzicală, nu doar pentru premiile acordate, ci și pentru spectacolul vizual oferit pe covorul roșu.

