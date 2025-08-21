Zona lombară, cea mai afectată de dureri

Dr. Nica a dezvăluit, în cadrul emisiunii Bine pentru tine, care este cea mai afectată zonă atunci când vorbim de durerile de spate, dar și de ce.

„Rahialgiile sunt repartizate oarecum spre lombar, deci zona lombară este, de obicei, cea mai afectată. De ce? Pentru că majoritatea greutății acolo se lasă și forțează discurile. Obezitatea este unul din factorii care poate să favorizeze apariția herniilor de disc”, a declarat dr. Dan Aurel Nica.

Când trebuie să mergi la doctor dacă ai dureri de spate

Medicul a explicat și când este bine să mergem la medic atunci când avem dureri de spate.

„De obicei, ne luăm după ce zice vecinul, ce zice un prieten, ce sfaturi primim de la diferiți. În momentul în care devine persistentă sau repetitivă. Adică, poate să fie și în episoade, dar și continuă simptomatologia respectivă. Și atunci, primul lucru: te duci la medicul de familie și el de acolo te îndrumă, pentru că trebuie să aibă și el niște cunoștințe legate de chestia asta, chiar dacă sunt generale. Dar el poate spune: e bine să mergi la reumatolog sau la neurolog, e bine să te duci la neurochirurg. Poate că nu e durere de spate, poate e durere de rinichi și radiază în spate. Poți să ai și probleme pulmonare: sunt unele tumori care pot infiltra coloana vertebrală și atunci pot apărea durerile respective.

Sunt unii care se duc, oarecum, țintit. De preferat, atunci când te duci la neurochirurg, să te duci și cu investigația făcută pentru că altfel este o pierdere de timp. Te consultă, îți face un examen neurologic, și apoi îți spune să faci un RMN sau o radiografie, sau un CT (n.r. computer tomograf). De ce? Pentru că CT-ul, chiar dacă se face rapid, vede mai bine osul spre deosebire de discuri, care se văd mai bine la rezonanța magnetică (n.r. RMN)”, a mai explicat medicul neurochirurg.

Ce spune dr. Dan Nica despre alifii și leacurile băbești

Totodată, medicul specialist a vorbit și despre leacurile pe care unii români le folosesc pentru a „evita adevărul” în speranța că ar putea avea efecte benefice, cum ar fi alifiile, pastilele sau băuturile.

„Depinde ce conțin acele alifii, cum se spune. Și ce conțin acele pastile sau băuturi. De obicei, lumea nu agreează adevărul. Dacă îi spui: s-ar putea să fii de cuțit sau ești de cuțit, ei spun: nu se poate și cu altceva? Nu se poate și cu o alifie? În momentul în care este indicație chirurgicală, atunci trebuie să fii hotărât să îi spui omului, chiar dacă el dorește să te aducă cu alte întrebări acolo unde ar vrea să audă ce și-ar dori el să audă”, a mai precizat dr. Dan Aurel Nica.

