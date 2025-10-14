Atracția turistică populară din Atena va fi închisă timp de 3 ani pentru renovare

Celebrul amfiteatru antic de la poalele Acropolei necesită reparații din cauza deteriorării provocate de îmbătrânire și umiditate. Redeschiderea este programată pentru anul 2028.

Construit în jurul anului 160 d.Hr., teatrul a găzduit numeroase spectacole internaționale în ultimii 50 de ani, de la Frank Sinatra, la Filarmonica din Berlin.

Teatrul antic, construit în jurul anului 160 d.Hr., necesită reparații urgente din cauza deteriorării provocate de îmbătrânire și umiditate.

Planul de renovare include stabilizarea peretelui sudic al scenei, consolidarea tribunelor de marmură antice și modernizarea spațiilor din culise. De asemenea, vor fi expuse mozaicuri ascunse.

O echipă de la Universitatea Tehnică Națională din Atena va supraveghea lucrările. Obiectivul este redeschiderea teatrului în 2028.

Teatrul Herodes Atticus a fost construit de aristocratul atenian-roman Herodes Atticus în onoarea soției sale, Regilla, care a murit tânără. Din 1955, a devenit locul principal al Festivalului de la Atena.

În ultimii 50 de ani, scena a găzduit numeroși artiști celebri, de la Frank Sinatra la Filarmonica din Berlin și Foo Fighters.

Situat la poalele Acropolei, teatrul este o parte esențială a patrimoniului cultural al Atenei. Renovarea va combina tehnici moderne de conservare cu respectul pentru istoria antică a teatrului.

Teatrul Herodes Atticus este o structură de teatru roman din piatră, situată pe versantul sud-vestic al Acropolei din Atena. A fost finalizată în anul 161 d.Hr. și renovat în 1950. Foto: Profimedia

