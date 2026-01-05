Irisagrig: Orașul din Irak plin de enigme

După invazia americană din Irak în 2003, tăblițe antice provenind din Irisagrig au apărut pe piața de antichități. Aceste artefacte au oferit indicii despre orașul înfloritor de acum 4.000 de ani, unde conducătorii locuiau în palate cu câini și lei. Inscripțiile menționează un templu dedicat zeului Enki, unde se organizau festivaluri. Cercetătorii cred că orașul a fost jefuit în timpul invaziei, dar locația sa rămâne necunoscută.

Itjtawy: Capitala pierdută a Egiptului

Faraonul Amenemhat I, care a domnit între 1981 și 1952 î.Hr., a fondat o capitală numită „Itjtawy”, tradusă „Confiscatorul celor Două Țări”. Orașul a fost abandonat după cucerirea Egiptului de către hyksoși în jurul anului 1640 î.Hr. Arheologii cred că Itjtawy se află lângă situl Lisht, unde se găsesc morminte de elită, inclusiv piramida lui Amenemhat I.

Akkad: Inima imperiului Akkadian

Akkad, cunoscut și sub numele de Agade, a fost centrul Imperiului Akkadian între 2350 și 2150 î.Hr. Sub conducerea lui Sargon din Akkad, orașul a prosperat, găzduind templul Eulmash dedicat zeiței Ishtar. Înregistrările antice arată că Akkad a fost distrus sau abandonat, iar locația sa, probabil în Irak, rămâne un mister.

Al-Yahudu: Orașul exilaților evrei

După cucerirea regatului Iudeii de către Nebucadnețar al II-lea în 587 î.Hr., un grup de evrei a fost exilat într-un loc numit Al-Yahudu, adică „Orașul Iudeii”. Aproximativ 200 de tăblițe descoperite arată că exilații și-au păstrat religia și identitatea culturală. Locația exactă a acestui oraș, probabil în Irak, nu a fost stabilită, iar artefactele au fost găsite pe piața de antichități, indicând activități de jefuire.

Waššukanni: Capitala imperiului Mitanni

Waššukanni a fost centrul imperiului Mitanni între 1550 și 1300 î.Hr., cuprinzând teritorii din Siria, Anatolia și nordul Irakului. Capitala hurrienilor, vorbitori ai unei limbi distincte, a fost pierdută în fața imperiilor hitit și asirian. Se presupune că orașul ar fi situat în nord-estul Siriei, dar descoperirea sa întârzie.

Thinis: Orașul primilor regi ai Egiptului

Thinis, cunoscut și drept Tjenu, a fost un oraș din sudul Egiptului, unde domneau primii regi ai Egiptului acum 5.000 de ani. După unificarea Egiptului, capitala s-a mutat la Memphis, iar Thinis a devenit un centru regional. Ali Seddik Othman, inspector din cadrul Ministerului Turismului și Antichităților din Egipt, a declarat pentru Journal of Abydos că orașul ar fi aproape de Abydos, unde au fost înmormântați membrii elitei egiptene.

