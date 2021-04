Minunatele corcodușe sunt o sursă bună de vitamina C, dar conțin și alți nutrienți benefici pentru organism.

Informații despre corcoduș

Corcodușul, ce are denumirea științifică de Prunus cerasifera, este o specie de plante care aparține genului Prunus, originară din centrul și estul Europei, sud-vestul și centrul Asiei.

Corcodușul este unul dintre primii arbori europeni care înfloresc primăvara, adesea pe la mijlocul lunii februarie, atingând 6–15 m înălțime. Frunzele au între 4 și 6 cm lungime, florile sunt albe cu diametrul de 1.5–2 cm, având cinci petale. Fructul – corcodușe- este o drupă cu diametrul de 2–3 cm, având culoarea galben sau roșu. Minunatele corcodușe sunt comestibile și ating maturitatea începând de la mijlocul lunii august până la mijlocul lunii septembrie. Popular, în anumite regiuni, corcodușele se mai numesc și zarzăre.

Dulci acrișoare, îndrăgitele corcodușe sunt bogate în vitamine din grupul B, vitamina C, proteine, zaharuri, minerale şi o mare cantitate de acid citric. Sub formă de compot, suc sau gem, ele nu trebuie să lipsească din dieta noastră de vară. Corcoduşele conţin multă apă şi foarte puţine calorii, de aceea sunt recomandate în curele de slăbire mai ales sub formă de suc proaspăt.

Corcodușe – beneficii și proprietăți

Corcodușele sunt o sursă bună de vitamine din complexul de potasiu, calciu, fosfat, vitamina C și B, care au o mare importanță pentru procesul de metabolism și sănătatea sistemului nervos.

Beneficii corcodușe

Valori nutriționale

O singură corcodușă coaptă conține următori nutrienți:

Calorii: 30

Carbohidrati: 8 grame

Fibre: 1 gram

Zaharuri: 7 grame

Vitamina A: 5% din DZR

Vitamina C: 10% din DZR

Vitamina K: 5% din DZR

Potasiu: 3% din DZR

Cupru: 2% din DZR

Mangan: 2% din DZR

Tratează constipația

Corcodușele și sucul de corcodușe sunt bine cunoscute pentru capacitatea lor de a ameliora constipația.Acest lucru se datorează parțial cantității mari de fibre.

În plus, corcodușele conțin sorbitol, care, potrivit studiilor, este un alcool de zahăr cu efecte laxative naturale.

S ursă de antioxidanți

Minunatele corcodușe sunt bogate în antioxidanți, care sunt de ajutor pentru reducerea inflamației și protejarea celulelor împotriva deteriorării cauzate de radicalii liberi.

Acestea sunt deosebit de bogate în antioxidanți polifenolici, care au efecte pozitive asupra sănătății oaselor și pot ajuta la reducerea riscului de boli de inimă și diabet

De fapt, unele studii au arătat că prunele și corcodușele conțin mai mult de două ori cantitatea de antioxidanți polifenoli decât alte fructe populare, cum ar fi nectarinele și piersicile.

Îmbunătățesc memoria

Fosforul şi magneziul din compoziţia corcoduşelor ajută la îmbunătăţirea memoriei, a funcţiilor sistemului nervos şi în acelaşi timp susţin puterea de concentrare.

Mențin sănătatea inimii

Consumul regulat de corcodușe poate avea un efect protector asupra sănătății inimii.

Au fost studiați pentru potențialul lor de a reduce tensiunea arterială crescută și nivelul colesterolului, care sunt factori majori de risc pentru bolile de inimă.

Într-un studiu, subiecții care au băut suc de corcodușe timp de opt săptămâni au fost comparați cu un grup care a băut doar un pahar de apă pe stomacul gol. Cei care au consumat corcodușe și suc de corcodușe au avut niveluri semnificativ mai scăzute ale tensiunii arteriale, colesterol total și colesterol LDL „rău” decât grupul care a băut apă.

Rețete cu corcodușe

Corcodușele pot fi găsite spre vânzare în pieţe, dar le puteți totodată culege fiind destul de răspândite. Le găsiți în diverse culori: galbene, roşii, rose, violet. Alegeți fructele netede, fără pete sau urme de lovituri.

