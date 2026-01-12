Cum e corect, a-şi pierde cunoştinţa, a-şi pierde conştiinţa sau a-şi pierde conştienţa

Ce înseamnă cunoştinţa și a-și pierde cunoștința

În limba română, confuzia dintre cunoștință, conștiență și conștiință este răspândită, mai ales atunci când vorbim despre starea unei persoane care leșină. Deși aceste cuvinte sunt asemănătoare ca formă și par apropiate ca sens, ele nu sunt sinonime și nu pot fi folosite toate trei interschimbabil, fără a altera sensul sau corectitudinea exprimării.

Substantivul cunoștință are, potrivit DEX, pe lângă sensul de ”a ști o informație” sau ”știință acumulată”, dar și un sens important din punct de vedere fiziologic și psihologic, acela de stare normală de funcționare a psihicului, care permite perceperea realității și reacția la stimuli.

Cu alte cuvinte, a avea cunoștință înseamnă a fi treaz, prezent, receptiv. Tocmai de aceea, atunci când o persoană leșină, ea își pierde temporar această stare. Astfel, a-și pierde cunoștința = a nu mai ști de sine.

Din acest motiv, expresia ”a-și pierde cunoștința” este corectă atunci când vorbim despre starea de leșin. Aceasta descrie suspendarea temporară a stării de veghe și a capacității de percepție conștientă a mediului.

Ce înseamnă conştienţa și a-și pierde conștiența

Adjectivul conștient descrie o persoană care este lucidă, care își dă seama de sine și de ceea ce se întâmplă în realitatea înconjurătoare. Spunem, de exemplu, că ”pacientul este conștient” sau că ”era conștient de pericol”, care sunt diferite ca înțeles. În primul caz, are înțelesul de este trez, lucid, conștient de sine și de realitatea încpnjurătoare. În cel de-al doilea caz, este vorba despre faptul că o persoană percepuse în mod conștient un anume pericol.

Conștiență se referă, potrivit DEX, la faptul de a fi conștient sau la o stare caracterizată printr-o sensibilitate specială, individuală, la stimuli interni sau externi.

Și în acest caz, ”a-și pierde conștiența” este corect atunci când vorbim despre o persoană care nu mai este conștientă de ce se întâmplă în jurul ei. Pierderea stării de conștiență constă în alterarea statusului mental pentru o scurtă perioadă de timp sau, spre exemplu, atunci când se află sub anestezie.

Pierderea totală a stării de conștiență este cunoscută sub denumirea de comă.

Ce înseamnă conştiinţa și a-și pierde conștiința

Pe de altă parte, conștiință aparține unui cu totul alt registru semantic. Cuvântul conștiință desemnează capacitatea de reflecție morală, sentimentul responsabilității, evaluarea etică a propriilor fapte sau, într-un sens mai larg, viața lăuntrică reflexivă a individului.

Adesea folosim expresii precum ”mustrare de conștiință”, „libertate de conștiință” sau ”o conștiință împăcată”. Această noțiune nu se referă la starea de veghe sau la funcțiile fiziologice ale creierului, ci la dimensiunea morală și reflexivă a persoanei. Din acest motiv, formularea „a-și pierde conștiința” este greșită atunci când este folosită cu sensul de ”a leșina”, deoarece ar sugera, în mod eronat, pierderea simțului moral sau a capacității de judecată etică.

Cum e corect, a-şi pierde cunoştinţa, a-şi pierde conştiinţa sau a-şi pierde conştienţa

În vorbirea și scrierea în limba română, atât ”a-și pierde cunoștința”, cât și ”a-și pierde conștiența” pot fi folosite atunci când ne referim la leșin sau la pierderea temporară a stării de conștiență, diferența dintre ele fiind una de nuanță.

Expresia ”a-și pierde cunoștința” aparține limbii comune și este cea mai răspândită în conversația de zi cu zi. Ea desemnează, în mod direct, faptul că o persoană leșină, nu mai percepe mediul și nu mai reacționează pentru o perioadă scurtă de timp: ”I s-a făcut rău și și-a pierdut cunoștința.”

Formularea ”a-și pierde conștiența” este folosită mai ales în limbajul medical și științific, unde descrie mai precis starea neurologică a pacientului și gradul de vigilență: ”Traumatismul a fost urmat de pierderea conștienței pentru câteva minute.” În acest context, termenul este folosit pentru a indica o modificare a nivelului de alertă și de percepție, nu doar episodul în sine.

Cum se acordă primul ajutor în cazul în care cineva își pierde cunoștința

Atunci când cineva leșină și își pierde starea de conștiență, poate fi important să știm ce să facem și cum să acordăm primul ajutor.

Dacă o persoană este inconștientă, dar respiră normal, există riscul ca limba să îi cadă pe gât sau ca lichidele din vărsături să îi blocheze căile aeriene, mai ales dacă stă culcată pe spate. Când nu există suspiciune de traumă, victima trebuie așezată în poziția laterală de siguranță, pentru a menține respirația și a preveni sufocarea.

Intervenția începe întotdeauna cu o verificare rapidă a siguranței: te asiguri că nu te expui unui pericol și că nici victima nu se află într‑un mediu riscant. Atenție la câini, fire electrice căzute etc.

Apoi evaluezi nivelul de conștiență, vorbind cu ea și scuturând‑o ușor de umeri dacă nu răspunde. Dacă nu reacționează, ceri ajutor cu voce tare și rogi pe cineva din apropiere să sune la 112.

Următorul pas vital este deschiderea căilor aeriene, prin ridicarea bărbiei pe partea osoasă și înclinarea ușoară a capului pe spate, fără a apăsa pe gât. În timp ce menții această poziție, verifici respirația timp de cel mult 10 secunde, ascultând și observând dacă toracele se ridică.

Dacă respiră normal, o așezi pe o parte: îi pui brațul cel mai aproape de tine în unghi drept, aduci celălalt braț peste piept cu palma pe obraz, ridici genunchiul opus și rotești victima spre tine până se sprijină pe cot și pe genunchi. După rotire, îi ajustezi din nou capul ca să respire liber.

Odată așezată corect, monitorizezi respirația la fiecare 2 minute, iar dacă ajutorul medical întârzie, o întorci cu grijă pe partea cealaltă după 15 minute, ca să eviți presiunea prelungită pe aceeași zonă a corpului. Poziția laterală de siguranță nu înlocuiește resuscitarea, dar este manevra corectă care protejează o victimă ce respiră, până la preluarea ei de către specialiști. (Sursa – fiipregatit.ro)

