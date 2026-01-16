Descoperirile ar putea avea implicații importante pentru persoanele care depind de injecții și medicamente pentru a-și menține glicemia stabilă.

Cercetătorii au comparat compușii din cafeaua Arabica prăjită cu medicamentul acarboza, folosit pentru încetinirea descompunerii carbohidraților după mese.

Acarboza este vândută și în România, în diferite forme. În țara noastră, numărul persoanelor cu diabet este în creștere, depășind 1,5 milioane de cazuri, iar peste 900.000 de persoane sunt nediagnosticate, conform INSP.

Oamenii de știință au descoperit că aceeași enzimă digestivă este inhibată de cafea, ceea ce ajută la reducerea creșterilor bruște ale glicemiei după mese.

Într-un studiu publicat în revista Beverage Plant Research, oamenii de știință au identificat trei compuși din cafea: cafealdehide A, B și C, care inhibă alfa-glucozidaza, o enzimă-cheie în descompunerea carbohidraților.

„Prin blocarea acestei enzime, compușii încetinesc eliberarea glucozei în fluxul sanguin după masă – reflectând îndeaproape mecanismul de acțiune al acarbozei”, arată studiul.

Studiile anterioare au asociat consumul regulat de cafea cu un risc redus de diabet zaharat de tip 2, iar consumul a trei-cinci cești pe zi pare să ofere cele mai mari beneficii.

Diabetul de tip 2 afectează peste 400 de milioane de persoane la nivel global și, dacă nu este controlat, poate duce la complicații grave, inclusiv boli de inimă, accidente vasculare, insuficiență renală sau leziuni ale nervilor.

Descoperirea ar putea deschide calea pentru alimente funcționale naturale cu proprietăți de scădere a glicemiei, completând tratamentele tradiționale.

În plus, o analiză de la Oxford sugerează că unele tratamente noi pentru obezitate, precum injecțiile Mounjaro și Wegovy, oferă beneficii, dar efectele se pot diminua odată ce tratamentul încetează.

