Doar că „singur” a venit mult timp cu un mic asterisc. 

Robotul aspiră singur, dar înainte trebuie să te asiguri că poate ajunge peste tot. Dacă nu trece de un prag sau întâlnește ceva în cale, intervii. Dacă se adună păr în perie, îl scoți. Când termină, golești recipientul, speli mopurile și îl pregătești pentru următoarea rundă. Curățenia propriu-zisă nu o mai faci tu, dar nici nu ai ieșit complet din ecuație. 

Iar dacă scopul tehnologiei este să ne lase mai mult timp pentru lucrurile care contează cu adevărat, poate că următorul pas nu este ca dispozitivele smart să facă neapărat mai multe, ci să aibă nevoie de noi pentru tot mai puține. 

Dreame X60 Ultra Complete este un aspirator robot care nu doar aspiră și spală podelele, ci este conceput să reducă și o bună parte dintre micile intervenții care vin la pachet cu curățenia: de la navigarea printre obstacole și accesul în zone dificile până la gestionarea părului aspirat și propria întreținere după ce și-a terminat treaba. Denumirea „Complete” se referă la pachetul extins de accesorii inclus, gândit să acopere necesarul pentru până la un an de utilizare. 

Un robot care se adaptează spațiului, nu invers 

Câtă treabă mai ai de făcut după ce un dispozitiv smart și-a făcut treaba?

Într-o locuință, traseul unui aspirator robot este rareori complet lipsit de obstacole. Mobilierul jos, pragurile sau diferențele de nivel dintre camere sunt doar câteva dintre situațiile în care este important ca dispozitivul să se poată adapta singur spațiului. 

Cu o înălțime de doar 7,95 cm și sistemul de navigare retractabil VersaLift™, Dreame X60 Ultra Complete poate ajunge sub paturi, canapele și alte piese de mobilier joase. În același timp, poate depăși obstacole de până la 8,8 cm în cazul treptelor duble și de până la 4,5 cm în cazul celor simple, continuându-și traseul fără a fi necesară mutarea sa dintr-o zonă în alta. 

Performanța de curățare este susținută de o putere de aspirare de până la 35.000 Pa (35 kPa), concepută pentru a colecta praful fin, părul de animale și murdăria acumulată zilnic în zonele intens circulate ale locuinței. Bateria de 6.400 mAh oferă o autonomie extinsă și permite curățarea locuințelor mai mari într-o singură sesiune. 

Tehnologie care recunoaște și înțelege ritmul unei case locuite 

O locuință reală nu rămâne niciodată perfect ordonată. Cablurile, jucăriile, bolurile animalelor de companie sau obiectele lăsate temporar pe podea fac parte din viața de zi cu zi, iar pregătirea întregii case înainte de fiecare sesiune de curățenie ar diminua tocmai avantajul unui dispozitiv autonom.

Pentru a naviga într-un astfel de spațiu, X60 Ultra Complete este echipat cu două camere AI și tehnologie laterală cu lumină structurată 3D. Sistemul detectează și evită obstacolele în timp real, adaptând traseul robotului pe măsură ce acesta se deplasează prin locuință.

Câtă treabă mai ai de făcut după ce un dispozitiv smart și-a făcut treaba?

În casele în care există animale de companie, întreținerea periei poate deveni, la rândul ei, o sarcină recurentă. Sistemul HyperStream™ Detangling DuoBrush 2.0 este dezvoltat pentru a preveni acumularea și încurcarea firelor de păr aspirate, reducând astfel necesitatea îndepărtării lor manuale din perie.

O curățare completă presupune și accesul în zonele în care aspiratoarele robot pot ajunge mai greu, precum marginile încăperilor și colțurile. Dreame X60 Ultra Complete folosește sistemul Dual Omni-Scrub, cu brațe flexibile duble care extind curățarea către aceste spații. 

Pentru spălarea podelelor, sistemul combină o forță de apăsare de 15 N, o viteză de rotație de 230 RPM și temperaturi de până la 40°C, contribuind la îndepărtarea mai eficientă a grăsimii și petelor persistente. 

Când automatizarea continuă și după ce curățenia s-a terminat

Câtă treabă mai ai de făcut după ce un dispozitiv smart și-a făcut treaba?

O parte importantă a utilizării unui aspirator robot începe, de fapt, după finalizarea curățeniei. Golirea recipientului de praf, completarea rezervorului de apă, adăugarea soluției și spălarea mopurilor sunt operațiuni care trebuie repetate periodic și care înseamnă, până la urmă, alte lucruri de adăugat pe lista treburilor din casă. 

În cazul Dreame X60 Ultra Complete, o mare parte dintre aceste operațiuni este preluată de stația inteligentă de andocare. Aceasta se ocupă de umplerea automată a rezervorului de apă, adăugarea soluției de curățare și golirea recipientului de praf, în timp ce mopurile sunt autocurățate cu apă fierbinte de până la 100°C.

În fond, utilitatea unui dispozitiv smart nu ține doar de numărul funcțiilor pe care le oferă, ci și de cât de firesc reușește să se integreze în rutina de zi cu zi. Cu cât are nevoie de mai puțină atenție și intervenție, cu atât tehnologia își îndeplinește mai bine rolul pentru care a fost creată: acela de a prelua sarcinile repetitive și de a ne lăsa mai mult timp pentru lucrurile care contează cu adevărat.

Dreame X60 Ultra Complete face parte din ecosistemul smart dezvoltat de Dreame și este disponibil în România la principalii retaileri și parteneri autorizați ai brandului: https://bit.ly/4hyVbMD

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