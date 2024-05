Cu toate că, în general, nu sunt considerate dăunătoare pentru oameni ori pentru animale, cicadele pot provoca daune semnificative la nivelul vegetației, mai ales în cazul unor populații mari. Înțelegerea biologiei și comportamentului acestor insecte este esențială pentru dezvoltarea unor strategii eficiente de control, minimizând astfel impactul negativ pe care îl au asupra mediului înconjurător. În cele ce urmează îți vom spune ce sunt cicadele, unde și cât trăiesc, cum comunică și cum se dezvoltă ele.

Ce sunt cicadele?

Termenul de cicade se referă la niște insecte din ordinul Hemiptera (familia Cicadidae), subordinul Auchenorrhyncha, care apar la sfârșitul primăverii și începutul verii. Acestea sunt cunoscute pentru sunetele puternice pe care le produc cicadele masculi și pentru ciclul lor de viață, care poate dura câțiva ani.

Totodată, cicadele sunt renumite pentru „obiceiul” lor de a dispărea timp de mai mulți ani doar pentru a reapărea în forță la intervale regulate. În momentul de față există în jur de 3.000 de specii de cicade, care se regăsesc pe întregul glob. Ele se regăsesc în zonele tropicale și în cele temperate, precum și în deșerturi, pășuni și păduri.

Cum arată cicadele

Cicadele au corpuri asemănătoare cu cele ale gândacilor, fiind de mărime medie spre mare, cu dimensiuni cuprinse între 2 și 5 cm. De asemenea, ele au corpul robust, ochii mari, patru aripi transparente și membranoase, care se pliază deasupra corpului, și antene foarte scurte. Insectele nu mușcă și nu înțeapă, iar, de regulă, speciile majore sunt ușor de recunoscut prin diferențele de cântec, de comportament și de morfologie.

De asemenea, masculii au pe partea inferioară a abdomenului un organ care le permite să producă sunetul lor specific de bâzâit, în timp ce femelele au ovipozitoare, acele organe sub formă de tuburi care le permit să depună ouă în mediul în care se vor dezvolta. Există multe specii de cicade, care de obicei sunt împărțite în două mari categorii: cicade anuale și cicade periodice, aflăm de pe site-ul WebMD.

Cum se înmulțesc cicadele

Ciclul de viață al cicadei are trei etape: ou, nimfă și adult. Femelele cicade își folosesc ovipozitorii pentru a depune ouăle, care sunt împărțite în zeci de locuri. Cele mai căutate locuri sunt crăpăturile din scoarța copacilor, ramurile de copac sau alte locuri protejate. După 6 până la 10 săptămâni, cicadele eclozează sub formă de nimfe și coboară pe sol, unde se îngroapă în pământ.

Cicadele petrec cea mai mare parte a vieții lor sub pământ, în viziuni subterane, sub formă de nimfe (cicade imature) și se hrănesc cu seva provenită de la rădăcinile copacilor și ale diverselor plante. Perioada de timp în care nimfele trăiesc sub pământ depinde de specie. În momentul în care sunt pregătite, acestea ies din pământ ca adulți și se urcă în cel mai apropiat copac.

Acolo își „năpârlesc” cojile, ceea ce le conferă aripi, iar la câteva zile după ce ajung la maturitate, cicadele încep să se împerecheze și să depună ouă. Procesul de dezvoltare are o durată variabilă, însă în funcție de an și de temperatura solului, apar periodic puieturi sincronizate. Acestea așteaptă condițiile potrivite pentru reproducere, adică atunci când solul se dezgheață până la 18° Celsius în anul în care este desemnat un puiet. Nu este foarte clar de ce cicadele au cicluri atât de distincte și atât de ciudat sincronizate, însă unii oameni de știință susțin faptul că acest lucru ar avea legătură cu evitarea prădătorilor precizează specialiștii de la National Geographic.

Cât timp trăiesc cicadele?

Bâzâitul pe care îl emit masculii face parte din ritualul de împerechere al cicadelor. La scurt timp după împerechere, femela își depune ouăle, adeseori între 24 și 48 de ouă deodată. Femelele cicade se pot împerechea de mai multe ori, iar unele specii pot depune 400 până la 600 de ouă în timpul vieții. Odată ce au ajuns la maturitate, cicadele trăiesc de obicei trei sau patru săptămâni. Ciclul de viață al cicadelor variază dramatic în funcție de specie. Majoritatea acestor insecte au un ciclu de viață de 2 până la 5 ani, însă există anumite specii, precum cicadele periodice (genul Magicicada), care au cicluri de viață extrem de lungi, care durează 13 până la 17 ani.

Unde trăiesc cicadele

Cicadele trăiesc în diverse habitate, de la păduri și zone tropicale, până la regiuni temperate și chiar semi-aride. Habitatul acestor insecte variază în funcție de specie, însă cel mai des sunt întâlnite în zonele cu soluri bine drenate unde există vegetație densă. Asta pentru că, așa cum precizam anterior, nimfele (larvele) de cicade trăiesc sub pământ și se hrănesc cu seva provenită de la rădăcinile plantelor.

În timp ce cicadele anuale sunt răspândite în întreaga lume, cele periodice trăiesc doar în America de Nord, mai exact în regiunile centrale și de est din SUA, relatează WebMD. În România, dintre cele peste 3.000 de specii, au fost identificate doar 16, iar acestea sunt localizate în arii restrânse din Dobrogea şi din sud-vestul ţării, unde există influenţe ale climatului mediteraneean. Cu toate acestea, în ultimii ani, unele dintre aceste specii şi-au extins arealul, astfel încât ele pot fi întâlnite în prezent şi în alte zone din sudul ţării, dar și în Bucureşti şi în împrejurimile acestuia. Arealul unor specii cu toleranţă termică mai mare este în continuă expansiune.

Cum comunică cicadele

Masculii de cicade sunt cunoscute pentru abilitatea lor de a reproduce sunete puternice. Acestea sunt asemănătoare unor bâzâituri și se pot sincroniza într-un cor de bâzâituri, care poate ajunge și la 110 de decibeli, fiind printre cele mai puternice sunete produse în natură. De altfel, acestea pot fi auzite și de la o distanță de aproximativ un kilometru.

Sunetele specifice sunt folosite de masculi în principal pentru a atrage partenerele în perioadele de împerechere, dar pot fi utilizate și cu rol de avertizare. Suntele sunt emise cu ajutorul a două membrane care poartă denumirea de țimbale și care sunt situate pe segmentele laterale ale abdomenului. Pe faţă internă a acestor membrane există o pereche de muşchi puternici a căror contracţie produce vibraţia acestor membrane.

Organele interne abdominale ocupă puţin loc, fiind concentrate în partea dorsală, astfel încât cea mai mare parte din abdomenul voluminos este plină cu aer şi funcţionează ca o cameră rezonatoare, amplificând sunetele. Cicada îşi poate contracta aceşti muşchi din abdomen cu mai mult de 50 de contracţii pe secundă. Vibrațiile produse de țimbale sunt amplificate de cavitățile din corp, care fac ca aceste sunete să fie puternice și distincte.

Frecvența și ritmul lor variază de la o specie la alta, permițând identificarea reciprocă și evitarea competiției sonore cu alte specii. În ultimele decenii, modelele de sunete emise de cicade ne permit să detectăm prezența majorității lor într-un habitat fără a le vedea, doar prin înregistrarea și analizarea emisiilor lor acustice. De altfel, un entomolog sloven, Matija Gogala, specialist în cicade, a creat un site cu înregistrări ale sunetului scos de masculii de cicade.

Cât de mult ne afectează cicadele

În general, cicadele nu sunt considerate dăunătoare pentru oameni ori pentru animale domestice sau sălbatice deoarece nu mușcă și nici nu înțeapă. De asemenea, nu sunt periculoase nici dacă sunt consumate de animalele de companie în cantități mici. Trebuie să știi că, pentru a scoate seva din rădăcinile copacilor sau a plantelor, aceste insecte folosesc un organ minuscul, denumit rostru, însă acesta nu este folosit și pentru a mușca sau înțepa. Cu toate acestea, cicadele pot provoca daune considerabile vegetației, în special atunci când populațiile sunt foarte mari. Ele pot provoca daune în livezile tinere ori în pepiniere, iar aceste daune apar în urma crăpăturilor pe care femelele le fac în ramurile tinere ale copacilor când își depun ouăle. Acestea împiedică circulaţia sevei, ceea ce duce la uscarea ramurilor. De asemenea, larvele, care trăiesc în pământ, se hrănesc cu rădăcinile plantelor lemnoase, însă daunele produse sunt neînsemnate, notează National Geographic.

Ce este „Cicadageddon”?

Anul 2024 este unic deoarece, în unele regiuni ale lumii, numărul cicadelor anuale coincide cu cel al cicadelor periodice, ceea ce i-a determinat pe specialiști să denumească acest sezon „Cicadageddon”. Trebuie să știi că, în prezent, există șapte specii de cicade periodice, patru dintre acestea făcându-și apariția odată la fiecare 13 ani, iar alte trei la fiecare 17 ani. În același timp, o dată la 221 de ani, cicadele periodice apar toate simultan, iar acest fenomen bizar s-a întâmplat ultima dată în 1803. „Anul acesta, cicadele periodice din puietul de 13 ani și apariția puietului de 17 ani vor coincide unul cu celălalt. În zonele afectate de acest fenomen există deja cicade anuale care apar în fiecare primăvară și vară, însă în acest an, numărul celor care apar va fi mult mai mare decât în anii obișnuiți”, a declarat Scot Hodges, vicepreședinte al dezvoltării profesionale și al serviciilor tehnice la Arrow Exterminators, citat de CNN. Următorul „Cicadageddon” va avea loc în 2245.

Curiozități despre cicade

Cicadele nu ies de obicei până la sfârșitul lui mai. Totuși, în acest an, unele au început să iasă la mijlocul acestei luni din cauza efectelor schimbărilor climatice.

În 2007, un lot de cicade a apărut mai devreme în statul american Cincinnati din cauză că temperaturile neobișnuit de ridicate au fost urmate de un îngheț puternic.

Zgomotul scos de masculii de cicade poate ajunge la 110 decibeli, fiind mai puternic decât sunetul scos de unele avioane. De aceea, expunerea îndelungată la acest sunet ar putea provoca leziuni ale sistemului auditiv al omului și chiar pierderea auzului.

Femelele cicade nu emit aceleași sunete ca masculii. În schimb, chemările lor de împerechere sunt doar niște zgomote mici similare cu un „click”. Pentru că sunetul masculilor este atât de puternic, au fost raportate cazuri în care femelele au fost atrase de obiecte zgomotoase, precum unelte electrice și mașini de tuns iarba.

Unii masculi de cicade sunt afectați de o ciupercă din cauza căreia își pot pierde organele genitale. De aceea, ei își petrec mult timp urmărind sexul, însă scopul nu este acela de împerechere, ci de răspândire a acestei ciuperci, potrivit Framespestcontrol.com.

