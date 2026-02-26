Percepția că mirosul neplăcut apare doar după anumite alimente sau din cauza lipsei periajului este încă răspândită. În realitate, majoritatea cazurilor au origini bacteriene, iar zonele pe care periuța nu le poate curăța eficient devin surse constante de compuși mirositori.

„Mulți cred că guma de mestecat sau apa de gură rezolvă problema. În realitate, acestea doar maschează mirosul temporar. Pentru rezultate de durată, cauza trebuie identificată și tratată corect.”, explică Dr. Deniels Scrob, medic stomatolog la Clinica Dentcof din Timișoara, una dintre primele clinici stomatologice private din România, înființată ca o afacere de familie în 1991.

Cauzele respirației urât mirositoare

Bacteriile care descompun proteine la nivelul limbii, dinții cariați, pungile parodontale sau resturile alimentare reprezintă cauza halitozei în peste 80% dintre cazuri. Alte cauze pot include uscăciunea bucală, fumatul sau igiena deficitară a lucrărilor protetice sau a implanturilor.

„Periajul dentar singur nu curăță eficient spațiile interdentare. Ața dentară sau dușul bucal sunt esențiale pentru a elimina placa bacteriană și resturile alimentare. Fără acestea, mirosul neplăcut poate persista chiar și după periajul regulat.”, subliniază specialistul.

Când trebuie să ne alarmăm?

Uneori, respirația urât mirositoare persistă chiar și când igiena orală este corectă, iar dinții și gingiile sunt sănătoase.

„Dacă examenul dentar este normal, dar mirosul continuă, trebuie investigate alte cauze: sinuzite cronice, amigdale cu cripte sau reflux gastroesofagian sever. Semnele de alarmă includ miros persistent în ciuda unei igiene impecabile, simptome digestive sau respiratorii asociate sau debut brusc cu stare generală modificată.”, explică Dr. Deniels Scrob.

În astfel de cazuri, pacientul poate fi direcționat către un consult ORL sau gastroenterologic.

Mituri frecvente despre halitoză

„Guma de mestecat rezolvă problema”: doar maschează temporar mirosul, dar nu tratează cauza.

„Apa de gură e suficientă”: poate oferi senzație de prospețime, dar nu înlocuiește curățarea limbii sau tratamentul parodontal.

„Periajul intensiv rezolvă tot”: curățarea interdentară este esențială, iar tratamentul cauzei reale este cheia.

Primii pași de intervenție

Abordarea corectă presupune tratarea cauzei, nu mascarea efectului.

„Primul pas este igienizarea profesională completă: detartraj, airflow și periaj profesional, pentru eliminarea tartrului și a plăcii bacteriene. Dacă există boală parodontală, se recomandă un plan de tratament personalizat. Curățarea limbii cu un scraper este extrem de eficientă, deoarece majoritatea compușilor mirositori provin de la acest nivel.”, explică medicul stomatolog.

Pacienții care se confruntă cu halitoză persistentă se pot programa pentru o consultație la Dr. Scrob Deniels, medic stomatolog la Clinica Dentcof din Timișoara, pentru evaluări personalizate și recomandări adaptate fiecărui caz. Clinica oferă soluții complete, de la prevenție și igienizare profesională, până la tratamente parodontale și corectarea afecțiunilor orale asociate halitozei.

