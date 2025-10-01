Beneficiile fructelor în dieta zilnică

Conform cercetări, participanții care au consumat mango zilnic au prezentat un control mai bun al nivelului de zahăr din sânge și o cantitate mai mică de grăsime corporală comparativ cu cei care au optat pentru gustări cu conținut scăzut de zahăr. Aceste rezultate sugerează că nu doar cantitatea de zahăr contează, ci și modul în care acesta este prezent în alimentele integrale.

Experții în nutriție subliniază importanța consumului variat de fructe și legume, recomandând să „mâncăm curcubeul”. Cu toate acestea, nu este necesar să alegem doar opțiuni scumpe sau așa-numitele „superalimente”. Toate fructele și legumele sunt bogate în nutrienți esențiali pentru o sănătate optimă.

În ciuda acestor recomandări, statisticile arată că majoritatea populației nu consumă suficiente fructe și legume. În Marea Britanie, de exemplu, doar un sfert dintre bărbați și aproximativ trei din zece femei ating cantitatea minimă recomandată de cinci porții pe zi.

Cinci fructe accesibile cu beneficii remarcabile

Rob Hobson, nutriționist autorizat și autor, sugerează că există cinci fructe comune, disponibile în majoritatea supermarketurilor, care ar putea oferi beneficii pentru sănătate comparabile sau chiar superioare mango-ului.

Merele

Acest fruct accesibil, bogat în flavonoide, s-a dovedit a fi benefic pentru o îmbătrânire sănătoasă. Studii recente au arătat că un consum crescut de alimente bogate în flavonoide, inclusiv mere, poate reduce riscul de fragilitate și declin fizic și mental cu până la 15%.

Hobson explică: „Merele sunt bogate în fibre solubile, numite pectină, care formează un gel în intestin. Acest lucru încetinește viteza cu care zahărul este eliberat din alimente în fluxul sanguin.”

Afinele

Afinele sunt recunoscute pentru conținutul lor ridicat de antocianine, antioxidanți puternici care pot îmbunătăți funcționarea vaselor de sânge și procesarea glucozei în organism. Studiile clinice au demonstrat că afinele pot îmbunătăți sensibilitatea la insulină la persoanele cu risc de diabet.

Perele

Similar merelor, perele sunt bogate în fibre solubile și compuși vegetali protectori. Consumul regulat de pere a fost asociat cu un risc redus de diabet zaharat de tip 2.

Rodiile

Semințele de rodie conțin compuși unici numiți elagitanine, care pot reduce creșterea glicemiei după mese. Hobson subliniază: „Interesant este că studiile arată că consumul de suc de rodie cu pâine a redus glicemia, dar același efect nu a fost observat atunci când oamenilor li s-au administrat suplimente alimentare.”

Zmeura

Zmeura se remarcă prin conținutul său ridicat de fibre și nivelul scăzut de zahăr natural. Aceste caracteristici fac ca zaharurile naturale din zmeură să fie eliberate lent în organism. În plus, zmeura conține antocianine care pot îmbunătăți răspunsul organismului la insulină.

Recomandări pentru consumul optim

Pentru a beneficia la maximum de proprietățile nutritive ale acestor fructe, experții recomandă:

Consumul fructelor întregi, cu coajă, pentru a păstra conținutul maxim de fibre și nutrienți.

Evitarea sucurilor și a produselor cu zahăr adăugat.

Combinarea fructelor cu proteine sau grăsimi sănătoase pentru a încetini digestia și a menține nivelul de energie constant.

Adăugarea fructelor în salate sau cereale pentru a îmbunătăți absorbția fierului și a altor nutrienți.

Consumăm zilnic fructe în diferite forme, dar niciodată nu ne gândim că, undeva în lume, există o mulțime de lucruri interesante și importante de știut despre ele. Cele mai interesante curiozități despre fructe pe care sigur nu le știai.

