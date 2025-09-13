Mecanismul neuronal care leagă somnul profund de producția hormonului de creștere

Un studiu recent, publicat în revista Cell, dezvăluie mecanismul neuronal care leagă somnul profund de producția hormonului de creștere, esențial pentru dezvoltarea și repararea țesuturilor.

Înființată în 1974, Cell este o revistă științifică care publică lucrări de cercetare într-o gamă largă de discipline (biologia moleculară, biologia celulară, biologia sistemelor, celulele stem, biologia dezvoltării , genetica și genomica, cercetarea cancerului, imunologia, neuroștiința, biologia structurală, microbiologia , virologia etc.).

Conform ScienceWatch , revista a fost clasată pe primul loc în categoria revistelor cu cel mai mare impact (toate domeniile) în perioada 1995–2005, cu o medie de 161,2 citări per articol. Conform Journal Citation Reports , revista are un factor de impact în 2020 de 41,582, clasându-se pe primul loc din 298 de reviste în categoria „Biochimie și biologie moleculară”.

Cercetătorii de la Universitatea California din Berkeley (SUA) au analizat un circuit cerebral responsabil de reglarea eliberării acestui hormon în timpul somnului.

Eliberarea hormonului de creștere depinde de activitatea sincronizată a neuronilor specifici din hipotalamus și locus coeruleus, regiuni-cheie în reglarea hormonală și a stării de veghe.

Recomandări Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României

Echipa condusă de Xinlu Ding și Yang Dan a utilizat tehnici avansate la șoareci, precum optogenetica, înregistrări neuronale și analize sangvine.

Au fost implantate electrozi și fibre optice în creierul șoarecilor, permițând măsurarea și controlul activității neuronale cu lumină.

Studiul din Cell a descris un sistem ca un „efect homeostatic yin-yang”: somnul promovează eliberarea hormonului de creștere, care, la rândul său, stimulează starea de veghe, menținând un echilibru esențial pentru sănătate.

„Hormonul de creștere nu doar ajută la dezvoltarea mușchilor și oaselor și la reducerea țesutului adipos”

„Hormonul de creștere nu doar ajută la dezvoltarea mușchilor și oaselor și la reducerea țesutului adipos, ci poate avea și beneficii cognitive, promovând nivelul general de excitație la trezire”, a declarat Ding,

Daniel Silverman, coautor al studiului, a explicat că „înțelegerea circuitului neuronal care eliberează hormonul de creștere ar putea eventual impulsiona noi terapii hormonale pentru îmbunătățirea calității somnului sau restabilirea echilibrului normal al hormonului de creștere”.

Noi strategii terapeutice la oameni

Deși studiul a fost realizat pe șoareci, principiile detectate ar putea ghida dezvoltarea de noi strategii terapeutice la oameni, deși va fi necesar să se ia în considerare diferențele în „arhitectura somnului” și reglarea circadiană, un ciclu de aproximativ 24 de ore al proceselor biochimice, fiziologice sau comportamentale aparținând entităților vii, inclusiv plante, animale, ciuperci sau cianobacterii, între specii.

Această descoperire deschide noi perspective pentru abordarea tulburărilor metabolice și de somn, oferind o bază solidă pentru cercetări viitoare în domeniul neuroendocrinologiei.