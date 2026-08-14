Sărbătoare cu cruce roșie pe 15 august în calendarul creștin ortodox

Sărbătoarea din 15 august nu este privită de Biserica Ortodoxă ca o simplă comemorare a morții, ci ca o mutare la viața veșnică. Tradiția bisericească amintește că Fecioara Maria a fost înștiințată de un înger despre trecerea sa la cele veșnice. După înmormântarea ei în apropierea Grădinii Ghetsimani, apostolii au găsit mormântul gol, trupul său fiind ridicat la cer de Fiul Său. Este motivul pentru care teologii subliniază că nu vorbim despre o înviere sau o înălțare prin forțe proprii, ci despre o mutare la ceruri. Din acest motiv, 15 august este privită în creștinism ca o zi a bucuriei și a speranței, nu a tristeții.

Ce alimente se duc la biserică și se sfințesc pe 15 august de Sf. Maria Mare

Un aspect esențial al zilei de Sfânta Maria Mare este legat de slujbele oficiate dimineața, unde mii de credincioși merg pentru a se ruga și pentru a-i pomeni pe cei trecuți în neființă. Oamenii vin la lăcașurile de cult având coșuri pregătite cu diverse preparate specifice perioadei.

Potrivit tradiției, de Adormirea Maicii Domnului se duc la sfințit primele recolte de toamnă, în special struguri și prune, acestea fiind considerate un dar din roadele pământului. Alături de fructe, gospodinele aduc colaci, colivă, pâine de casă, iar în unele zone ale țării plăcinte de post sau de dulce. După ce preotul citește rugăciunile de binecuvântare, aceste alimente sunt împărțite enoriașilor, vecinilor și persoanelor nevoiașe, în amintirea și pentru odihna sufletelor celor adormiți, gestul fiind unul profund de milostenie.

Tradiții, obiceiuri și superstiții populare de Adormirea Maicii Domnului

În jurul datei de 15 august gravitează o bogată moștenire folclorică. În societatea tradițională românească, sărbătoarea marchează simbolic hotarul dintre vară și toamnă. Este ziua care deschide perioada denumită popular „Între Sântămării”, cuprinsă între Sfânta Maria Mare (15 august) și Sfânta Maria Mică (8 septembrie), un interval considerat ideal pentru semănăturile de toamnă și alte lucrări agricole importante.

În anumite comunități, femeile însărcinate se roagă intens Maicii Domnului în această zi pentru o sarcină ușoară și nașterea unui prunc sănătos, Maica Domnului fiind protectoarea familiilor și a mamelor. Totodată, tinerele necăsătorite culeg flori pe care le aduc la biserică, iar după sfințire le asază acasă lângă icoana Fecioarei Maria. În alte zone, se practică spălarea icoanei cu apă și busuioc, un ritual care, în credința populară, le-ar ajuta pe fete să își întâlnească sufletul pereche.

Printre superstițiile păstrate se numără și câteva interdicții vechi, care țin strict de folclor, nu de canoanele bisericești. Se spune că în ziua de Sfânta Maria Mare nu este bine ca oamenii să își tundă părul, existând teama că rugăciunile nu le vor mai fi ascultate. De asemenea, în anumite sate încă se crede că este interzis scăldatul în râuri sau ape curgătoare. Fiind o sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, muncile grele, spălatul rufelor și lucrul la câmp sunt evitate, pentru a nu atrage necazuri.

Cine își sărbătorește onomastica. Mai spunem „La mulți ani” pe 15 august?

Ziua de Sfânta Maria naște anual o dilemă printre români: este potrivit sau nu să facem urări persoanelor care poartă numele de Maria, Marian, Mariana, Mărioara, Marin și derivatele acestora?

În spațiul public și în tradiția românească există două curente de opinie. Unii credincioși preferă să evite urările de bucurie în această zi, considerând că, totuși, Adormirea Maicii Domnului amintește de trecerea acesteia din lumea pământească, și aleg să spună „La mulți ani” abia pe 8 septembrie, atunci când se prăznuiește Nașterea Maicii Domnului.

Pe de altă parte, mulți preoți demontează această temere, amintind faptul că mutarea la cer a Fecioarei Maria nu este un motiv de doliu, ci o sărbătoare a bucuriei triumfului vieții veșnice asupra morții. Din acest motiv, 15 august a rămas una dintre cele mai celebrate zile onomastice din România, numele Maria fiind printre cele mai răspândite la nivel național. Transmiterea urărilor de bine în această zi rămâne, așadar, o decizie care ține strict de tradiția și obisnuința fiecărei familii în parte.

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