Despre zeama de varză – ce beneficii are

Zeama de varză murată, cunoscută în multe zone ale țării și sub denumirea de moare, este lichidul rezultat în urma fermentării naturale a verzei puse la murat.

Procesul de murare a verzei se bazează pe fermentația lactică, în care bacteriile lactice transformă zaharurile din varză în acid lactic. Acest acid conferă lichidului gustul său acrișor, specific, dar are și rol de conservant natural, împiedicând dezvoltarea bacteriilor dăunătoare. Dincolo de utilizările culinare, zeama de varză murată este apreciată de secole pentru proprietățile sale benefice asupra sănătății.

Conținut bogat în probiotice

Un prim aspect important este conținutul său bogat în probiotice, microorganisme vii care susțin echilibrul florei intestinale. Consumul regulat de moare poate ajuta digestia, îmbunătățind tranzitul intestinal și reducând disconfortul cauzat de balonare sau constipație.

Întărește sistemul imunitar

Bacteriile care populează intestinul pot avea o influență puternică asupra sistemului imunitar. Probioticele găsite în varza murată pot ajuta la îmbunătățirea echilibrului bacteriilor din intestin, ceea ce ajută la menținerea sănătății mucoasei intestinale.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

O mucoasă intestinală mai puternică ajută la prevenirea ”scurgerii” substanțelor nedorite în organism și a provocării unui răspuns imun.

Menținerea unei flore intestinale sănătoase ajută, de asemenea, la prevenirea creșterii bacteriilor dăunătoare și poate chiar stimula producția de anticorpi naturali.

Consumul regulat de alimente probiotice, cum ar fi varza murată, poate reduce riscul de a dezvolta infecții precum răceala comună și infecțiile tractului urinar. De asemenea, vă poate ajuta să vă recuperați mai repede.

Varza murată este, de asemenea, bogată în vitamina C și fier, ambele contribuind la un sistem imunitar sănătos.

Ajută la reducerea stresului și la menținerea sănătății creierului

O floră intestinală sănătoasă poate îmbunătăți, de asemenea, starea de spirit și funcția creierului. Acest lucru se datorează unei conexiuni strânse dintre intestin și creier. Bacteriile intestinale pot fi capabile să trimită mesaje către creier, influențând modul în care acesta funcționează și percepe lumea.

Alimentele probiotice fermentate, cum ar fi varza murată, contribuie la crearea unei flore intestinale sănătoase, ceea ce, conform cercetărilor, poate ajuta la reducerea stresului și la menținerea sănătății creierului. Diverse studii arată că probioticele pot îmbunătăți starea de spirit, memoria, simptomele de anxietate și chiar depresie.

Recomandări SUA taie fondurile de securitate ale țărilor europene aflate la graniță cu Rusia

Cercetări mai vechi sugerează că alimentele fermentate, cum ar fi varza murată, pot îmbunătăți starea de spirit prin creșterea absorbției de către intestin a mineralelor care reglează starea de spirit, inclusiv magneziul și zincul.

Totuși, unii cercetători avertizează că compușii din varza murată pot interacționa cu inhibitorii de monoaminooxidază (IMAO), un tip de medicament prescris pentru tratarea depresiei, tulburărilor de anxietate și bolii Parkinson.

Persoanele care iau aceste medicamente ar trebui să consulte un profesionist din domeniul sănătății înainte de a adăuga varza murată în dieta lor.

Conținut de vitamine și minerale

De asemenea, moarea este o sursă naturală de vitamine și minerale. Conține vitamine din complexul B, importante pentru funcționarea sistemului nervos și pentru metabolismul energetic, dar și vitamina C, care ajută la menținerea sănătății pielii, a oaselor și a vaselor de sânge.

Nu în ultimul rând, este bogată în electroliți precum potasiul și sodiul, ceea ce o face utilă pentru rehidratarea organismului. Din acest motiv, este cunoscută și ca un remediu tradițional împotriva mahmurelii, deoarece ajută la refacerea echilibrului hidro-electrolitic după consumul excesiv de alcool.

Recomandări Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”

Reducerea inflamațiilor

Pe lângă aceste efecte, există și studii care sugerează că alimentele fermentate, inclusiv zeama de varză murată, pot contribui la reducerea inflamațiilor din organism și la susținerea sănătății cardiovasculare. Acidul lactic format în timpul fermentației are rol antioxidant și poate sprijini buna funcționare a vaselor de sânge.

Reglarea nivelului de zahăr din sânge

De asemenea, prin conținutul de fibre solubile din varză, chiar dacă în formă lichidă acestea sunt reduse, moarea sprijină metabolismul glucidelor și poate contribui la menținerea unui nivel optim al glicemiei.

Poate ajuta la menținerea greutății

Consumul regulat de varză murată și de zeamă de varză te poate ajuta să slăbești și să o menții greutatea. Acest lucru se datorează parțial faptului că varza murată, la fel ca majoritatea legumelor, are un conținut scăzut de calorii și un conținut ridicat de fibre.

Dietele bogate în fibre te mențin sătul pentru mai mult timp, ceea ce te poate ajuta să reduci în mod natural aportul zilnic de calorii.

