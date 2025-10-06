În ultimii ani, pachetele turistice care oferă mai mult decât cazare au devenit din ce în ce mai populare, punând accent pe experiențe complete pentru întreaga familie.

Turiștii doresc acces la zone de relaxare moderne

Printre principalele facilități pe care turiștii le apreciază în perioada sărbătorilor de iarnă se numără mesele incluse, în special micul-dejun zilnic și cinele festive organizate în ajunul Crăciunului sau în noaptea de Revelion.

Tot mai mulți călători își doresc acces la zone de relaxare moderne, cu piscine interioare și spații de tip wellness și SPA, unde să se poată bucura de tratamente și momente de răsfăț chiar și în mijlocul iernii. Familiile caută în mod special locuri de cazare care oferă activități pentru copii, de la ateliere dedicate până la programe de divertisment organizate în timpul meselor.

De asemenea, turiștii caută destinații unde pot petrece timp în aer liber, astfel, stațiunile care oferă posibilități de plimbări, trasee ușoare sau zone de promenadă sunt printre cele mai atractive.

Românii alocă până la 1.500 de euro pentru vacanța de iarnă

Un alt criteriu important în alegerea vacanței de iarnă îl reprezintă bugetul. În medie, familiile alocă între 1.000 și 1.500 de euro pentru un sejur de trei sau patru nopți într-un hotel de patru stele din țară. Cele mai apreciate pachete sunt cele care îmbină atmosfera tradițională a sărbătorilor și confortul serviciilor moderne, de la SPA până la piscine interioare și la activități dedicate copiilor.

„Știm că este un an mai dificil pentru români, astfel că am creat pachete modulare care să satisfacă mai multe tipuri de bugete, de la cele mai simple, care includ doar cazare și mic-dejun, la cele complexe, care includ și masaje, și mese festive de Crăciun și Revelion”, a spus Szabo Levente, managerul unui hotel din Sovata.

Acesta afirmă că, pentru pachetul de Crăciun, tarifele pornesc de la 2.925 de lei pentru un adult în cameră single și ajung la 9.000 de lei pentru patru adulți. Copiii cu vârsta între 4 și 12 ani beneficiază de tarif special, respectiv 1.125 de lei pentru întregul sejur.

În ceea ce privește pachetul de Revelion 2026 (29 decembrie – 2 ianuarie), prețurile încep de la 4.750 de lei pentru o cameră single și ajung la 14.400 de lei pentru patru adulți, în timp ce pentru copii, tariful este de 1.825 de lei.

150.000 de persoane vizitează Sovata anual

Piscina interioară și pârtia de săniuș rămân atracțiile principale pentru turiștii români care vizitează Sovata în sezonul rece.

Potrivit datelor statistice, stațiunea atrage anual peste 150.000 de vizitatori, dintre care o mare parte aleg perioada de iarnă pentru a combina relaxarea la bazele balneare și piscinele interioare cu distracția pe pârtia de la Aluniș sau pe pârtia de săniuș destinată copiilor.

