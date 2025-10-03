Surse de substanțe active

Medicamentele generice reprezintă 70% din consumul european. În România, paracetamolul este unul dintre cele mai utilizate, cu aproximativ 400 de milioane de pastile vândute anual. Prețul unei cutii variază între 2,5 și 5 lei.

Arina Gholmieh, vicepreședinta Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), declară pentru Europa Liberă: „Paracetamolul are ca surse pentru substanță activă, în procent de 100%, China și India. Metamizol (substanța activă din Algocalmin) are sursa 100% China.”

România produce medicamente critice cu substanțe active importate. Vlad Voiculescu, eurodeputat și membru în Comisia de Sănătate Publică a Parlamentului European, consideră că acest lucru creează o vulnerabilitate majoră.

Probleme în aprovizionare

Gholmieh atrage atenția asupra unei alte probleme: „Dacă există la un moment dat o perturbare a furnizării, oricare ar fi aceea, producătorilor care au cote de piață foarte mică le este imposibil să acopere nevoia pentru acel medicament.”

Situația s-a înrăutățit în ultimii ani în UE. În 2020, Parlamentul European avertiza că 40% din medicamentele comercializate în UE proveneau din țări terțe.

Planul UE pentru securitate farmacologică

Comisia Europeană a propus un regulament pentru consolidarea securității aprovizionării cu medicamente critice. Vlad Voiculescu a depus amendamente pentru îmbunătățirea accesului pacienților la medicamente, indiferent de țara de rezidență.

Dacă procesul decurge fără probleme, noua lege ar putea fi adoptată în 2026. Statele membre trebuie să trimită liste cu medicamente critice și planuri de investiții în producția locală.

Măsuri propuse pentru România

Arina Gholmieh susține că România trebuie să-și revizuiască urgent legislația privind formarea prețului la medicamentele critice. APMGR propune:

Eliminarea condițiilor privind angajarea unui anumit număr de persoane

Introducerea susținerii cheltuielilor de cercetare

Acordarea ajutoarelor de stat pe o perioadă mai lungă

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că România poate accesa până la 200 de milioane de euro prin programul european Orizont pentru dezvoltarea industriei farmaceutice.

