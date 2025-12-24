Cum să adaptăm alimentația după post

Dr. Balcangiu-Stroescu subliniază că organismul se adaptează în timpul postului la o dietă cu alimente mai ușoare, cu mai puține grăsimi animale și proteine. „Ar trebui ca în momentul în care reluăm alimentația în care este inclus și produsul pe bază de proteină animală să facem o trecere treptată. Nu este recomandat să facem o trecere bruscă de la perioada postului la o perioadă încărcată de alimente grase, carne roșie, sosuri grele, această trecere bruscă ar putea să suprasolicite digestia”, a explicat medicul.

O tranziție bruscă poate duce la probleme digestive, precum balonare, greață, colici biliare, constipație sau diaree. În cazul pacienților cu diabet zaharat, pot apărea creșteri bruște ale glicemiei sau tensiunii arteriale. Specialistul recomandă ca „începutul alimentației pe bază de proteine alimentare să fie gradual, cu porții mici, respectând farfuria corectă, mâncând lent”.

Cine trebuie să fie mai atent la mesele bogate

Dr. Balcangiu-Stroescu avertizează că persoanele cu hipertensiune trebuie să evite alimentele bogate în sare, deoarece acestea pot provoca creșteri ale tensiunii arteriale. De asemenea, pacienții cu boli cronice de rinichi trebuie să acorde o atenție deosebită aportului de proteine, care trebuie să fie scăzut.

„În stadii avansate de boală cronică de rinichi, aportul de alimente bogate în proteine ar trebui să fie corect și atent supravegheat, deoarece acești pacienți au nevoie de un aport scăzut de proteine, sunt situații în care aportul de proteine la pacientul cu boală cronică de rinichi ar trebui să fie de 0,6 grame proteine pe kilogram corp”, a explicat medicul.

Unele combinații alimentare pot dăuna sănătății. Dr. Balcangiu-Stroescu subliniază: „Ar trebui să știm că nu este corect și ar trebui să evităm combinația între carnea grasă, prăjeala și alcoolul sau să ne gândim să mâncăm sarmalele tradiționale care să și fie bogate în grăsime împreună cu pâinea albă, cu carne, cu cartofi și desert la aceeași masă, sau la aperitiv să alegem mezeluri, afumături, brânzeturi grase, sărate, murături și dulciurile dimineața imediat cum ne trezim.”

În plus, consumul de dulciuri dimineața, pe stomacul gol, poate duce la creșteri bruște ale glicemiei. Doctorul recomandă moderație: „Dulcele ar trebui să fie consumat în cantitate mică și după ce au fost consumate alte alimente de bază. Dulcele nu trebuie interzis complet, doar că ar putea să fie considerat că ne completează farfuria corectă.”

Cum arată farfuria corectă

Regula farfuriei corecte este simplă și se poate aplica atât în zilele obișnuite, cât și în cele de sărbătoare. „Farfuria corectă ar trebui să cuprindă pe jumătate din ea legume, non-amidonoase, pe un sfert de farfurie să includem produse bogate în proteine și pe un sfert carbohidrați complecși”, explică specialistul. Pentru proteine, se pot consuma carne slabă (pui, curcan, pește), lactate cu 2% grăsime sau brânzeturi mai puțin grase. Carnea de porc poate fi consumată în cantități mici, iar sarmalele ar trebui să fie preparate cu carne slabă și mai puțin grase.

Dr. Balcangiu-Stroescu recomandă și înlocuirea garniturilor bogate în grăsimi cu variante mai sănătoase, precum legume la cuptor, cartofi copți sau legume sotate. Deserturile ar trebui să conțină cât mai puțin zahăr sau să fie îndulcite cu îndulcitori naturali.

Consumul de alcool și mișcarea după masă

Consumul excesiv de alcool reprezintă un alt risc, mai ales pentru persoanele cu boli cronice. „Alcoolul poate favoriza deshidratarea, alcoolul la pacientul cu diabet zaharat poate în primă fază conduce la creșterea glicemiei, dar la această categorie de pacienți poate să conducă la apariția unei hipoglicemii întârziate”, a explicat dr. Balcangiu-Stroescu. De asemenea, consumul mare de alcool poate cauza iritații gastrice, crize biliare sau chiar pancreatită.

Doctorul recomandă mișcarea moderată după mese, cum ar fi plimbările sau dansul, pentru a combate efectele negative ale sedentarismului și ale meselor bogate.

