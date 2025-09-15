Creșterea impresionantă a turismului danez

În prima jumătate a anului 2025, Danemarca a înregistrat o creștere de 6,6% a sosirilor internaționale, cu un interes constant în lunile de iarnă (13% în ianuarie și 14% în februarie) și un vârf de 30% în luna mai, potrivit Travel and Tour World.

Această performanță a fost impulsionată de:

Experiențe turistice locale și sustenabile;

Bogata moștenire culturală, de la castele medievale la atracții moderne precum Muzeul de Artă Modernă Louisiana;

Destinații urbane atractive: Copenhaga, Aarhus, Odense;

Peisaje naturale pitorești: plajele din Skagen, regiunea Fyn.

Castelul Frederiksborg din Hillerød, Danemarca – Foto: Ioana Ion

Cum se compară Danemarca cu alte destinații europene

În primele șase luni ale anului 2025, creșterea turismului în alte țări europene a fost semnificativ mai mică:

Țară Creștere (%) 2025 Danemarca 6,6 Spania 4,7 Belgia 3,5 Austria 3,2 Portugalia 2,6 Grecia 0,6 Regatul Unit 0,0

Aceste cifre evidențiază atractivitatea în creștere a Danemarcei ca destinație pentru turiștii internaționali.

Asta în timp ce țări precum Spania, Italia, Franța și Grecia se luptă cu supraturismul.

Și România este pe lista de recomandări pentru cei care vor să scape de aglomerație.

Factorii care au impulsionat succesul Danemarcei

Experții în turism subliniază câteva aspecte cheie care au diferențiat Danemarca de țările tradițional turistice:

Sustenabilitate: inițiative eco-friendly și experiențe turistice responsabile;

Cultură și gastronomie: scena culinară înfloritoare, inclusiv restaurantul de renume mondial Noma;

Marketing inovator: promovarea experiențelor locale și a atracțiilor culturale prin campanii internaționale;

Infrastructură și conectivitate: creșterea numărului de zboruri internaționale și transport public eficient.

Alte destinații europene populare în 2025

Țările care se bucură de un număr mare de turiști în mod obișnuit au înregistrat și ele creșteri în prima jumătate a anului sau au bătut pasul pe loc:

Spania: creștere de 4,7%, cu vârf în lunile mai și iunie; orașe populare: Madrid, Barcelona, Costa Brava, Insulele Baleare.

Portugalia: creștere de 2,6%; destinații: Lisabona, Porto, Algarve, Madeira și Azore.

Grecia: creștere de 0,6%; destinații: Atena, Santorini, Mykonos, Creta, Rodos.

Belgia: creștere de 3,5%; destinații: Bruxelles, Bruges, Gent, Ardeni.

Austria: creștere de 3,2%; destinații: Viena, Salzburg, Innsbruck, Hallstatt.

Regatul Unit: stagnare, 0,0%; destinații: Londra, Edinburgh, Bath, Districtul Lacurilor, Belfast.

Satul Hallstatt din Austria – Foto: Ioana Ion

Danemarca devine o destinație europeană de top în 2025, demonstrând că turismul sustenabil, experiențele culturale autentice și inovația în promovare pot transforma complet atractivitatea unei țări.

