Ghidul Michelin și-a început aventura culinară în Turcia în anul 2022, cu selecția dedicată orașului Istanbul pentru ediția 2023. Ulterior, și regiunile Izmir și Mugla au fost incluse în prestigiosul ghid. În 2025, Cappadocia s-a alăturat oficial acestui parcurs, marcând un nou pas important în promovarea patrimoniului culinar variat și valoros al țării pe scena internațională.

Renumită în întreaga lume pentru „coșurile de zână”, vechile sale locuințe săpate în piatră și zborurile iconice cu balonul cu aer cald, Cappadocia a fost reprezentată în ghid de 18 restaurante selectate.

Gastronomie modelată de pământ, tradiție și măiestrie

Cappadocia oferă experiențe culinare de neuitat, care se împletesc armonios cu aventurile sale unice, transformând-o într-o destinație gastronomică de excepție. Preparatele locale sunt realizate după rețete transmise din generație în generație, folosind tehnici tradiționale de gătit la foc deschis, produse organice cultivate în solul vulcanic al regiunii și struguri aromați din podgoriile din apropiere.

Selecția Ghidului Michelin, care pune accent pe memoria gastronomică locală, evidențiază potențialul culinar remarcabil al regiunii. Recunoașterea nu se limitează doar la Stelele Michelin sau distincțiile Green Star. Cappadocia se remarcă și prin restaurantele incluse în categoria Bib Gourmand și cele recomandate de ghid, de la cooperative feminine și afaceri de familie, până la localuri tradiționale care respectă rețetele autentice de zeci de ani.

Împreună, toate aceste locuri creează o adevărată călătorie gastronomică ce leagă vizitatorii de peisaj, de micii producători și de gusturile autentice ale regiunii. De la restaurante elegante de top, până la taverne rustice, fiecare spune o poveste unică inspirată din spiritul locului.

Moștenirea culinară din Cappadocia

Dincolo de peisajele sale spectaculoase, Cappadocia oferă o diversitate impresionantă de ingrediente locale, iar în restaurantele regiunii acest dar al naturii este pus în valoare în fiecare farfurie.

Tocanele îndulcite subtil cu fructe precum caisele sau pastele de casă „erişte” servite cu semințe de dovleac sunt doar câteva exemple ale unui adevărat festin de tip „farm to table”, ce aduce savoarea pământului direct pe masă. Bucătăria regiunii este profund ancorată în tradițiile turcești și anatoliene. Mâncărurile pregătite prin metode tradiționale oferă o incursiune unică în istoria locului.

Dintre toate, „testi kebabi” (kebab la vas de lut) va rămâne, cu siguranță, amintirea gustativă definitorie a oricărei călătorii în Cappadocia. Preparat în vase de lut produse în Avanos și gătit lent într-un cuptor „tandir”, acest preparat este servit într-un mod spectaculos: vasul este spart chiar în fața oaspeților, eliberând o explozie aromată de aburi.

Deliciile locale includ și „kayısı yahnisi” (tocană de caise uscate cu carne), gutui umplute cu carne tocată, nuci și mirodenii, sau „ağpakla”, un fel de iahnie de fasole albă cu carne fragedă, pregătită tot în vase de lut. Festinul se încheie cu deserturi deosebite, precum „incir yağlaması” (smochine gătite în unt), dovleac copt cu nuci, „dolaz”, o halva din făină și unt sau „Damat baklava” în stilul specific zonei Ürgüp.

Vinuri și brânzeturi locale cu personalitate

Aromele emblematice ale regiunii, precum brânza albastră Niğde Mavisi sau brânza Divle Obruk maturată în peșteră, se asociază perfect cu vinurile locale.

Cappadocia, înconjurată de podgorii fertile, este recunoscută pentru vinurile sale obținute din soiuri anatoliene precum Boğazkere, Narince și soiul local Emir, apreciat pentru caracterul său proaspăt și mineral. Iar pentru cei care doresc să aprofundeze această cultură a vinului, degustările și tururile organizate la cramele din zonă sunt o experiență memorabilă.

