Eclipsa totală de lună din 7 septembrie

Ce înseamnă eclipsă totală de lună

Eclipsa de soare este mai cunoscută, pentru că este mai spectaculoasă, mai ales atunci când vorbim despre o eclipsă totală de soare. Totuși, eclipsa totală de lună este și ea un fenomen astronomic spectaculos.

O eclipsă de Lună este un fenomen astronomic care apare atunci când Pământul se află între Soare și Lună, iar umbra sa se proiectează asupra Lunii. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este necesar ca cele trei corpuri cerești să fie aliniate aproape perfect pe aceeași linie. Eclipsa de Lună are loc doar în faza de Lună Plină, însă nu la fiecare Lună Plină, pentru că orbita Lunii este ușor înclinată față de cea a Pământului.

Există mai multe tipuri de eclipse de Lună:

  • Eclipsa penumbrală – când Luna trece prin zona de penumbră a Pământului și se observă doar o ușoară estompare a strălucirii sale. Acest fenomen este aproape imperceptibil cu ochiul liber.
  • Eclipsa parțială – când o parte din Lună intră în umbra propriu-zisă a Pământului, iar cealaltă rămâne luminată.
  • Eclipsa totală de Lună – cea mai spectaculoasă formă, în care Luna intră complet în umbra Pământului.

În timpul unei eclipse totale de Lună, discul lunar nu dispare complet, ci capătă o nuanță roșiatică sau brun-roșiatică. Acest fenomen se datorează atmosferei Pământului, care filtrează și refractă lumina solară. Din acest motiv, eclipsa totală de Lună este denumită popular și „Luna roșie” sau „Luna sângerie”.

Un aspect important este că eclipsa de Lună este vizibilă de pe toată emisfera aflată orientată către Lună la momentul respectiv, spre deosebire de eclipsa de Soare, care se vede doar dintr-o zonă restrânsă.

Dincolo de faptul că aceste fenomene sunt spectaculoase, eclipsele de Lună furnizează specialiștilor date privind atmosfera Pamântului, gradul de poluare a acesteia, efectele radiației solare asupra atmosferei și altele, Luna comportindu-se ca un ecran pe care se pot “citi” particularitățile atmosferei Pământului.

Eclipsa totală de lună din 7 septembrie

Pe 7 septembrie 2025 are loc a doua eclipsă de Lună a anului. Este o eclipsă totală fiindcă întreg discul lunar intră în umbra centrală a Pământului, moment în care Luna capătă celebra nuanță roșiatică, ceea ce îi dă și numele de ”Luna sângerie”. Culoarea apare deoarece lumina Soarelui este filtrată, componentele albastre sunt împrăștiate, iar cele roșii sunt deviate în umbră și colorează Luna.

Un detaliu foarte interesant este că eclipsa totală de lună din 7 septembrie se produce cu circa 2,6 zile înaintea perigeului lunar (apogeul apropierii Lunii de Pământ), așa că discul va părea ușor mai mare decât în mod normal. Acest lucru contribuie subtil la impresia de Lună mare și roșie la orizont, mai ales imediat după răsărit.

Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 face parte din seria Saros 128, o familie de eclipse care se repetă la fiecare 18 ani și 11 zile, având la bază aceleași condiții geometrice dintre Soare, Pământ și Lună. Această serie a început în anul 1845 și va continua până în 2097. Cea din 2025 se află în partea matură a ciclului, când umbrele sunt adânci și momentul de eclipse totală este mai lung și vizibil din regiuni vaste ale planetei, arată Wikipedia.org.

Unde se poate vedea eclipsa totală de lună din 7 septembrie

Pe plan global, aceasta este una dintre cele mai accesibile eclipse din ultimii ani. Este vizibilă pe arii întinse din Africa, Europa, Asia și Australia, iar multe instituții vor transmite live evenimentul. În Europa, însă, luna va răsări deja eclipsată, așa că sincronizarea și o vedere clară asupra orizontului estic vor fi esențiale, arată site-ul space.com.

Ultimele eclipse totale de Lună care au putut fi observate pe teritoriul României au fost pe 27 iulie 2018 și 21 ianuarie 2019. După eclipsa totală de lună din 7 septembrie, următoarea vizibilă de pe teritoriul României se va produce în noaptea de Revelion, în seara zilei de 31 decembrie 2028.

În cadrul eclipsei de lună din 7 septembrie, locuitorii de pe teritoriul României vor putea observa ceva inedit. Fenomenul se numește Selenelion și presupune observarea pe cer, în același timp, a Lunii în eclipsă și a Soarelui.

