Fondat în 2000, TripAdvisor este un motor de căutare turistic american care oferă consultanță individuală legată de călătorii și restaurante, care prezintă recenzii hoteliere, despre localuri, rezervări de cazare și alte materiale legate de călătorii. Este cel mai mare site web de călătorie socială din lume, cu aproximativ 315 milioane de urmăritori și peste 500 de milioane de comentarii.

Titlul de „Cel mai bun dintre cei mai buni” acordat de Travelers’ Choice Awards celebrează cel mai înalt nivel de excelență în domeniul călătoriilor.

Este oferit celor care primesc un volum mare de recenzii și opinii excepționale din partea comunității TripAdvisor pe o perioadă de 12 luni.

Din cele 8 milioane de proprietăți, mai puțin de 1% ating această performanță.

TripAdvisor a împărțit clasamentele pe mai multe categorii.

Top 10 restaurante „fine-dining”

Când cauți crème-de-la-crème, acestea sunt locurile pentru care merită să te înscrii pe lista de așteptare. Gândește-te la: fețe de masă albe, bucătari de top și gustări de neuitat.

Fogón Asado – Buenos Aires, Argentina; Izakaya High Japanese Cuisine – Mallorca, Spania; The Witchery Restaurant – Edinburgh, Scoția; Abrasado – Guaymallen, Argentina; Restaurante Marius Degustare – Rio de Janeiro, Brazilia; La Brasserie de La Mer – Natal, Brazilia; Revival – Charleston, SUA; Restô Canto – Armacao dos Buzios, Brazilia; KOMA Singapore – Singapore; Fayruz Lebanese Restaurant – Cairo, Egipt.

Topul primelor 25 de restaurante, aici.

Restaurantul câștigător, Fogon Asado (nota 4,9 din 3.111 recenzii), „explorează bogata tradiție a fripturilor asado cu o notă aparte. De la provoleta la ribeye și tira de asado, fiecare fel de mâncare este gătit chiar în fața oaspeților. Pentru a sublinia aromele, restaurantul oferă o selecție de vinuri din Argentina care se potrivesc perfect cu preparatele. Locurile sunt limitate, așa că faceți rezervări în avans”.

Top 10 restaurante „comori ascunse”

Trebuie să ieși puțin din obișnuit pentru a găsi aceste locuri, dar, cu siguranță, restaurantele își câștigă statutul atât prin gust, cât și prin farmecul local.

Indian Kitchen By R&R – Praga, Cehia; King’s Restaurant – Paphos, Cipru; Le Favole Ristorante – Valencia, Spania; Chefmetin Moonlightrestaurant & Steakhouse – Alanya, Turcia; La Trattoria Bistrô Save Arraial d’Ajuda, Brazilia; Pepo Restaurant – Istanbul, Turcia; Negro Huitlacoxe – Tulum, Mexic; 1 Kitchen – Nashville, Davidson County, Tennessee, SUA; Restaurante Universal – Brasilia, Brazilia; Gulhane Sark Sofrası – Istanbul, Turcia.

Topul primelor 25 de restaurante din această categorie, aici.

Indian Kitchen By R&R, nota 5, maximă, din 1.411 recenzii, „îmbină decorul tradițional indian cu confortul modern, creând un loc cald pentru o cină în oraș. Abordarea prietenoasă și atentă a personalului iese în evidență, iar dumneavoastră veți observa cât de bine arată fiecare fel de mâncare. Încercați recomandările personale ale bucătarului-șef. Porțiile sunt generoase, aromele sunt prezente și nu vă veți simți niciodată grăbiți să vă terminați masa”.

Top 10 restaurante pentru o cină romantică

Fie că este vorba de fundalul uimitor sau de atmosferă, aceste restaurante creează cu adevărat atmosfera potrivită pentru o noapte romantică.

Restaurant Pic – Valence, Franța; Abaceria del Postigo – Sevilla, Spania: Chalezinho Campos Do Jordã – Campos Do Jordao, Brazilia: Dava Steak & Seafood – Jimbaran, Indonezia;: Donna Pinha – Santo Antonio do Pinhal, Brazilia: Padi Restaurant – Ubud, Indonezia; Elements Restaurant – Palm – Eagle Beach, Aruba: November Restaurant & Sky Bar – Ba Dinh, Vietnam; Ginger A La Carte Restaurant – Rodos, Grecia; The Power of Love – Samabe Cave Dining – Nusa Dua, Indonesia.

Topul primelor 25 de restaurante din această categorie, aici.

Printre preparatele remarcabile de la PIC din Valence (4,8 din 3.766 de recenzii) „se numără mielul, homarul și foie grasul – toate preparate cu o grijă și o atenție excepționale la detalii. Serviciul este prietenos și atent, dar niciodată intruziv, iar sălile de mese spațioase și confortabile ale restaurantului creează o atmosferă relaxantă care vă va face să vă simțiți ca acasă”.

Top 10 restaurante „unice”, unde trebuie să ajungi o dată-n viață

Dacă sunteți în căutarea unei experiențe ieșite din comun (mese de nivel Michelin, priveliști demne de Instagram), nu mai căutați. Aceste restaurante primesc puncte suplimentare pentru creativitate și sunt memorabile.

Nest- Queenstown, Noua Zeelandă; San Lucas Treetop Dining Experience – Monteverde, Costa Rica; At.mosphere – Dubai, Emiratele Arabe Unite; Restaurant Ox – Reykjavik, Islanda; Le Jules Verne – Paris, Franța; Alchemist Copenhaga, Danemarca; Vessel Nola – New Orleans, Louisiana, SUA; Barge East Restaurant – Londra, Marea Britanie: Under – Spangereid, Norvegia; The Rock – Zanzibar, Tanzania.

Topul primelor 25 de restaurante din această categorie, aici.

TripAdvisor a mai întocmit top 25 restautante vegetariene și vegane, top 25 restaurante pentru „casual dining”, top 25 de restaurante prietenoase cu animalele sau top 25 restaurante „25 de ani de TripAdvisor”.