Fructele se mănâncă proaspete sau în compot, în gem, în nectar, în piureuri. Corcoduşele crude, verzi, pot fi folosite pentru acrirea ciorbelor.

Gem de corcodușe

Gem de corcodușe

Ingrediente:

2 kg corcodușe

1,5 kg zahăr

Zeama de la 2 lămâi

O legătură de mentă sau o mână de frunze de mentă

Mod de preparare:

Spală bine corcodușele în mai multe ape și elimină-le sâmburii. Îți va lua ceva timp această operațiune, dar crede-ne pe cuvânt că rezultatul final merită tot efortul. Așază apoi un strat de fructe pe fundul unei oale, acoperă-le cu zahăr, pune încă un rând de corcodușe, încă unul de zahăr, până termini toate fructele. Ultimul strat trebuie să fie de zahăr. Acoperă oala și las-o peste noapte, pentru că fructele în combinație cu zahărul vor lăsa suc.

A doua zi, pune oala să fiarbă la foc mediu și, din când în când, amestecă prin ea cu lingura de lemn, pentru ca dulceața să nu se prindă de pereții oalei. Când siropul începe să se lege, adică după aproximativ jumătate de oră, adaugă zeama de lămâie și frunzele de mentă bine spălate. Mai lasă puțin dulceața de corcodușe la fiert, iar când este suficient de legată, închide focul și pune-o în borcane sterilizate.

Compot de corcodușe

Compot de corcodușe

Ingrediente:

4 căni de corcodușe

1 cană zahăr

1 cană apă

sucul de la o lămâie.

Mod de preparare:

Pune toate ingredientele într-o cratiță, pe care o așezi la foc potrivit. Lasă-l să înceapă să clocotească. Amestecă continuu încă 5-6 minute. Strecoară corcodușele din sirop, dă-le deoparte și lasă sucul rămas să mai fiarbă la foc mic 20-30 de minute.

Ia cratița de pe foc și pune fructele înapoi în sirop. Lasă-l să se răcească și decide cum îl vei servi: dacă îl servești imediat, așază-l în boluri, iar dacă îl pui la conservat, transferă-l în borcane. Acoperă borcanele cu capace care să se închidă etanș, apoi pune-le să fiarbă 10 – 15 minute într-o cratiță cu apă și un prosop așezat sub borcane.

Prăjitură cu corcodușe

Prăjitură cu corcodușe

Ingrediente:

150 g făină

175 g zahăr

2 ouă

coaja de la o lămâie/ 1 fiolă esență de lămâie

250 g corcodușe

50 g unt

200 g cremă de vanilie

Mod de preparare:

Bate bine ouăle cu zahărul până obții o spumă omogenă. Adaugă, treptat și amestecând continuu, făina și coaja de lămâie. Spală corcodușele, taie-le în jumătăți. Toarnă aluatul într-o tavă care nu lipește și întinde deasupra crema de vanilie de casă, făcută conform instrucțiunilor simple de aici.

Pune deasupra (cu fața în sus sau în jos) corcodușele. Sau, dacă vrei, poți proceda ca noi și folosi dacă ai în gospodărie, mai multe tăvi mai mici – destinate tartelor – pentru a face porții individuale. Toarnă deasupra și untul topit și dă la cuptor pentru 30 de minute.

Nectar de corcodușe

Nectar de corcodușe

Ingrediente:

1 kg de corcodușe coapte,

400-500 g zahăr,

apă cât să le acopere

Mod de preparare:

Corcodușele spălate și curățate de codițe se pun într-o crăticioară și se acoperă cu apă rece, apoi se pun la fiert împreună cu jumătate din cantitatea de zahăr, cca 20-30 minute, la foc domol.

După ce au fiert se strecoară sucul rămas, apoi corcodușelor din strecurătoare li se îndepărtează sâmburii și pielițele apoi fructul rămas se da la blender. Se amestecă piureul de fructe cu sucul strecurat, se adaugă și restul de zahăr și se fierbe din nou, cam 15-20 minute, la foc domol, adunând cu o spumieră, spuma strânsă pe marginea crăticioarei. Se lasă să se răcească bine, apoi se lasă la rece în frigider, după care se poate consumă că atare, fiind un nectar plin de vitamine, parfumat, răcoritor cu un gust ușor acrișor.