La ce oră se poate vedea eclipsa totală de Lună din 7 septembrie

Eclipsa de Lună începe cu intrarea Lunii în penumbra, la ora 18.28. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului, culoarea lunii nu se va schimba prea mult. În București, Luna va răsări șa ora 19.37, când deja se află în umbra Pământului.

Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului este totalitatea, perioada cât Luna se află în umbra planetei noastre și capătă culoarea roșiatică specifică.

Totalitatea începe la ora 20.30, are maximul la 21.21 și se termină la ora 21.52. În timpul totalității, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-dus-est. Eclipsa se va termina la ora 23.55, arată Observatorul „Amiral Vasile Urseanu”.

Recomandări pentru a observa eclipsa totală de lună

Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 va fi un eveniment spectaculos, dar pentru a o putea observa pe deplin este bine să știi câteva lucruri practice.

Spre deosebire de eclipsele de soare, eclipsele de lună sunt sigure de privit cu ochiul liber sau cu binoclul ori telescopul.

În primul rând, Luna va răsări deja intrată în umbra Pământului, așa că momentul în care apare pe cer este deja impresionant, o vei vedea mare, joasă și ușor colorată.

Din acest motiv, cel mai important lucru este să alegi un loc cu orizont liber spre est. Un câmp, un deal, malul unui lac sau o zonă de la marginea orașului sunt ideale, pentru că acolo nu vei fi încurcat de clădiri sau copaci care să-ți ascundă spectacolul de la început.

De asemenea, lumina artificială poate diminua frumusețea fenomenului. Dacă ai posibilitatea, fugi de poluarea luminoasă și alege un loc întunecat, unde cerul se arată mai curat și mai contrastant. Chiar și așa, eclipsa rămâne vizibilă și din orașe, doar că impresia va fi mai puternică în zonele liniștite, ferite de aglomerația urbană.

Un alt detaliu important este răbdarea. Eclipsa nu se desfășoară brusc, ci încet, pas cu pas. Totalitatea durează peste o oră, iar întreaga desfășurare ține câteva ore, așa că merită să-ți iei timp, să stai comod și să o urmărești în tihnă. Poți folosi un binoclu sau un telescop mic pentru a vedea mai bine textura Lunii și variațiile de culoare, dar și cu ochiul liber spectacolul este suficient de impresionant.

Și nu în ultimul rând, dacă vrei să faci fotografii, ține cont că Luna va fi joasă pe cer în primele faze. Acesta este de fapt un avantaj, o vei putea surprinde alături de clădiri, copaci sau peisaje, ceea ce dă imaginii autenticitate. Chiar și un telefon mobil modern, fixat pe un trepied, poate surprinde foarte bine culoarea roșiatică a discului.

Cum ne poate influența eclipsa totală de Lună

Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie este un eveniment foarte important din punct de vedere astronomic, dar el este și un eveniment astrologic de mare interes pentru cei pasionați de astrologie.

Din punct de vedere astrologic, o eclipsă totală de Lună are un impact mult mai profund decât o Lună Plină obișnuită, fiind considerată un moment de transformare, eliberare și revelație.

Eclipsa de lună din 7 septembrie loc pe axa Fecioară–Pești, ceea ce accentuează contrastul dintre rațiune și intuiție, între grijile practice și nevoia de a ne conecta la noi înșine.

În plan personal, poate fi un moment potrivit pentru a evalua relații, obiceiuri sau proiecte care nu mai funcționează și pentru a renunța la ceea ce ne împovărează.

În același timp, ne stimulează compasiunea și empatia, invitându-ne să fim mai atenți la ceilalți și la nevoile lor emoționale.

Mulți oameni simt o nevoie sporită de introspecție și reflecție. Este un moment bun pentru meditație, pentru a începe să scriem într-un jurnal sau pentru a căuta răspunsuri în interior, mai degrabă decât în exterior. În plan profesional sau social, pot apărea decizii importante sau revelații legate de direcția în care ne dorim să mergem.

Pe de altă parte, eclipsa poate fi un catalizator pentru schimbări neașteptate. Evenimente care par întâmplătoare sau coincidențe pot declanșa un proces de transformare personală.

Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 ne provoacă să facem ordine în viața noastră, să lăsăm în urmă ceea ce nu mai servește și să ne deschidem către noi perspective, mai conștiente.

Sursă foto – Shutterstock.com

