Adolescenții sunt mai predispuși la dependențe de țigarete electronice

Tinerii sunt, în medie, de nouă ori mai predispuși să vapeze decât adulții în țările unde există date statistice. Această tendință îngrijorătoare a fost evidențiată în prima estimare globală a utilizării țigărilor electronice realizată de OMS.

Conform raportului OMS, peste 100 de milioane de persoane din întreaga lume vapează în prezent.

Dintre acestea, cel puțin 86 de milioane sunt adulți, majoritatea provenind din țări cu venituri ridicate.

Utilizarea globală a tutunului, în scădere

În contrast cu creșterea popularității țigărilor electronice, consumul global de tutun continuă să scadă. Numărul fumătorilor a scăzut de la 1,38 miliarde în 2000 la 1,2 miliarde în 2024.

Această tendință descrescătoare a determinat industria tutunului să se orienteze către produse alternative, precum țigările electronice, pentru a compensa pierderile din vânzări.

Riscurile țigărilor electronice

Etienne Krug, directorul Departamentului pentru determinanți ai sănătății, promovare și prevenție din cadrul OMS, a avertizat că țigările electronice creează „un nou val de dependență de nicotină”.

„Sunt promovate ca o modalitate de reducere a efectelor negative, dar, în realitate, atrag copiii către nicotină mai devreme, subminând progresul realizat în ultimele decenii”, a declarat Krug, conform Reuters.

Recomandări
Recomandări


Pe de altă parte, unele studii sugerează că țigările electronice pot fi eficiente în ajutarea fumătorilor să renunțe la fumat.

O analiză Cochrane din 2024 a concluzionat că fumătorii au mai multe șanse să renunțe la fumat utilizând țigări electronice comparativ cu metodele tradiționale.

Variații regionale în consumul de tutun

Reducerea utilizării tutunului tradițional variază semnificativ în funcție de regiune. În Asia de Sud-Est, prevalența consumului de tutun în rândul bărbaților aproape s-a înjumătățit, de la 70% în 2000 la 37% în 2024.

Europa înregistrează cea mai ridicată prevalență a consumului de tutun la nivel mondial (24,1%), iar femeile europene au cel mai mare consum în rândul femeilor la nivel global (17,4%).

OMS a subliniat că aproape unul din cinci adulți la nivel global consumă în continuare produse din tutun. Organizația face apel la o aplicare mai strictă a măsurilor de control al tutunului și la reglementarea produselor noi cu nicotină, inclusiv a țigărilor electronice.

