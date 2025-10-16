Gigi Hadid, ținute impresionante la Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Gigi Hadid a strălucit pe podiumul Victoria’s Secret Fashion Show 2025, într-o apariție spectaculoasă care a marcat cea de-a cincea sa participare la acest eveniment iconic. Potrivit Page Six, supermodelul a impresionat publicul cu două ținute uimitoare, demonstrând încă o dată de ce și-a câștigat aripile de înger.

Prima apariție a lui Gigi Hadid a fost într-un ansamblu roz, compus dintr-un set de lenjerie din dantelă și un palton lung până la podea, acoperit cu petale de flori roz. Acest look romantic a fost completat de interpretarea live a cântăreței Madison Beer. Pentru cea de-a doua apariție, Gigi a purtat o ținută angelică, constând într-un corset alb și pantaloni scurți, accesorizate cu aripi albe, pufoase și impunătoare. Stilista iconică Carlyne Cerf de Dudzeele, cu care Hadid a colaborat în numeroase ocazii, a fost responsabilă pentru crearea look-urilor din acest an.

Angel Reese uimește la Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Angel Reese, jucătoarea profesionistă de baschet, a debutat pe podiumul Victoria’s Secret Fashion Show 2025, devenind prima atletă profesionistă care a participat la acest eveniment. Potrivit Page Six, Reese a impresionat publicul cu două ținute spectaculoase, demonstrând că poate străluci atât pe terenul de baschet, cât și pe catwalk.

Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”
Recomandări
Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

În prima sa apariție, Reese a purtat un set de lenjerie din dantelă roz și alb, completat de un șal dramatic decorat cu tul și trandafiri 3D. Înălțimea sa impresionantă de 1,91 m a fost accentuată de o pereche de sandale cu toc stiletto argintii.

A doua ținută a inclus un set de lenjerie roz cu dantelă, un tricou baby doll cu decupaj și aripi de înger strălucitoare 3D. Reese a demonstrat încredere și grație pe podium, în ciuda experienței sale limitate în modeling.

Emily Ratajkowski debutează la Victoria’s Secret Fashion Show

Emily Ratajkowski și-a făcut debutul spectaculos pe podiumul Victoria’s Secret Fashion Show, într-un ansamblu floral impresionant. Modelul în vârstă de 34 de ani a strălucit în prima sa apariție la legendarul show de lenjerie intimă, purtând o creație inspirată de orhidee.

Deși era deja parte din familia Victoria’s Secret ca imagine a campaniei Icon din 2023, aceasta a fost prima dată când Ratajkowski a pășit pe catwalk-ul brandului. Ținuta sa a inclus petale tridimensionale de orhidee, care au înlocuit tradiționalele aripi ale îngerilor Victoria’s Secret.

Bella Hadid strălucește în roșu la Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Bella Hadid a strălucit pe podiumul Victoria’s Secret Fashion Show 2025 din New York. Supermodelul în vârstă de 29 de ani a atras toate privirile într-un set de lenjerie roșie incendiar, completat cu ciorapi lungi până la coapse și o fustă vaporoasă.

În prima sa apariție, Bella a surprins cu o schimbare radicală de look, trecând de la bruneta sa caracteristică la un blond strălucitor. Stilizată de Carlyne Cerf de Dudzeele, ținuta a inclus accesorii precum jartiere și tocuri înalte, contrastând puternic cu temele angelice și florale ale evenimentului.

Pentru cea de-a doua ținută, ea a revenit la un look mai tradițional de înger Victoria’s Secret. Ea a purtat un sutien și chiloți argintii cu franjuri, completate de aripi albe uriașe.

Jasmine Tookes, însărcinată, a deschis show-ul Victoria’s Secret 2025

Jasmine Tookes, supermodelul în vârstă de 34 de ani, a deschis spectaculos show-ul de modă Victoria’s Secret 2025, afișându-și cu mândrie burtica de gravidă. Potrivit Page Six, Tookes, care urmează să nască mai târziu în acest an, a strălucit pe podium într-un set de lenjerie nude, acoperit de o rochie midi din plasă și o impresionantă piesă decorativă din perle.

Îmbrățișându-și sarcina cu încredere, Tookes a defilat pe celebrul podium cu grație și eleganță. Într-un moment emoționant, ea s-a întors lateral pentru a-și mângâia burtica, zâmbind radiant către public.

Jasmine Tookes – 2025 Victoria’s Secret Fashion Show – ShowIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Marea absentă de la Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Kendall Jenner, fotomodel și membră a familiei Kardashian-Jenner, a lipsit de la mult așteptatul spectacol Victoria’s Secret Fashion Show din 2025. Conform ELLE, absența ei a fost remarcată, în timp ce prietenele sale, Gigi și Bella Hadid, au strălucit pe podium.

În loc să defileze pe catwalk, Jenner a fost văzută recent în Texas, la un eveniment pentru marca sa de tequila, 818. O sursă a precizat că modelul a petrecut timp la Happiest Hour pentru o petrecere „Tailgate cu 818” pe 11 octombrie.

Cariera în modeling a lui Jenner pare să fi luat o nouă direcție. Într-un interviu recent pentru Vogue, ea a dezvăluit un interes crescut pentru designul interior: „Jur pe Dumnezeu, o să opresc totul și o să mă apuc doar de designul caselor. Nu glumesc”.

În trecut, Jenner a vorbit deschis despre anxietatea pe care o simțea înainte de show-uri. Într-un interviu din 2019 pentru ELLE, ea a mărturisit: „Obișnuiam să fiu foarte nervoasă în timpul prezentărilor de modă. Simt că atunci când mergi pe podium – spun asta din experiență – te gândești doar: ‘Mergi drept! Mergi drept!’ – și încerci să te concentrezi doar pe asta”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un șofer de camion a arătat fluturașul de salariu după o săptămână de lucru în Statele Unite: „Am bătut recordul”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Viva.ro
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
„Am vorbit cu ea chiar înainte”. Printre larimi, tatăl femeii ucise pe trecerea de pietoni a făcut primele declarații. Fiul ei de 14 ani e devastat: „Trebuie să-l duc la un psiholog”, dar gestul lui a frânt inimile tuturor
Unica.ro
„Am vorbit cu ea chiar înainte”. Printre larimi, tatăl femeii ucise pe trecerea de pietoni a făcut primele declarații. Fiul ei de 14 ani e devastat: „Trebuie să-l duc la un psiholog”, dar gestul lui a frânt inimile tuturor
Cauza morții actriței Diane Keaton. Anunțul OFICIAL făcut de familie: "Își iubea animalele și a fost fermă în sprijinul..."
Elle.ro
Cauza morții actriței Diane Keaton. Anunțul OFICIAL făcut de familie: "Își iubea animalele și a fost fermă în sprijinul..."
gsp
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
GSP.RO
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
O jucătoare de top își deschide cont pe o platformă pentru adulți, dintr-un motiv surprinzător: „Îmi arăt latura nedescoperită”
GSP.RO
O jucătoare de top își deschide cont pe o platformă pentru adulți, dintr-un motiv surprinzător: „Îmi arăt latura nedescoperită”
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Avantaje.ro
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

CTP, subtil despre mobilizarea rezerviștilor MApN: „Zgomote ciudate în zona mormântului lui Ion Iliescu”
Știri România 12:24
CTP, subtil despre mobilizarea rezerviștilor MApN: „Zgomote ciudate în zona mormântului lui Ion Iliescu”
Sf. Dimitrie cel Nou 2025. Programul din București al procesiunii „Calea Sfinților”, în perioada 19-29 octombrie
Știri România 11:34
Sf. Dimitrie cel Nou 2025. Programul din București al procesiunii „Calea Sfinților”, în perioada 19-29 octombrie
Parteneri
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Adevarul.ro
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Președintele lui Dinamo, poveste de film. Nicolescu, fiul regizorului Ioan Cărmăzan: „Prima oară m-a întrebat dacă am fost la curve!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Președintele lui Dinamo, poveste de film. Nicolescu, fiul regizorului Ioan Cărmăzan: „Prima oară m-a întrebat dacă am fost la curve!”. Exclusiv
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Unica.ro
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă
Viva.ro
Primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă

Monden

Noua pasiune pe care Victor Pițurcă și-a descoperit-o și pe care o practică de foarte mulți ani: „E sezonul”
Stiri Mondene 12:19
Noua pasiune pe care Victor Pițurcă și-a descoperit-o și pe care o practică de foarte mulți ani: „E sezonul”
Fiica Maiei Morgenstern, primele declarații după ce a devenit mamă la 26 de ani: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Stiri Mondene 12:05
Fiica Maiei Morgenstern, primele declarații după ce a devenit mamă la 26 de ani: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Parteneri
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
TVMania.ro
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
ObservatorNews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Libertateapentrufemei.ro
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Parteneri
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
GSP.ro
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.ro
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Parteneri
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Mediafax.ro
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD.ro
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Wowbiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Ce spune legea în cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni. Este femeia vinovată că a ieșit în fața mașinii?
KanalD.ro
Ce spune legea în cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni. Este femeia vinovată că a ieșit în fața mașinii?

Politic

România nu riscă recesiunea, suntem „un șantier în derulare”, asigură Dragoș Pîslaru. Primim 17 miliarde din PNRR, dar deficitul urcă la 8,4%
Politică 12:37
România nu riscă recesiunea, suntem „un șantier în derulare”, asigură Dragoș Pîslaru. Primim 17 miliarde din PNRR, dar deficitul urcă la 8,4%
Consilierii „speciali” din echipa lui Bolojan: pensii de 8.000 de lei și salarii de 7.000 de lei, mulți veniți din SRI, MApN și SPP
Politică 08:32
Consilierii „speciali” din echipa lui Bolojan: pensii de 8.000 de lei și salarii de 7.000 de lei, mulți veniți din SRI, MApN și SPP
Parteneri
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european sprijină startup-urile ucrainene
Spotmedia.ro
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european sprijină startup-urile ucrainene
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift