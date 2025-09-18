Procedura OOKP a fost dezvoltată în 1963 de oftalmologul italian Benedetto Strampelli și implică inserarea unui cilindru mic de plexiglas într-un dinte extras al pacientului, care este apoi implantat în cornee pentru a permite luminii să pătrundă.

Reacție adversă rară de la un medicament

Tobias Bauer, 70 de ani, și-a recăpătat vederea după ce a fost orb timp de 15 ani din cauza unei reacții adverse rare la un medicament.

„Când mi-a povestit despre această procedură, am știut imediat că trebuie să încerc”, a declarat Bauer, referindu-se la întâlnirea sa cu prof. dr. David Goldblum în 2012.

Prof. Goldblum, singurul medic din Elveția care efectuează această intervenție, a explicat că „această operație este destinată pacienților pentru care un transplant de cornee nu este o opțiune. De obicei, este vorba de persoane care au suferit boli grave sau arsuri chimice severe”.

Prof. dr. David Goldblum

Procedura a fost dezvoltată în 1963 de oftalmologul italian Benedetto Strampelli. Implică inserarea unui cilindru mic de plexiglas într-un dinte extras al pacientului, care este apoi implantat în cornee pentru a permite luminii să pătrundă.

A suferit două intervenții

Pentru Bauer, prima operație a avut succes inițial, dar o inflamație ulterioară l-a făcut să-și piardă din nou vederea. O a doua intervenție recentă a avut însă un succes remarcabil.

A fost un moment de nedescris când mi-am văzut din nou nepotul de 2 ani și am observat cât de mult crescuse.

Prof. Goldblum a remarcat că majoritatea pacienților se adaptează surprinzător de bine la revenirea vederii. Doar în cazuri excepționale este necesară asistență psihologică.

Petrecere după ce i-a revenit vederea

Bauer a organizat o petrecere imediat după operație pentru a-i vedea pe cei care l-au ajutat: „A fost un moment copleșitor”.

Acum, la 70 de ani, Bauer se bucură din nou de activități precum mersul la cinema, operă și teatru. El apreciază în special intensitatea culorilor naturii.

