O astfel de metodă modernă este ablația endoscopică antireflux a mucoasei gastrice, respectiv procedura ARMA, sau miotomia endoscopică perorală, respectiv procedura POEM. ARMA este o procedură nechirurgicală, prin care este tratată boala de reflux gastroesofagian. Tratamentul este realizat prin endoscopie digestivă superioară și este o alternativă la operația clasică antireflux. Concret, ARMA constă în îndepărtarea mucoasei stomacului, sub joncțiunea esogastrică, inducând vindecarea prin fibroză și utilizând coagularea cu plasmă de argon.

Procedura POEM, realizată prin endoscopie intervențională, este recomandată ca tratament pentru acalazia cardiei sau pentru alte tulburări de motilitate esofagiană. Metoda minim invazivă constă în secţionarea fibrelor musculare circulare de la nivelul esofagului inferior şi din jurul cardiei, ȋn timpul efectuării endoscopiei digestive superioare. Comparativ cu tratamentul chirurgical, riscul de complicații este unul redus, iar recuperarea pacientului este una rapidă.

Dincolo de aceste proceduri moderne, endoscopia digestivă joacă un rol deosebit de important în screeningul cancerului colorectal, unele dintre cele mai severe patologii digestive. Screeningul este efectuat înainte de apariția simptomelor și se recomandă persoanelor cu factori de risc, prin colonoscopie, denumită și endoscopie digestivă inferioară. Cu ajutorul ei, medicul gastroenterolog examinează în amănunt tractul digestiv inferior, respectiv intestinul subțire, colonul și rectul. De asemenea, colonoscopia poate fi utilizată și în scop terapeutic, pentru o patologie diversă, ca de exemplu tratarea hemoragiilor digestive inferioare sau rezecție de polipi. Atunci când este necesar, medicul poate efectua prelevarea unei biopsii în timpul colonoscopiei, pentru stabilirea diagnosticului de certitudine în cazul anumitor boli.

În funcție de segmentul tractului digestiv pe care o vizează, endoscopia digestivă poate fi superioară sau inferioară, fiecare permițând diagnosticarea unor afecțiuni specifice. Astfel, endoscopia digestivă superioară permite inspectarea amănunțită a esofagului, stomacului și duodenului. Aceasta se realizează prin introducerea endoscopului prin cavitatea bucală și avansarea lui până în partea superioară a intestinului subțire. În același timp, pentru efectuarea unei endoscopii digestive inferioare, respectiv a colonoscopiei, endoscopul este introdus prin anus, permițând vizualizarea completă a rectului și a colonului.

La Centrul de excelență în endoscopia intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR și la Centrul de excelență în endoscopia digestivă diagnostică și terapeutică SANADOR Floreasca, medici gastroenterologi cu vastă experiență realizează cu ajutorul echipamentelor de înaltă performanță endoscopii digestive, cu scopul de a diagnostica și trata o varietate de afecțiuni de specialitate. Endoscopiile digestive sunt realizate la SANADOR cu sedare, pentru confortul deplin al pacientului, care beneficiază de suportul și monitorizarea specialiștilor Secției de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I – nivel de competență extinsă.

