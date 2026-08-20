Cine domină topul celor mai scumpe companii aeriene

Rezultatele cercetării arată că operatorii regionali mici practică, în general, cele mai mari tarife per kilometru. Prima poziție în topul celor mai scumpe companii este ocupată de operatorul norvegian Widerøe, cu un RASK de 0,32 euro.

Compania operează în special curse pe aeroporturi izolate, având flote reduse și o competiție scăzută pe rutele sale, ceea ce crește costul de operare per pasager.

În rândul marilor companii de linie de pe continent, British Airways ocupă primul loc în clasamentul celor mai scumpi operatori tradiționali, înregistrând un RASK de 0,0888 euro. Clasamentul celor mai scumpi mari operatori este completat de Air France și Austrian Airlines, ambele raportând o valoare de 0,0850 euro per kilometru.

Unde se găsesc cele mai ieftine zboruri din Europa

La polul opus, companiile de tip low-cost continuă să ofere cele mai mici costuri reale pe distanțele parcurse. Compania Wizz Air se situează pe primul loc ca fiind cea mai ieftină linie aeriană din Europa, cu un RASK de 0,0433 euro.

Diferența este vizibilă în bugetul de călătorie, alegerea unui zbor Wizz Air în defavoarea unuia Air France putând aduce o economie de până la 50 de euro pe o rută europeană medie.

Topul celor mai accesibile companii este completat de easyJet, cu un RASK de 0,0521 euro, și de Ryanair, cu 0,0556 euro. În ceea ce privește companiile naționale mari, Finnair s-a evidențiat ca fiind cea mai ieftină opțiune dintre marii operatori clasici incluși în studiu, cu o valoare de 0,0622 euro.

Comparația anuală arată totodată o ușoară ieftinire generală a curselor aeriene, nivelul RASK scăzând pentru majoritatea operatorilor analizați.

Din cele 14 companii pentru care au existat date comparabile, doar cinci au înregistrat creșteri ale venitului mediu per kilometru, semnalând o ajustare a tarifelor în piața aviatică europeană.

Clasamentul general al companiilor aeriene europene, pe baza venitului pe kilometru mediu pe scaun

Widerøe – 0,32 € RASK British Airways – 0,0888 € RASK Air France – 0,085 € RASK Austrian Airlines – 0,0085 € RASK Lufthansa – 0,0845 € RASK Aegean Airlines – 0,0839 € RASK KLM – 0,0837 € RASK ITA Airways – 0,0836 € RASK SWISS – 0,083 € RASK Aer Lingus – 0,0807 € RASK Brussels Airlines – 0,0797 € RASK Eurowings – 0,0782 € RASK SAS – 0,0758 € RASK Vueling – 0,079 € RASK Turkish Airlines – 0,0729 € RASK Iberia – 0,0708 € RASK TAP Portugal – 0,0696 € RASK Norwegian Air Shuttle – 0,068 € RASK Transavia – 0,0664 € RASK Finnair – 0,0622 € RASK Ryanair – 0,0556 € RASK easyJet – 0,0521 € RASK Wizz Air – 0,0433 € RASK

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