Conținutul de probiotice din varza murată poate contribui, de asemenea, la o talie mai subțire.

Motivele exacte nu sunt încă pe deplin înțelese, dar oamenii de știință cred că anumite probiotice ar putea avea capacitatea de a reduce cantitatea de grăsime pe care corpul o absoarbe din dietă.

Dar sunt necesare mai multe cercetări pentru a determina eficacitatea tulpinilor probiotice specifice varzei murate asupra pierderii în greutate, arată site-ul healthline.com.

Când putem să bem zeamă de varză și câtă zeamă de varză putem bea

Zeama de varză murată poate fi un adevărat tonic pentru organism, însă, ca orice aliment, efectele sale depind de modul și momentul în care este consumată, dar și de cantitatea aleasă.

Când putem să bem zeamă de varză murată

Multe surse recomandă să se bea zeama de varză dimineața, pe stomacul gol, deoarece stimulează digestia, trezește organismul și susține flora intestinală. Aciditatea sa blândă activează sucurile gastrice și pregătește stomacul pentru micul dejun.

De asemenea, după mese copioase, ajută digestia, reduce senzația de balonare și sprijină ficatul în metabolizarea grăsimilor.

După efort fizic intens sau transpirație abundentă, fiind bogată în electroliți, contribuie la rehidratarea organismului.

În caz de mahmureală, este unul dintre cele mai vechi și eficiente remedii populare, pentru că reface echilibrul hidro-electrolitic și ajută ficatul să proceseze alcoolul.

În cure de întărire a imunității, consumul regulat, chiar și în cantități mici, poate sprijini flora intestinală și apărarea naturală a organismului.

Cât este recomandat

Cantitatea optimă este în general, 100–200 ml pe zi, ceea ce este suficient pentru a beneficia de efectele sale probiotice și nutritive.

Se poate consuma zilnic timp de câteva săptămâni, mai ales iarna sau în perioade de convalescență, apoi se recomandă o pauză pentru a evita aportul excesiv de sare.

Descoperă și Câtă sare se pune la varza murată

Când nu e recomandat să bem zeamă de varză

Deși zeama de varză murată are multe beneficii, nu este un aliment potrivit în orice situație și nici în cantități nelimitate.

Situații în care nu este bine să bei zeamă de varză murată:

Hipertensiune arterială

Moarea este foarte bogată în sare. Consumul frecvent și în cantități mari poate crește tensiunea arterială și poate favoriza retenția de apă. Persoanele hipertensive ar trebui fie să o evite, fie să o consume doar ocazional, în doze foarte mici.

Afecțiuni renale

Rinichii sunt responsabili de eliminarea excesului de sodiu. La persoanele cu insuficiență renală sau alte boli renale, aportul mare de sare poate suprasolicita rinichii și agrava simptomele.

În sarcină

Nu există o interdicție strictă, dar din cauza conținutului de sare, poate favoriza edemele și hipertensiunea de sarcină. Se recomandă consum limitat și doar cu acordul medicului.

În cazul copiilor mici

Sistemul renal al copiilor sub 3 ani nu este încă pregătit să proceseze cantități mari de sare. De aceea, zeama de varză nu este indicată pentru ei.

Cum faci varză murată

Cum faci varză murată

20-25 de verze;

20 de crenguțe de mărar uscat;

10 rădăcini de hrean;

10 legături de cimbru uscat;

4-5 mâini de boabe de porumb;

1,5 kg sare grunjoasă;

1 pahar de piper boabe;

3-4 gutui galbene.

Mod de preparare

Butoiul în care urmează să pui varza la murat trebuie opărit înainte și lăsat o zi cu apă și var nestins în el. Aceste ingrediente ajută la eliminare impurtităților.

Ulterior, butoiul se spală în câteva ape clocotite. Pentru a nu se astupa butoiul și pentru a putea trage varza, în dreptul cepului din lemn ori metal se va face o împletitură din crenguțe de mărar.

Zeama din butoiul de varză se va scoate și se va turna la loc, de mai multe ori, pentru a se dizolva în profunzime sarea depusă pe fundul butoiului. Pe fundul butoiului se presară un strat de sare, cimbru, mărar, boabele de porumb, câteva felii de gutui și câteva foi de varză.

După asta, se curăță verzele de primele foi și se scobesc bine în zona cotorului. Verzele curățate se pun în butoiul de lemn, dar cu scobitura în sus. Pe fiecare varză se pune sare, iar printre verzele din butoi se pune hrean, mărar, porumb, piper, cimbru și felii de gutuie.

Se pune un al doilea strat de verze și se continuă cu condimente. Aceeași procedură se face până când se umple butoiul.

După prima săptămână, butoiul cu varză se golește de zeamă pe la cep, se vântură zeama, după care se pune la loc în butoi, pe deasupra. Se gustă zeama de varză murată, iar dacă este nevoie se mai potrivește cu sare ori se mai ia din lichid (dacă este prea sărat) și se înlocuiește cu apă simplă.

O dată pe săptămână se trage zeama de varză (se scoate și se toarnă la loc, de mai multe ori la rând), până când varza s-a acrit de tot.

Descoperă și Cum se pune varza la murat și ce trucuri sunt utile

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE