Gigi Hadid, ținute impresionante la Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Gigi Hadid a strălucit pe podiumul Victoria’s Secret Fashion Show 2025, într-o apariție spectaculoasă care a marcat cea de-a cincea sa participare la acest eveniment iconic. Potrivit Page Six, supermodelul a impresionat publicul cu două ținute uimitoare, demonstrând încă o dată de ce și-a câștigat aripile de înger.

Prima apariție a lui Gigi Hadid a fost într-un ansamblu roz, compus dintr-un set de lenjerie din dantelă și un palton lung până la podea, acoperit cu petale de flori roz. Acest look romantic a fost completat de interpretarea live a cântăreței Madison Beer. Pentru cea de-a doua apariție, Gigi a purtat o ținută angelică, constând într-un corset alb și pantaloni scurți, accesorizate cu aripi albe, pufoase și impunătoare. Stilista iconică Carlyne Cerf de Dudzeele, cu care Hadid a colaborat în numeroase ocazii, a fost responsabilă pentru crearea look-urilor din acest an.

Angel Reese uimește la Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Angel Reese, jucătoarea profesionistă de baschet, a debutat pe podiumul Victoria’s Secret Fashion Show 2025, devenind prima atletă profesionistă care a participat la acest eveniment. Potrivit Page Six, Reese a impresionat publicul cu două ținute spectaculoase, demonstrând că poate străluci atât pe terenul de baschet, cât și pe catwalk.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

În prima sa apariție, Reese a purtat un set de lenjerie din dantelă roz și alb, completat de un șal dramatic decorat cu tul și trandafiri 3D. Înălțimea sa impresionantă de 1,91 m a fost accentuată de o pereche de sandale cu toc stiletto argintii.

A doua ținută a inclus un set de lenjerie roz cu dantelă, un tricou baby doll cu decupaj și aripi de înger strălucitoare 3D. Reese a demonstrat încredere și grație pe podium, în ciuda experienței sale limitate în modeling.

Emily Ratajkowski debutează la Victoria’s Secret Fashion Show

Emily Ratajkowski și-a făcut debutul spectaculos pe podiumul Victoria’s Secret Fashion Show, într-un ansamblu floral impresionant. Modelul în vârstă de 34 de ani a strălucit în prima sa apariție la legendarul show de lenjerie intimă, purtând o creație inspirată de orhidee.

Deși era deja parte din familia Victoria’s Secret ca imagine a campaniei Icon din 2023, aceasta a fost prima dată când Ratajkowski a pășit pe catwalk-ul brandului. Ținuta sa a inclus petale tridimensionale de orhidee, care au înlocuit tradiționalele aripi ale îngerilor Victoria’s Secret.

Bella Hadid strălucește în roșu la Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Bella Hadid a strălucit pe podiumul Victoria’s Secret Fashion Show 2025 din New York. Supermodelul în vârstă de 29 de ani a atras toate privirile într-un set de lenjerie roșie incendiar, completat cu ciorapi lungi până la coapse și o fustă vaporoasă.

În prima sa apariție, Bella a surprins cu o schimbare radicală de look, trecând de la bruneta sa caracteristică la un blond strălucitor. Stilizată de Carlyne Cerf de Dudzeele, ținuta a inclus accesorii precum jartiere și tocuri înalte, contrastând puternic cu temele angelice și florale ale evenimentului.

Pentru cea de-a doua ținută, ea a revenit la un look mai tradițional de înger Victoria’s Secret. Ea a purtat un sutien și chiloți argintii cu franjuri, completate de aripi albe uriașe.

Jasmine Tookes, însărcinată, a deschis show-ul Victoria’s Secret 2025

Jasmine Tookes, supermodelul în vârstă de 34 de ani, a deschis spectaculos show-ul de modă Victoria’s Secret 2025, afișându-și cu mândrie burtica de gravidă. Potrivit Page Six, Tookes, care urmează să nască mai târziu în acest an, a strălucit pe podium într-un set de lenjerie nude, acoperit de o rochie midi din plasă și o impresionantă piesă decorativă din perle.

Îmbrățișându-și sarcina cu încredere, Tookes a defilat pe celebrul podium cu grație și eleganță. Într-un moment emoționant, ea s-a întors lateral pentru a-și mângâia burtica, zâmbind radiant către public.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Marea absentă de la Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Kendall Jenner, fotomodel și membră a familiei Kardashian-Jenner, a lipsit de la mult așteptatul spectacol Victoria’s Secret Fashion Show din 2025. Conform ELLE, absența ei a fost remarcată, în timp ce prietenele sale, Gigi și Bella Hadid, au strălucit pe podium.

În loc să defileze pe catwalk, Jenner a fost văzută recent în Texas, la un eveniment pentru marca sa de tequila, 818. O sursă a precizat că modelul a petrecut timp la Happiest Hour pentru o petrecere „Tailgate cu 818” pe 11 octombrie.

Cariera în modeling a lui Jenner pare să fi luat o nouă direcție. Într-un interviu recent pentru Vogue, ea a dezvăluit un interes crescut pentru designul interior: „Jur pe Dumnezeu, o să opresc totul și o să mă apuc doar de designul caselor. Nu glumesc”.

În trecut, Jenner a vorbit deschis despre anxietatea pe care o simțea înainte de show-uri. Într-un interviu din 2019 pentru ELLE, ea a mărturisit: „Obișnuiam să fiu foarte nervoasă în timpul prezentărilor de modă. Simt că atunci când mergi pe podium – spun asta din experiență – te gândești doar: ‘Mergi drept! Mergi drept!’ – și încerci să te concentrezi doar pe asta”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE