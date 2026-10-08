Ce legume se pun la murat împreună? Combinații pentru borcane delicioase

Murăturile asortate adună într-un singur borcan gusturi și texturi diferite. Castraveți crocanți, gogonele gustoase, buchețele de conopidă, rondele dulci de morcov și ardei care dau culoare întregului amestec. Pe măsură ce stau în saramură sau în marinada cu oțet, legumele își împrumută aromele. Nu toate legumele se comportă însă la fel și e bine să știi ce combinații să faci. Află, așadar, ce legume pot fi puse la murat împreună.

Cum alegi legumele pentru un borcan cu murături asortate

Atunci când deschizi un borcan cu murături și găsești în el și o gogonea bine murată și un castravete crocant, dar și o conopidă ori o felie de pepene aromată, masa devine deodată mai bogată.

Într-un amestec reușit, legumele nu trebuie să aibă neapărat același gust, dar este bine să aibă o consistență apropiată și să reziste în mod asemănător la murare.

Castraveții, gogonelele, morcovii, conopida, varza, țelina și ardeii sunt potriviți pentru murături asortate deoarece își păstrează destul de bine forma și pot sta împreună în saramură.

Contează și dimensiunea legumelor pe care le alegem pentru murat. Un morcov gros, lăsat întreg, se va pătrunde mai greu decât un buchețel mic de conopidă. Morcovii pot fi tăiați în rondele groase sau bastonașe, conopida se desface în bucăți potrivite, iar ardeii mari pot fi tăiați în fâșii late. Gogonelele mici și castraveții se lasă, de obicei, întregi.

Legumele trebuie să fie sănătoase, ferme și suficient de proaspete. Castraveții ofiliți nu vor redeveni crocanți în borcan, iar gogonelele lovite se pot înmuia înaintea celorlalte. Conopida se alege cu inflorescențe compacte, fără pete, iar ardeii trebuie să aibă pulpa tare și coaja netedă.

Pentru un aspect plăcut, merită alese și culori diferite. Conopida albă, morcovul portocaliu, ardeiul roșu și gogonelele verzi formează un amestec atrăgător fără alte adaosuri. Dacă pui sfeclă roșie, întreaga saramură va căpăta o nuanță roz-rubinie, iar conopida și ceapa se vor colora și ele.

Ce legume se pun la murat împreună

Murături asortate la borcan

Gogonele, conopidă și morcov - combinația clasică de toamnă

Gogonelele se potrivesc foarte bine cu legumele mai tari, care au nevoie de timp pentru a se mura. Conopida și morcovul sunt printre cele mai bune alegeri, iar amestecul poate fi completat cu ardei capia, gogoșari, țelină și câteva felii de hrean.

Gogonelele au gustul ușor acrișor și textura cărnoasă, conopida absoarbe aromele condimentelor, iar morcovul are o dulceață mai discretă. Ardeiul roșu echilibrează vizual borcanul și capătă un gust plăcut după ce stă în saramură.

Pentru ca legumele să se mureze într-un ritm apropiat, alege gogonele mici sau mijlocii. Cele foarte mari pot rămâne tari la mijloc, în timp ce conopida este deja murată. Dacă folosești gogonele mai mari, le poți cresta ușor lângă codiță sau le poți tăia în jumătăți.

În acest amestec se potrivesc mărarul uscat, frunzele de țelină, usturoiul, boabele de piper și cele de muștar. Hreanul tăiat în bastonașe adaugă iuțeală și completează gustul legumelor, dar este bine să fie folosit cu măsură.

Pepene verde, gogonele, castraveți și conopidă - o combinație tradițională pentru murături asortate

Pepenii verzi mici se numără printre ingredientele tradiționale ale murăturilor asortate, mai ales în borcanele mari și în butoaiele pregătite pentru iarnă. După murare, coaja rămâne fermă, iar miezul capătă un gust acrișor și sărat, cu o dulceață discretă. Se potrivesc foarte bine cu gogonelele, conopida, castraveții, morcovii, ardeii și bucățile de varză.

Într-un vas încăpător, pepenii se așază printre gogonele, bucăți de varză și castraveți. Spațiile rămase se pot completa cu buchețele de conopidă, bastonașe de morcov, ardei kapia și felii de țelină.

Mărarul uscat, frunzele de țelină, hreanul, usturoiul și boabele de piper formează un amestec de arome potrivit pentru toate aceste ingrediente.

Pepenele murat este delicios și dă un aspect aparte meselor de sărbători.

Castraveți, conopidă și morcov

Castraveții murați pot fi puși împreună cu multe legume, însă cele mai potrivite sunt cele care rămân tari, cum sunt conopida, morcovul, ceapa mică, ardeiul și usturoiul.

Pentru un borcan echilibrat, castraveții pot rămâne ingredientul principal, iar celelalte legume se așază în spațiile libere. Buchețelele de conopidă intră ușor între ei, bastonașele de morcov pot fi așezate vertical, iar cepele mici completează partea de jos și marginile borcanului.

Alege castraveți mici, tari și cât mai apropiați ca dimensiune. Cei foarte mari au mai multe semințe și se pot înmuia mai repede. Conopida trebuie desfăcută în buchețele care se pătrund ușor, dar nu atât de mici încât să se sfărâme.

Dacă vrei un gust clasic, folosește mărar uscat, usturoi, hrean și boabe de piper. Pentru o aromă ceva mai condimentată, poți adăuga semințe de muștar și o bucată mică de ardei iute. Un singur ardei iute poate schimba gustul întregului borcan, așa că dimensiunea și iuțeala lui lui se alege în funcție de cât de picante vrei să fie murăturile.

Castraveții și conopida apar împreună și în rețete de murături în oțet, alături de morcov și ardei gras.

Varză, morcov și ardei

Varza formează un amestec foarte bun cu morcovul și ardeiul, mai ales atunci când legumele sunt tăiate fideluță sau tocate mai mare. Este combinația întâlnită în numeroase salate murate.

Varza albă are un gust destul de puternic și devine, de regulă, ingredientul principal. Morcovul îi aduce culoare și o dulceață ușoară, iar ardeiul completează amestecul cu propria aromă. Pot fi adăugate ceapă, usturoi, puțin ardei iute și frunze de țelină.

Pentru un amestec mai crocant, varza nu trebuie tăiată foarte fin. Fâșiile ceva mai late își păstrează mai bine textura, mai ales dacă murăturile sunt pregătite în saramură. Morcovul poate fi ras grosier sau tăiat în bastonașe subțiri, iar ardeiul în fâșii.

Varza roșie poate fi folosită în același fel, dar va colora toate ingredientele. După câteva zile, morcovul, ceapa și bucățile de ardei vor căpăta nuanțe roz sau mov. Gustul rămâne plăcut, însă aspectul este diferit de cel al unui amestec cu varză albă.

În astfel de combinații, sarea poate fi amestecată direct cu legumele tocate, astfel încât acestea să își lase propria zeamă.

Descoperă retețe de murături în saramură care merită încercate.

Ardei, gogoșari, ceapă și conopidă

Ardeii și gogoșarii se potrivesc mai ales cu murăturile în oțet. Pulpa lor dulce capătă un gust acrișor plăcut, iar ceapa și conopida absorb aromele marinadei.

Poți combina ardei grași roșii, galbeni și verzi, tăiați în fâșii late. Cepele mici pot fi lăsate întregi, iar cele mari se taie în sferturi. Conopida se desface în buchețele apropiate ca mărime, pentru a se pătrunde în același timp.

Gogoșarii au pulpa mai groasă și rămân fermi dacă sunt proaspeți. Se potrivesc cu hrean, boabe de muștar, piper și foi de dafin. Dacă marinada conține și puțin zahăr, gustul dulce-acrișor pune în valoare aroma ardeilor.

Pentru un borcan mai picant, printre ardeii dulci se pot așeza câteva rondele de ardei iute. Este de preferat să începi cu o cantitate mică, deoarece iuțeala se răspândește în toată marinada și va fi preluată inclusiv de conopidă și ceapă.

Conopidă, morcov, țelină și ardei iute

Această combinație este potrivită pentru cei care preferă murăturile aromate și ușor picante. Conopida are un gust suficient de blând încât să preia aroma țelinei și a ardeiului iute, iar morcovul mai domolește amestecul prin dulceața lui naturală.

Se poate folosi atât rădăcină de țelină, tăiată în bastonașe, cât și tulpină de țelină apio. Frunzele de țelină au o aromă puternică și sunt suficiente în cantitate mică. Dacă pui multe, gustul lor poate acoperi conopida și morcovul.

Amestecul se potrivește cu usturoi, boabe de piper, semințe de coriandru sau de muștar. Pentru o aromă mai simplă, sunt suficiente usturoiul, hreanul și câteva frunze de țelină.

Conopida poate căpăta în timp o nuanță gălbuie de la anumite condimente sau de la oțetul închis la culoare. Dacă vrei să rămână cât mai albă, folosește oțet alb în rețetele cu marinadă și evită condimentele care colorează puternic, precum turmericul.

Descoperă unele dintre cele mai delicioase rețete de murături.

Sfeclă roșie, conopidă, morcov și ceapă

Sfecla roșie este potrivită pentru borcanele în care culoarea intensă este de dorit. Poate fi combinată cu conopidă, morcov, ceapă și ridiche. În scurt timp, saramura devine roz, iar legumele deschise la culoare capătă nuanțe vii.

Sfecla crudă este densă și se pătrunde mai greu decât conopida sau ceapa. De aceea, se taie în felii subțiri, cuburi mici sau bastonașe. Dacă rețeta prevede sfeclă fiartă, aceasta se pregătește separat și se combină cu celelalte ingrediente numai conform indicațiilor respective.

Gustul dulce al sfeclei se potrivește cu hreanul, usturoiul, chimenul și boabele de piper. Pentru o aromă mai delicată, se poate folosi doar hrean și puțin mărar.

Află cum se face saramura pentru murături? Proporția de apă și sare

Ce fructe poți pune la murături

În unele gospodării, printre legumele din butoi se pun mere tari, gutui, boabe de strugure sau prune necoapte. Deși sunt fructe, ele fac parte din anumite variante tradiționale de murături asortate. Merele și gutuile dau o aromă plăcută saramurii, iar strugurii capătă un gust dulce-acrișor. Se aleg fructe sănătoase și ferme, care nu se vor zdrobi sub greutatea legumelor.

Gutuile se taie în felii groase și se potrivesc cu gogonele, varză, morcov și pepene verde. Merele mici pot fi lăsate întregi, iar cele mai mari se taie în jumătăți sau sferturi. Strugurii se așază în ciorchini mici, în partea de sus a vasului, unde nu vor fi striviți.

Condimentele care leagă gusturile

Mărarul uscat este alegerea clasică pentru castraveți, gogonele și conopidă. Tulpinile și florile au o aromă mai potrivită pentru murături decât frunzele fragede folosite în mâncare.

Frunzele de țelină se potrivesc cu gogonele, conopidă, morcov și ardei. Pentru că au un gust puternic, câteva ramuri sunt suficiente.

Boabele de muștar merg foarte bine în murăturile cu oțet, mai ales alături de conopidă, ardei și ceapă. Boabele de piper pot fi folosite în aproape orice combinație, iar foile de dafin se potrivesc cu ardeii, gogonelele și rădăcinoasele.

Frunzele sau crenguțele de vișin sunt adăugate în unele rețete tradiționale pentru aromă și pentru taninurile pe care le conțin. Frunzele de hrean, de stejar sau de viță-de-vie sunt folosite în același scop în diferite regiuni. Ele trebuie să fie sănătoase, curate și culese din locuri care nu au fost stropite recent.

Coriandrul, chimenul, ienibaharul și turmericul pot schimba direcția gustului. Este mai bine să alegi una sau două arome dominante decât să pui multe condimente care ajung să se acopere între ele.

Combinații de legume murate ușor de încercat

Pentru un gust tradițional de toamnă, combină gogonele, conopidă, morcov și ardei kapia, aromate cu mărar, țelină, hrean și usturoi.

Pentru un borcan crocant și mai delicat, alege castraveți mici, conopidă, morcov și ceapă mică, cu mărar, boabe de muștar și câțiva căței de usturoi.

Pentru murături dulci-acrișoare, folosește gogoșari, ardei de mai multe culori, ceapă și conopidă, într-o marinadă cu oțet și condimente.

Pentru un amestec picant, pune conopidă, morcov, țelină și ardei iute, alături de usturoi și boabe de piper.

Pentru murături colorate, combină sfeclă, conopidă, morcov și ceapă. Sfecla va colora întregul conținut, iar hreanul va echilibra gustul dulce.

Pentru o salată murată, amestecă varză albă, morcov, ardei și puțină ceapă. Legumele pot fi tăiate mai mare dacă vrei să rămână crocante și mai fin dacă preferi o salată care se servește direct din borcan.

Rețetă de murături asortate în saramură

Ingrediente

2 pepeni mici

1 kg castraveți verzi

1 kg gogonele

1 kg morcovi

1 kg ardei sau gogoșari

1 kg conopidă

3 legături mărar

o țelină

o căpățână usturoi

1 hrean (rădăcină și/sau frunze)

sare de murături

apă

Mod de preparare

Pentru început se sortează și se spală legumele. Alege-le pe cele mai frumoase, nici prea coapte, dar nici crude. Conopida se rupe buchețele, ardeii sau gogoșarii se taie în jumătate sau pe fert. Morcovii se pot tăia rondele, iar gogonele se lasă întregi dacă sunt mici, ori se taie pe jumătate dacă sunt mari.

Pepenele se taie bucățele cu tot cu coajă. Se pregătesc borcane mari sau bidonașe de plastic.

Pe fundul borcanelor se pun frunze de țelină, hrean și mărar, apoi se pun legumele asortate în picioare și cât mai aproape una de cealaltă.

În golurile formate se pun căței de usturoi, ardei iuți, boabe de piper sau bucățele mai mici de legume.

Deasupra se pune usturoi și ardei iute. La final se adaugă frunzele verzi de hrean și țelină, tije uscate sau verzi de mărar și se așează borcanele într-o tavă de cuptor.

Se pune apă la fiert cu sare specială pentru murături. Se pun 20-25 de grame de sare la un litru de apă.

Amestecul stă pe foc pentru 2-3 clocote și se toarnă în borcane până la limita de sus.

Se lasă borcanele așa cum sunt și a doua zi se închid capacele. Se agită și apoi se depozitează într-un loc întunecos și răcoros pentru la iarnă.