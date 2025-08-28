Doar în 2024, muzeele și siturile arheologice din Cappadocia au primit peste 4,37 milioane de vizitatori, confirmându-și statutul de una dintre principalele destinații culturale ale Turciei. Plimbările cu balonul, cea mai emblematică experiență a regiunii, au atins și ele un record istoric: 933.000 de vizitatori au zburat anul trecut, marcând un nou reper.

Regiunea continuă să fascineze călători din întreaga lume, în special din Europa, America de Nord și Extremul Orient. Dar dincolo de frumusețea vizuală, se ascunde o altă comoară: un patrimoniu culinar excepțional, profund înrădăcinat în tradițiile turcești și anatoliene, precum și în specificul local.

Recent, această cultură gastronomică unică a fost recunoscută de Ghidul Michelin și este gata să atragă un nou val de călători pasionați de gastronomie în Cappadocia.

Spectacol culinar

În primul rând, partea esențială a experienței culinare aici este selecția variată de preparate din carne delicioase. Imaginează-ți următorul scenariu: ești într-un restaurant, iar chelnerul îți aduce la masă un vas de lut fierbinte, în flăcări! Îl sparge chiar în fața ta, dezvăluind un preparat gătit încet, timp de ore întregi, în interior.

Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”
Recomandări
Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”

Mâncarea se numește testi kebabi, denumită după vasul de lut în care este preparată. Suntem siguri că ai văzut acest spectacol culinar pe rețelele sociale, și e posibil să te simți recunoscător că te afli în Cappadocia doar pentru acest moment și pentru gustul său inconfundabil.

Testi kebabi, alături de alte fripturi gătite lent în cuptoare tandir, este o sărbătoare pentru ochi și papilele gustative. Dar să trecem la un alt gust legendar al regiunii: faimoasa kayseri manti (colțunași), pregătită aici atât de mică, încât 40 de bucăți încap pe o singură lingură. Această delicatesă este acoperită cu iaurt, nelipsit din bucătăria turcească, și unt topit aromatizat cu mirodenii tradiționale. Tot ce îți rămâne este să savurezi fiecare bucățică.

Crezi că asta e tot? Răspunsul este „Nu”! Pentru că în Cappadocia mai sunt multe de descoperit.

mancare cappadociaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Cei care au poftă de supă pot încerca un bol de Urgup tarhanasi, o variantă unică de tarhana făcută cu iaurt, yarma (un tip de grâu spart) și năut, sau supă tandir, preparată în cuptoarele tradiționale tandir (tandoor).

Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”
Recomandări
Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

Cei care vor să exploreze mai multe preparate locale pot gusta kayisi yahnisi, un amestec de caise uscate și carne, fierte la foc de lemne. Sau zerdeli pilav, un pilaf parfumat cu melasă de struguri, migdale și stafide. Ori gutui umplute cu carne tocată, nuci și condimente. Dar și agpakla, o tocană la vas de lut, cu fasole albă și carne fragedă.

Iubitorii de deserturi nu vor duce lipsă de tentații aici: de la incir yaglamasi (smochine gătite în unt) la desertul din dovleac, de la koftur (un fel de rahat turcesc cu struguri) la kuru kaymak (smântână uscată) cu miere organică și dolaz (o halva de făină cu unt).

Dar există un desert care nu mai are nevoie de prezentare. Dacă ești în Turcia, probabil știi deja despre ce este vorba. Exact, ai ghicit: baklava. Iar în Cappadocia vei găsi Damat Baklava, baklava în stil Urgup, la fel de memorabilă ca peisajul din jur.

Vinurile din Cappadocia

De la coșurile de zâne la testi kebabi gătit în vase speciale din lut… surprizele Cappadociei nu se opresc aici. Vinurile locale excelente pe care le vei gusta aici te vor impresiona la fel de mult.

Cappadocia are o istorie îndelungată în producerea vinului, ce datează din vremea primilor călugări creștini. Vei înțelege acest lucru și mai bine când vei vizita orașele subterane și bisericile creștine timpurii. Soarele abundent și solul vulcanic fertil creează condiții ideale pentru cultivarea strugurilor delicioși.

Dronele Shahed care au lovit Kievul aveau motoare cehe și chinezești, precum și piese germane. „Fără China, dronele Moscovei ar colapsa”
Recomandări
Dronele Shahed care au lovit Kievul aveau motoare cehe și chinezești, precum și piese germane. „Fără China, dronele Moscovei ar colapsa”

Printre soiurile locale se numără Okuzgozu, Kalecik Karasi, Bogazkere și Narince, iar cel mai cunoscut este Emir, un vin alb proaspăt și mineral, specific regiunii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a putut posta Ilinca Simion a atras sute de mii de like-uri și mii de comentarii. Oamenii au comentat din prima secundă când au văzut asta
Viva.ro
Ce a putut posta Ilinca Simion a atras sute de mii de like-uri și mii de comentarii. Oamenii au comentat din prima secundă când au văzut asta
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Elle.ro
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
gsp
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
GSP.RO
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
GSP.RO
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
Parteneri
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Avantaje.ro
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Nicușor Dan, după ce un livrator din Bangladesh a fost bătut în București: „Autoritățile să trateze cazul ca pe o crimă motivată de ură”
Știri România 16:39
Nicușor Dan, după ce un livrator din Bangladesh a fost bătut în București: „Autoritățile să trateze cazul ca pe o crimă motivată de ură”
O Dacia Logan a fost lovită și târâtă de un tren 20 de metri, în Satu Mare. Unul dintre pasageri a murit
Știri România 16:35
O Dacia Logan a fost lovită și târâtă de un tren 20 de metri, în Satu Mare. Unul dintre pasageri a murit
Parteneri
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Adevarul.ro
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
Fanatik.ro
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit. Au devenit părinți în urmă cu 2 ani
Stiri Mondene 15:58
Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit. Au devenit părinți în urmă cu 2 ani
Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său. Artistul va urca pe scena de la Romexpo pe 16 decembrie
Stiri Mondene 15:56
Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său. Artistul va urca pe scena de la Romexpo pe 16 decembrie
Parteneri
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este…”
Elle.ro
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este…”
„Să se angajeze?! Nu, n-aș vrea să se angajeze!” Andreea Tonciu, criticată după declarațiile pe care le-a făcut despre fetița ei, în vârstă de 8 ani
Unica.ro
„Să se angajeze?! Nu, n-aș vrea să se angajeze!” Andreea Tonciu, criticată după declarațiile pe care le-a făcut despre fetița ei, în vârstă de 8 ani
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Viva.ro
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Parteneri
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
TVMania.ro
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
ObservatorNews.ro
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
REVOLTĂTOR: Pacientă jefuită în timp ce se afla pe masa de operație la un spital din Iași
Mediafax.ro
REVOLTĂTOR: Pacientă jefuită în timp ce se afla pe masa de operație la un spital din Iași
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Angela Rusu a fost diagnosticată greșit cu cancer: „Mi-au sugerat să îmi scoată uterul și ovarele”
KanalD.ro
Angela Rusu a fost diagnosticată greșit cu cancer: „Mi-au sugerat să îmi scoată uterul și ovarele”

Politic

Nicușor Dan și-a întrerupt concediul de pe litoral ca să vină la Reuniunea Diplomației și la ședința coaliției, spune Sorin Grindeanu
Politică 16:06
Nicușor Dan și-a întrerupt concediul de pe litoral ca să vină la Reuniunea Diplomației și la ședința coaliției, spune Sorin Grindeanu
Deputatul AUR Dan Tanasă nu condamnă atacul unui livrator străin în București: „Nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară”
Politică 13:07
Deputatul AUR Dan Tanasă nu condamnă atacul unui livrator străin în București: „Nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile