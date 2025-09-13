Robert Langdon, din nou în centrul misterelor și codurilor

Pe 9 septembrie, la librăriile din mai multe orașe din lume au fost cozi uriașe. Mulți fani ai lui Dan Brown au stat la coadă încă de luni seara, așteptând deschiderea acestora pentru a cumpăra cartea „Secretul secretelor”.

În Praga, de exemplu, au fost vândute volume semnate de autor. Entuziasmul a fost cu atât mai mare cu cât acest roman reprezenta prima lucrare a lui Dan Brown după o mulți ani de pauză.

Lansarea noii cărți a scriitorului american Dan Brown, 9 septembrie 2025 – Foto: Profimedia

„The Secret of Secrets” (n.r. Secretul secretelor) marchează revenirea lui Brown după opt ani de la publicarea romanului „Origini” și îl readuce pe celebrul profesor de simbologie Robert Langdon în centrul aventurilor pline de mistere, coduri și conspirații.

„Dan Brown a creat un nou thriller care îl are ca personaj principal pe Robert Langdon, care va hipnotiza şi va încânta cititorii din întreaga lume. Semnele distinctive ale cărților lui Dan – coduri, artă, istorie, religie şi ştiinţă de ultimă oră – sunt expuse complet, alături de o intrigă captivantă. The Secret of Secrets este cel mai bun roman al lui Dan de până acum şi acesta va fi cel mai mare eveniment editorial din 2025”, a declarat Nihar Malaviya, CEO Penguin Random House.

Cartea are 688 de pagini și costă 38 de dolari.

Acțiunea are loc la Praga, unde zeci de oameni au stat la coadă

Robert Langdon călătorește la Praga, unde participă la o prelegere revoluționară susținută de Katherine Solomon, o cercetătoare noetică cu care tocmai a început o relație.

Cartea nouă a lui Dan Brown vine după 8 ani de pauză – Foto: Profimedia

Katherine este pe punctul de a publica o carte explozivă despre natura conștiinței umane, care amenință să perturbe secole de credință prestabilită. Dar o crimă brutală catapultează călătoria în haos, iar Katherine dispare împreună cu manuscrisul ei.

Robert Langdon devine astfel vizat de o organizație puternică și este urmărit de un atacator misterios provenit din cea mai veche mitologie din Praga.

Într-o cursă palpitantă ce se extinde în Londra și New York, el trebuie să o găsească pe Katherine și să descopere răspunsuri care ar putea „schimba pentru totdeauna modul în care gândim despre mintea umană”.

„O prostie.. de la început până la sfârșit”

Criticul Sam Leith, într-o recenzie publicată de The Guardian, a numit romanul „o prostie de calitate superioară de la început până la sfârșit”.

El a remarcat că intriga „începe dens și devine și mai densă”, fiind presărată cu urmăriri, coduri, trădări și laboratoare secrete: „Cineva este mereu împușcat, înghesuit în spatele unei dube, trădat sau descifrat un cod la timp”.

„Acesta este un roman de Dan Brown. E o prostie de calitate superioară de la început până la sfârșit, nimic nu are cât de cât sens și îl vei citi cu plăcere dacă îți place genul ăsta de lucruri. Bine ai revenit, prietene.” Sam Leith

Deși Dan Brown a fost adesea criticat pentru stilul său simplist, editorii se așteaptă la un nou succes de vânzări.

„Un secret – opt ani de creație” – Foto: Facebook: Dan Brown

Véronique Cardi, directoarea JC Lattes, a declarat pentru AFP că se așteaptă ca pulicul să fie captivat: „Combină urmăriri, reflecții despre neuroștiință și mitologia scandinavă. ”

Autorul, în vârstă de 61 de ani, a început marți un turneu promoțional în 12 țări, inclusiv Franța, unde se va întâlni cu cititorii la Paris pe 1 octombrie.

Când apare „Secretul secretelor”, de Dan Brown, în România

Cartea a fost lansată simultan în mai multe țări, inclusiv în Statele Unite, Regatul Unit, Germania și Italia, cu tiraje impresionante: 1,5 milioane de exemplare în SUA și 500.000 în Franța.

Procesul a implicat o adevărată „operațiune de comando” pentru traducere, tipărire rapidă și prevenirea scurgerilor de informații.

Două echipe de traducători francezi au lucrat offline, într-o locație securizată, iar tipografiile au fost supuse unor clauze stricte de confidențialitate.

Pentru cititorii români, volumul va fi disponibil în luna decembrie 2025, la editura Rao. Este așteptat să fie unul dintre cele mai importante evenimente editoriale ale anului, readucând la viață universul simbolic și misterios al lui Robert Langdon, conform News.

„Secretul secretelor” apare la Rao – Foto: CAptură de ecran editura Rao

Cartea este disponibilă deja pentru precomandă, cu prețul de 116 lei.

Dan Brown este autorul unor bestselleruri internaționale publicate în 56 de limbi, cu peste 250 de milioane de exemplare vândute, printre care „Codul lui Da Vinci”, „Inferno”, „Simbolul pierdut”, „Îngeri și demoni” și „Origini”. Absolvent al Amherst College și al Phillips Exeter Academy, Dan Brown a fost profesor de limba engleză înainte de a se dedica scrisului. Autorul trăiește în New England.

Un sondaj recent YouGov privind cele mai faimoase cărți de ficțiune a plasat „Codul lui Da Vinci” pe locul 12, mult peste „Jane Eyre” de Charlotte Brontë (locul 73) și „1984” de George Orwell (locul 81).

