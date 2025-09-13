Robert Langdon, din nou  în centrul misterelor și codurilor

Pe 9 septembrie, la librăriile din mai multe orașe din lume au fost cozi uriașe. Mulți fani ai lui Dan Brown au stat la coadă încă de luni seara, așteptând deschiderea acestora pentru a cumpăra cartea „Secretul secretelor”.

În Praga, de exemplu, au fost vândute volume semnate de autor. Entuziasmul a fost cu atât mai mare cu cât acest roman reprezenta prima lucrare a lui Dan Brown după o mulți ani de pauză.

Lansarea noii cărți a scriitorului american Dan Brown, Secretul tuturor secretelor, a cărei acțiune se desfășoară la Praga, 9 septembrie 2025, Praga
Lansarea noii cărți a scriitorului american Dan Brown, 9 septembrie 2025 – Foto: Profimedia

„The Secret of Secrets” (n.r. Secretul secretelor) marchează revenirea lui Brown după opt ani de la publicarea romanului „Origini” și îl readuce pe celebrul profesor de simbologie Robert Langdon în centrul aventurilor pline de mistere, coduri și conspirații.

„Dan Brown a creat un nou thriller care îl are ca personaj principal pe Robert Langdon, care va hipnotiza şi va încânta cititorii din întreaga lume. Semnele distinctive ale cărților lui Dan – coduri, artă, istorie, religie şi ştiinţă de ultimă oră – sunt expuse complet, alături de o intrigă captivantă. The Secret of Secrets este cel mai bun roman al lui Dan de până acum şi acesta va fi cel mai mare eveniment editorial din 2025”, a declarat Nihar Malaviya, CEO Penguin Random House.

Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
Recomandări
Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României

Cartea are 688 de pagini și costă 38 de dolari.

Acțiunea are loc la Praga, unde zeci de oameni au stat la coadă

Robert Langdon călătorește la Praga, unde participă la o prelegere revoluționară susținută de Katherine Solomon, o cercetătoare noetică cu care tocmai a început o relație. 

Un bărbat citește carte Dan Brown: Secretul tuturor secretelor, alți oameni stau la coadă în Praga pentru a umpăra cartea
Cartea nouă a lui Dan Brown vine după 8 ani de pauză – Foto: Profimedia

Katherine este pe punctul de a publica o carte explozivă despre natura conștiinței umane, care amenință să perturbe secole de credință prestabilită. Dar o crimă brutală catapultează călătoria în haos, iar Katherine dispare împreună cu manuscrisul ei.

Robert Langdon devine astfel vizat de o organizație puternică și este urmărit de un atacator misterios provenit din cea mai veche mitologie din Praga. 

Într-o cursă palpitantă ce se extinde în Londra și New York, el trebuie să o găsească pe Katherine și să descopere răspunsuri care ar putea „schimba pentru totdeauna modul în care gândim despre mintea umană”.

„O prostie.. de la început până la sfârșit”

Criticul Sam Leith, într-o recenzie publicată de The Guardian, a numit romanul „o prostie de calitate superioară de la început până la sfârșit”. 

El a remarcat că intriga „începe dens și devine și mai densă”, fiind presărată cu urmăriri, coduri, trădări și laboratoare secrete: „Cineva este mereu împușcat, înghesuit în spatele unei dube, trădat sau descifrat un cod la timp”.

„Acesta este un roman de Dan Brown. E o prostie de calitate superioară de la început până la sfârșit, nimic nu are cât de cât sens și îl vei citi cu plăcere dacă îți place genul ăsta de lucruri. Bine ai revenit, prietene.”

Sam Leith

Deși Dan Brown a fost adesea criticat pentru stilul său simplist, editorii se așteaptă la un nou succes de vânzări. 

Cartea pentru care zeci de oameni au stat la coadă costă 38 de dolari: „Prostii de calitate superioară, de la început până la sfârșit”
„Un secret – opt ani de creație” – Foto: Facebook: Dan Brown

Véronique Cardi, directoarea JC Lattes, a declarat pentru AFP că se așteaptă ca pulicul să fie captivat: „Combină urmăriri, reflecții despre neuroștiință și mitologia scandinavă. ”

Un profesor îi cere daune morale de 50.000 de lei unui elev care l-a numit „bulangiu”. Anterior, cadrul didactic a refuzat să-i strângă mâna
Recomandări
Un profesor îi cere daune morale de 50.000 de lei unui elev care l-a numit „bulangiu”. Anterior, cadrul didactic a refuzat să-i strângă mâna

Autorul, în vârstă de 61 de ani, a început marți un turneu promoțional în 12 țări, inclusiv Franța, unde se va întâlni cu cititorii la Paris pe 1 octombrie.

Când apare „Secretul secretelor”, de Dan Brown, în România

Cartea a fost lansată simultan în mai multe țări, inclusiv în Statele Unite, Regatul Unit, Germania și Italia, cu tiraje impresionante: 1,5 milioane de exemplare în SUA și 500.000 în Franța. 

Procesul a implicat o adevărată „operațiune de comando” pentru traducere, tipărire rapidă și prevenirea scurgerilor de informații. 

Două echipe de traducători francezi au lucrat offline, într-o locație securizată, iar tipografiile au fost supuse unor clauze stricte de confidențialitate.

Pentru cititorii români, volumul va fi disponibil în luna decembrie 2025, la editura Rao. Este așteptat să fie unul dintre cele mai importante evenimente editoriale ale anului, readucând la viață universul simbolic și misterios al lui Robert Langdon, conform News.

Cartea pentru care zeci de oameni au stat la coadă costă 38 de dolari: „Prostii de calitate superioară, de la început până la sfârșit”
„Secretul secretelor” apare la Rao – Foto: CAptură de ecran editura Rao

Cartea este disponibilă deja pentru precomandă, cu prețul de 116 lei.

Dan Brown este autorul unor bestselleruri internaționale publicate în 56 de limbi, cu peste 250 de milioane de exemplare vândute, printre care „Codul lui Da Vinci”, „Inferno”, „Simbolul pierdut”, „Îngeri și demoni” și „Origini”. Absolvent al Amherst College și al Phillips Exeter Academy, Dan Brown a fost profesor de limba engleză înainte de a se dedica scrisului. Autorul trăiește în New England.

 Un sondaj recent YouGov privind cele mai faimoase cărți de ficțiune a plasat „Codul lui Da Vinci” pe locul 12, mult peste „Jane Eyre” de Charlotte Brontë (locul 73) și „1984” de George Orwell (locul 81).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Bătaie cu bâte și topoare în plină stradă la Craiova: un mort și patru răniți. Polițiștii au reținut 3 oameni
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
Elle.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
gsp
Școlit la Harvard, unul dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni e șomer de 8 ani și a fost părăsit de soție: „Era prea perfect pentru mine!”
GSP.RO
Școlit la Harvard, unul dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni e șomer de 8 ani și a fost părăsit de soție: „Era prea perfect pentru mine!”
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
GSP.RO
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
Parteneri
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furibund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Libertateapentrufemei.ro
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furibund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Cum arată palatul de un milion de euro în care locuiește Serghei Mizil: statuie dedicată tatălui și o cameră plină cu băuturi scumpe
Tvmania.ro
Cum arată palatul de un milion de euro în care locuiește Serghei Mizil: statuie dedicată tatălui și o cameră plină cu băuturi scumpe

Alte știri

Cât costă o sută de grame de pastramă de berbecuț la un târg de toamnă? „Scumpă, dom’le! Dă-o dracului de treabă”
Știri România 14:22
Cât costă o sută de grame de pastramă de berbecuț la un târg de toamnă? „Scumpă, dom’le! Dă-o dracului de treabă”
Hidroelectrica, anunț despre facturile la energie ale românilor pe septembrie 2025
Știri România 14:02
Hidroelectrica, anunț despre facturile la energie ale românilor pe septembrie 2025
Parteneri
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști
Adevarul.ro
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde își procură hrana
Fanatik.ro
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde își procură hrana
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Cât costă școala privată unde învață băiețelul lui Ștefan Bănică Jr și al Laviniei Pîrva. Alexandru are șase ani și e coleg cu fetița Alessandrei Stoicescu
Stiri Mondene 15:39
Cât costă școala privată unde învață băiețelul lui Ștefan Bănică Jr și al Laviniei Pîrva. Alexandru are șase ani și e coleg cu fetița Alessandrei Stoicescu
Horia Moculescu muncește la 88 de ani. În ce proiect s-a implicat și cum s-a descurcat: „La nevoie folosește o mască de oxigen”
Stiri Mondene 14:41
Horia Moculescu muncește la 88 de ani. În ce proiect s-a implicat și cum s-a descurcat: „La nevoie folosește o mască de oxigen”
Parteneri
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Elle.ro
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Michaela Prosan, imagini rare de la aniversarea fiului! Vedeta i-a dezvăluit numele după 4 ani
TVMania.ro
Michaela Prosan, imagini rare de la aniversarea fiului! Vedeta i-a dezvăluit numele după 4 ani
Un mort și patru răniți după o răfuială cu bâte pe stradă, la Craiova. Scandalul ar fi pornit după un accident
ObservatorNews.ro
Un mort și patru răniți după o răfuială cu bâte pe stradă, la Craiova. Scandalul ar fi pornit după un accident
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Parteneri
Noul OZN din România este finalizat în proporție de 85% » Ultimele informații de pe șantier
GSP.ro
Noul OZN din România este finalizat în proporție de 85% » Ultimele informații de pe șantier
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
GSP.ro
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
Parteneri
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax.ro
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
Wowbiz.ro
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Detalii inedite despre ucigașul lui Charlie Kirk. Vecinii și colegii lui Tyler Robinson fac mărturisiri incredibile: „Era un copil obişnuit”
KanalD.ro
Detalii inedite despre ucigașul lui Charlie Kirk. Vecinii și colegii lui Tyler Robinson fac mărturisiri incredibile: „Era un copil obişnuit”

Politic

Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
Analiză
Politică 10:00
Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
Cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur și se decontează prin protocol, la Parlament. O sută de bucăţi costă 310 lei: „Am fost un pic şocat”
Politică 12 sept.
Cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur și se decontează prin protocol, la Parlament. O sută de bucăţi costă 310 lei: „Am fost un pic şocat”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă
Fanatik.ro
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice